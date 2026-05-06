Mediolan na tydzień znów przejął kontrolę nad światem designu. Ta instalacja przyciągała tłumy

Agnieszka Małgorzata Adamska
2026-05-06 14:10

Setki tysięcy odwiedzających, tysiące projektów i jedno miasto, które na kilka dni stało się globalnym centrum kreatywności. Tegoroczny Milan Design Week pokazał, że design to już nie tylko przedmioty, ale też doświadczenia. Jedno z nich szczególnie zapadło w pamięć.

Milan Design Week od lat działa jak magnes. Przyciąga projektantów, marki, dziennikarzy, ale też zwykłych ludzi, którzy po prostu lubią dobrze zaprojektowane rzeczy. Albo – jak pokazała tegoroczna edycja – dobrze zaprojektowane emocje. Zapowiadały je już wiele mówiące hasła: „A Matter of Salone” i „Be the Project”, za którymi kryło się zupełnie nowe podejście do designu. Tym razem trendy nie dotyczą jedynie tego, co widać na pierwszy rzut oka. Bardziej chodzi o proces, o myślenie, o to, co dzieje się pomiędzy dziełem a odbiorcą. Dla wielu uczestników to prawdziwa rewolucja.

Więcej niż tylko targi

Oczywiście, ogromne wrażenie robi sama skala wydarzenia – ponad 300 tysięcy odwiedzających, setki wystaw i instalacji rozsianych po całym mieście. Hale targowe wypełnione były po brzegi, ale – jak to zwykle bywa – prawdziwe życie toczyło się poza nimi.

Fuorisalone znowu przejęło ulice, dziedzińce, galerie, czasem nawet miejsca, których na co dzień nikt nie kojarzy z designem. Coraz mniej chodzi o ładne rzeczy, a coraz bardziej o to, co one robią z odbiorcą: jak go wciągają, jak reagują i jaki zostawiają po sobie ślad w naszych głowach.

Instalacja do podziwiania (i przeżywania)

Jednym z takich projektów była immersyjna instalacja Y.O.U. przygotowana przez kolektyw artystyczny Numero Cromatico w ramach inicjatywy "glo™ for art’' I to był dokładnie ten typ doświadczenia, o którym trudno opowiadać jednym zdaniem.

Na pierwszy rzut oka wyglądała niepozornie, ale wystarczyło wejść głębiej, żeby zorientować się, że tu nic nie jest przypadkowe. Kolory zmieniały się w zależności od perspektywy, światło grało jak prawdziwy artysta, a dźwięk budował napięcie, które trudno było zignorować.

Najciekawsze było jednak to, że widz nie stał z boku. Każdy, kto wchodził do środka, stawał się częścią całości.

Gdy design spotyka technologię...

Wiele mówi się dziś o technologii w projektowaniu. Tutaj było inaczej: technologia była obecna, ale raczej w tle, robiła swoje, nie domagała się uwagi. Dzięki temu na pierwszy plan wysuwało się doświadczenie, czyli to, jak człowiek reaguje, co czuje i co zapamiętuje. I właśnie to podejście coraz wyraźniej przebijało się podczas całego Milan Design Week.

Milan Design Week 2026 tylko potwierdził to, co wielu przeczuwało już od jakiegoś czasu – design przestaje być wyłącznie o rzeczach, a zaczyna być o relacjach: o tym, jak przestrzeń wpływa na człowieka, jak technologia może wspierać emocje, a nie je zagłuszać.

Instalacje takie jak ta w Palazzo Moscova dobrze pokazują ten kierunek. Chodzi w nich o to, co zostaje z odbiorcą na dłużej – w głowie, w ciele, czasem gdzieś między jednym a drugim. A to w świecie przesytu bywa na wagę złota.

