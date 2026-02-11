"Walentynki z M jak miłość": Aneta i Olek odkrywają szokującą prawdę - ich małżeństwo jest nieważne

Spis treści
Walentynki w Grabinie w 2026 roku dalekie będą od sielanki. Specjalny odcinek walentynkowy „M jak miłość” przyniesie widzom mieszankę skrajnych emocji. Święto zakochanych w najpopularniejszym polskim serialu upłynie pod znakiem dramatycznych zwrotów akcji. Twórcy przygotowali fabułę, która z jednej strony rozgrzeje serca romantycznymi uniesieniami, a z drugiej - zmrozi je nagłym poczuciem zagrożenia. Dwa główne wątki, które zdominują walentynkowy odcinek „M jak miłość”, skupią się na losach młodych Rogowskich oraz na przyszłości Jagody i Tadeusza. Spokój mieszkańców Grabiny zostanie brutalnie zburzony. Co dokładnie czeka Basię, Jaśka, Jagodę i Tadeusza?
"Walentynki z M jak miłość" - streszczenie
Po długiej nieobecności do Grabiny powraca Simona wraz z synem Stefanem, który jest zaangażowany w organizację lokalnego festiwalu folkowego. W tym czasie jego matka, nieustannie poszukująca miłości, urządza w domu Mostowiaków randkę w ciemno, która niemal doprowadza do pożaru. Niestety, jej internetowy adorator, Andrzejek, na widok kobiety pospiesznie ucieka. Równolegle Aneta i Olek odkrywają szokującą prawdę – ich małżeństwo nigdy nie zostało prawnie zarejestrowane, a ich walentynkowe plany w siedlisku kończą się fiaskiem. Sytuację ratuje Wójcik, który zaprasza znanego szefa kuchni, aby przygotował dla Chodakowskich romantyczną kolację. W międzyczasie Mateusz z przyjaciółmi przybywa do Grabiny, aby zrealizować misję specjalną i z sukcesem przekonać Zosię Kisielową do wybaczenia mężowi chwili słabości z Simoną.
"Walentynki z M jak miłość" - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak rozwiną się nowe, pełne emocji wątki. Nadchodzący epizod zapowiada wiele niespodzianek i zwrotów akcji, które przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Wszystkie zawirowania w życiu ulubionych bohaterów będzie można śledzić już wkrótce. Premierowa emisja odcinka odbędzie się w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to bez wątpienia fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który od ponad dwudziestu lat opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Serial zyskał serca widzów dzięki autentycznym postaciom i wciągającym historiom, które łączą codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji. To właśnie ta mieszanka realizmu i wielkich emocji sprawia, że fani od lat wiernie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzynska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)