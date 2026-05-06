Twórcy "Stranger Things" wracają z nowym serialem. To przeciwieństwo ekipy z Hawkins

Matt i Ross Duffer może i nie mają ostatnio najlepszej prasy; to pokłosie fiasko finału "Stranger Things" i zbiorowej psychozy wśród fanów, jaką tenże wywołał; ale Netflix wciąż wierzy w tę współpracę. Nie tak dawno Dufforowie zaprezentowali horror "Tu zdarzy się coś strasznego", teraz zaś zapowiadają sci-fi "The Boroughs". W obu przypadkach pełnią funkcję producentów wykonawczych.

"The Boroughs" - o czym opowie nowy serial Netflixa od twórców "Stranger Things"?

"The Boroughs" to opowieść o emerytach mieszkających w pozornie idyllicznej społeczności, których życie pewnego dnia wywraca się do góry nogami. W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

W rolach głównych występują Alfred Molina ("Spider-Man"), Geena Davis ("Thelma i Louise"), Alfre Woodard ("Ostatnia rubież"), Bill Pullman ("Grzesznica"), Denis O'Hare ("American Horror Story"), Clarke Peters ("The Wire"), Jena Malone ("Duma i uprzedzenie"), Seth Numrich ("Szeregowy Romeo") oraz Alice Kremelberg ("Grzesznica").

"The Boroughs" - kiedy premiera w Netflixie?

Twórcami serialu są Jeffrey Addiss i Will Matthews ("Ciemny kryształ: Czas buntu"), którzy pełnią funkcje scenarzystów i showrunnerów. Premiera serialu odbędzie się już 21 maja w Netflixie.