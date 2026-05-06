"Na Wspólnej". To już koniec Elizy i Jarka? Berg postawi sprawę jasno - interweniuje też ojciec

"Na Wspólnej" nie mogło długo wytrzymać bez żadnej zdrady i tak oto Eliza zdradziła Jarka z trenerem, dowiedział się o tym Junior i wybuchła draka. Na nieszczęście Bergowej syn (a w konsekwencji też Jarek) dowiedział się o jej romansie już po tym, jak zdążyła ona poinformować Bartka, że nic z tego nie będzie, bo ona chce walczyć o swoją rodzinę. Cóż... teraz ta walka będzie znacznie trudniejsza.

"Na Wspólnej" - Jarek nienawidzi Elizy. Zażąda rozwodu

W 4212. odcinku "Na Wspólnej" ojciec Jarka postawi go do pionu i powie mu, że musi się wreszcie ogarnąć. Albo zostaje z Elizą i próbują odbudować swoje małżeństwo, ale się rozchodzą. Decyzja musi zostać jednak podjęta, bo ich dzieci nie mogą funkcjonować w stanie permanentnego zawieszenia i niepewności. No i Berg podejmie decyzję - zażąda rozwodu. Eliza będzie zdruzgotana.

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4212 (premiera 14 maja)

Eliza totalnie rozbita - Jarek chce rozwodu! Bogdan przekonuje syna, żeby ustalił z Elizą co dalej z ich małżeństwem - ich dzieci nie mogą tkwić w takim zawieszeniu! Jarek przychodzi do żony odwiedzić stęsknioną za nim Hanię - kiedy wychodzi, Eliza zaczyna go prosić, by pozwolił jej wszystko naprawić. Odpowiedź Berga… zwala ja z nóg! Czerski traci przytomność! Zakościelny pracuje nad klientem, którego zawiódł Czerski. Andrzej przekazuje Mariuszowi, że jest szansa - tylko musi się ogarnąć! Czerski pojawia się u Zimińskich - chce porozmawiać z Olą. Nie zastaje żony, ale jest… Marek! Między mężczyznami dochodzi do bardzo twardej rozmowy, na finale której Mariusz… traci przytomność! Czy Leon uszanuje odmowę Julki? Julce skończył się szlaban - zrobiona na bóstwo, odwiedza Leona. Nowa piosenka chłopaka jest powodem do rozmów o… miłości! Leon zaczyna całować Julkę - ona próbuje stopować i tłumaczyć, że jest jeszcze gotowa na seks… Wieczorem Anka widzi, że Jula ma jakiś bardzo poważny problem!