Mediolan na tydzień znów przejął kontrolę nad światem designu. Ta instalacja przyciągała tłumy

Milan Design Week od lat działa jak magnes. Przyciąga projektantów, marki, dziennikarzy, ale też zwykłych ludzi, którzy po prostu lubią dobrze zaprojektowane rzeczy. Albo – jak pokazała tegoroczna edycja – dobrze zaprojektowane emocje. Zapowiadały je już wiele mówiące hasła: „A Matter of Salone” i „Be the Project”, za którymi kryło się zupełnie nowe podejście do designu. Tym razem trendy nie dotyczą jedynie tego, co widać na pierwszy rzut oka. Bardziej chodzi o proces, o myślenie, o to, co dzieje się pomiędzy dziełem a odbiorcą. Dla wielu uczestników to prawdziwa rewolucja.

Więcej niż tylko targi

Oczywiście, ogromne wrażenie robi sama skala wydarzenia – ponad 300 tysięcy odwiedzających, setki wystaw i instalacji rozsianych po całym mieście. Hale targowe wypełnione były po brzegi, ale – jak to zwykle bywa – prawdziwe życie toczyło się poza nimi.

Fuorisalone znowu przejęło ulice, dziedzińce, galerie, czasem nawet miejsca, których na co dzień nikt nie kojarzy z designem. Coraz mniej chodzi o ładne rzeczy, a coraz bardziej o to, co one robią z odbiorcą: jak go wciągają, jak reagują i jaki zostawiają po sobie ślad w naszych głowach.

Instalacja do podziwiania (i przeżywania)

Jednym z takich projektów była immersyjna instalacja Y.O.U. przygotowana przez kolektyw artystyczny Numero Cromatico w ramach inicjatywy "glo™ for art’' I to był dokładnie ten typ doświadczenia, o którym trudno opowiadać jednym zdaniem.

Na pierwszy rzut oka wyglądała niepozornie, ale wystarczyło wejść głębiej, żeby zorientować się, że tu nic nie jest przypadkowe. Kolory zmieniały się w zależności od perspektywy, światło grało jak prawdziwy artysta, a dźwięk budował napięcie, które trudno było zignorować.

Najciekawsze było jednak to, że widz nie stał z boku. Każdy, kto wchodził do środka, stawał się częścią całości.

Gdy design spotyka technologię...

Wiele mówi się dziś o technologii w projektowaniu. Tutaj było inaczej: technologia była obecna, ale raczej w tle, robiła swoje, nie domagała się uwagi. Dzięki temu na pierwszy plan wysuwało się doświadczenie, czyli to, jak człowiek reaguje, co czuje i co zapamiętuje. I właśnie to podejście coraz wyraźniej przebijało się podczas całego Milan Design Week.

Milan Design Week 2026 tylko potwierdził to, co wielu przeczuwało już od jakiegoś czasu – design przestaje być wyłącznie o rzeczach, a zaczyna być o relacjach: o tym, jak przestrzeń wpływa na człowieka, jak technologia może wspierać emocje, a nie je zagłuszać.

Instalacje takie jak ta w Palazzo Moscova dobrze pokazują ten kierunek. Chodzi w nich o to, co zostaje z odbiorcą na dłużej – w głowie, w ciele, czasem gdzieś między jednym a drugim. A to w świecie przesytu bywa na wagę złota.