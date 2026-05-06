La promesa, odcinek 389: Cruz wyjawia Ayali, w jak podstępny sposób Margarita zagarnęła ziemie de Lujánów

W poprzednim odcinku (388) Casilda dowiedziała się, że Martin zostanie stracony, dlatego wszyscy starali się jej pomóc i przekonać władze do zmiany decyzji. Mauro wyznał Teresie, że zamierza poślubić Humildad. Felipe zagroził Servandowi zwolnieniem, jeśli ten nadal będzie ubierał się jak żebrak. Trini powiedziała Celii, że pod adresem, pod którym miała znajdować się firma Ramona, niczego nie znalazła.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 389

Mroczne interesy i kłopoty Virtudes. Lorenzo czuje się coraz pewniej w pałacowych murach i wykorzystuje zdobytą wiedzę, by szantażować Pelaya – kapitan stawia kolejne, upokarzające żądanie, które stawia narzeczonego Cataliny pod ścianą. Równocześnie Virtudes, mimo wsparcia matki, kompletnie nie radzi sobie podczas rozmowy o pracę, co stawia pod znakiem zapytania jej dalszy pobyt w posiadłości.

Niepokoje zarządców i intrygi Cruz. Wojna w Europie zaczyna realnie wpływać na codzienne życie arystokracji, powodując gwałtowny wzrost cen żywności, co budzi ogromny niepokój u Píi i Rómulo, odpowiedzialnych za pałacowy budżet. W tym samym czasie markiza Cruz próbuje przeciągnąć hrabiego Ayalę na swoją stronę, szczegółowo opisując mu, jak rzekomo nieuczciwie Margarita weszła w posiadanie części ziem należących do rodziny de Luján.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 389. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)