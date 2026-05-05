Jeden z największych hitów Netflixa skończy się zaskakująco szybko. Fani załamani, ale to dobra decyzja

Pierwszy sezon "Nocnego agenta" przez długi czas widniał na liście 10 najpopularniejszych seriali w dziejach Netflixa - odnotował wynik 98.2 milionów odtworzeń. Kolejne odsłony zaliczyły już jednak dość spory spadek oglądalności - aż 40% na przełomie sezonów dwa i trzy, ale tragedii wciąż nie było. Teraz gruchnęła wiadomość o zakończeniu serialu.

"Nocny agent" - 4. sezon powstanie, ale będzie już ostatnim

"Nocny agent" wrócił z trzecim sezonem w połowie lutego 2026 roku i wylądował w Netflixie bez większego echa. Mimo spektakularnego, i nieoczekiwanego, sukcesu pierwszej odsłony, król streamingu szybko stracił zainteresowanie produkcją i nie promował jej tak, jak inne hity pokroju "Wednesday", "Stranger Things" czy "Bridgertonów". To przełożyło się na oglądalność. Oficjalne oświadczenie twórcy "Nocnego agenta" sugeruje jednak, że wcale nie został on skasowany.

Na łamach Deadline ujawniono, że Netflix pokaże czwarty sezon "Nocnego agenta", ale będzie on już ostatnim. Zrozpaczeni fani zasypali media społecznościowe komentarzami o bezwzględności streamera, który znów skasował lubiany serial, ale Shawn Ryan, showrunner, udzielił komentarza, z którego wynika, że decyzja leżała po stronie produkcji, która na właśnie tyle odcinków rozplanowała snutą tu opowieść.

Od czasu początkowego sukcesu "Nocnego agenta" obsesyjnie dążyłem do tego, by w końcu stworzyć porządne i ekscytujące zakończenie zarówno serialu, jak i podróży Petera Sutherlanda. Jestem niezmiernie wdzięczny Netflixowi i Sony Pictures Television za współpracę i danie nam przestrzeni na zaprezentowanie ostatecznego, finałowego sezonu rzeszom fanów na całym świecie. Ciężko pracujemy, aby dokończyć naszą historię i sprawić, by finałowy sezon był niezapomniany - rzekł [za: Deadline].

Jest to dobra wiadomość, bo - o ile oświadczenie Ryana w istocie pokrywa się z rzeczywistością - wygląda na to, że twórcy wiedzą, kiedy ze sceny zejść i nie zamierzają przeciągać serialu w nieskończoność.

"Nocny agent" - kiedy premiera 4. sezonu?

Prace nad czwartym sezonem już ruszyły i przewiduje się, że nowe odcinki "Nocnego agenta" trafią do Netflixa w 2027 roku. Konkretów, w tym bardziej przybliżonego terminu, jedna brak.