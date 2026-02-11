"Walentynki z M jak miłość": Aneta i Olek odkrywają szokującą prawdę - ich małżeństwo jest nieważne

Walentynki w Grabinie w 2026 roku dalekie będą od sielanki. Specjalny odcinek walentynkowy „M jak miłość” przyniesie widzom mieszankę skrajnych emocji. Święto zakochanych w najpopularniejszym polskim serialu upłynie pod znakiem dramatycznych zwrotów akcji. Twórcy przygotowali fabułę, która z jednej strony rozgrzeje serca romantycznymi uniesieniami, a z drugiej - zmrozi je nagłym poczuciem zagrożenia. Dwa główne wątki, które zdominują walentynkowy odcinek „M jak miłość”, skupią się na losach młodych Rogowskich oraz na przyszłości Jagody i Tadeusza. Spokój mieszkańców Grabiny zostanie brutalnie zburzony. Co dokładnie czeka Basię, Jaśka, Jagodę i Tadeusza?

"Walentynki z M jak miłość" - streszczenie

Po długiej nieobecności do Grabiny powraca Simona wraz z synem Stefanem, który jest zaangażowany w organizację lokalnego festiwalu folkowego. W tym czasie jego matka, nieustannie poszukująca miłości, urządza w domu Mostowiaków randkę w ciemno, która niemal doprowadza do pożaru. Niestety, jej internetowy adorator, Andrzejek, na widok kobiety pospiesznie ucieka. Równolegle Aneta i Olek odkrywają szokującą prawdę – ich małżeństwo nigdy nie zostało prawnie zarejestrowane, a ich walentynkowe plany w siedlisku kończą się fiaskiem. Sytuację ratuje Wójcik, który zaprasza znanego szefa kuchni, aby przygotował dla Chodakowskich romantyczną kolację. W międzyczasie Mateusz z przyjaciółmi przybywa do Grabiny, aby zrealizować misję specjalną i z sukcesem przekonać Zosię Kisielową do wybaczenia mężowi chwili słabości z Simoną.

"Walentynki z M jak miłość" - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak rozwiną się nowe, pełne emocji wątki. Nadchodzący epizod zapowiada wiele niespodzianek i zwrotów akcji, które przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Wszystkie zawirowania w życiu ulubionych bohaterów będzie można śledzić już wkrótce. Premierowa emisja odcinka odbędzie się w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to bez wątpienia fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który od ponad dwudziestu lat opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Serial zyskał serca widzów dzięki autentycznym postaciom i wciągającym historiom, które łączą codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji. To właśnie ta mieszanka realizmu i wielkich emocji sprawia, że fani od lat wiernie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzynska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

