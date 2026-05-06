Panna młoda, odcinek 96: Hancer będzie chciała się zabić! Wyskoczy z samochodu Cihana, bo nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 96 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Próba samobójcza Hancer w 96 odcinku "Panna młoda" będzie częścią rozpaczliwego planu, aby uwolnić się od Cihana. Mąż nie pozwoli jej odejść. Mimo że bardzo zrani ukochaną wyznaniem o Beyzie, o tym, że to on jest jej byłym mężem, ojcem jej dziecka, to postanowi za wszelką cenę walczyć o ich małżeństwo. Nawet wbrew woli Hancer! Zdeterminowany biznesmen nie cofnie się przed niczym, żeby Hancer dała mu jeszcze jedną szansę, wybaczyła mu kłamstwo na temat Beyzy, tego, co ich łączyło i okoliczności rozwodu, który odbył się na krótko przed niczym.

Agresywne zachowanie Cihana wobec Hancer w 96 odcinku "Panna młoda"

Zachowanie Cihana w 96 odcinku "Panna młoda" wzbudzi przerażenie Hancer. Bo mąż stanie się wobec jej coraz bardziej agresywny. Jakby chciał ją siłą przy sobie zatrzymać. Nie przyjmie do wiadomości tego, że ona nie chce już z nim być, że po tym wszystkim kłamstwach nie widzi przyszłości dla ich związku. W końcu Beyza urodzi jego dziecko, dziedzica, którego wymarzyła sobie Mukkader.

Tak Hancer w 96 odcinku "Panna młoda" będzie chciała się zabić!

Niespodziewanie w 96 odcinku "Panna młoda" Hancer zgodzi się na powrót z Cihanem do rezydencji. On uwierzy, że w głębi serca żona chce z nim zostać, ale w głowie kobiety pojawi się desperacka myśl o śmierci. To dlatego w drodze powrotnej do willi Develioglu wykorzysta chwilę nieuwagi Cihana i wyskoczy z pędzącego samochodu! Mąż nawet nie zdąży jej złapać. Zatrzyma się dopiero, kiedy w tylnej szybie zobaczy jak ciało Hancer bezwładnie toczy się po jezdni.

Cihan uwięzi Hancer w sypialni w 96 odcinku "Panna młoda"

Oczywiście Hancer w 96 odcinku "Panna młoda" przeżyje próbę samobójczą! Nawet nie odniesie żadnych obrażeń. Cihan nie wezwie karetki, zabierze żonę do auta i wróci razem z nieprzytomną ukochaną do rezydencji. Kiedy przywiezie ją do domu w takim stanie, Mukkader i Beyza aż zbledną. Zaraz potem Cihan zamknie Hancer w ich sypialni, aby już od niego nie uciekła.