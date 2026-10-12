Twórca "Wikingów" wraca z nowym serialem. "Krwawy Topór" ma już datę premiery

"Krwawy Topór" - o czym opowie nowy serial twórcy "Wikingów"?

Pierwszy sezon "Krwawego Toporu" przedstawia drogę do władzy jednego z najsłynniejszych nordyckich najeźdźców w historii - Eryka Krwawego Topora (Xavier Molyneux) – oraz jego niezwykle wpływowej żony Gunnhild, znanej jako Matka Królów (Jessica Madsen). Gdy para rozpoczyna walkę o tron Norwegii, kraj pogrąża się w zaciekłych walkach, bezlitosnej rywalizacji, zmieniających się sojuszach i krwawych zdradach. W obliczu nadciągającej wojny i chaosu ogarniającego królestwo, w który zostają wciągnięci nie tylko bezwzględni królowie innych państw skandynawskich, ale również potężny angielski władca, rozpoczyna się nowa, porywająca, epicka i pełna magii nordycka saga.

CZYTAJ TEŻ: To one znęcały się nad Carrie White. Aktorki zdradzają nam kulisy [WYWIAD]

"Krwawy Topór" - obsada i twórcy

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Rune Temte oraz Jesper Christensen. Producentami wykonawczymi są Michael i Horatio Hirstowie, którzy odpowiadają również za scenariusz i pełnią funkcję showrunnerów. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Morgan O'Sullivan z ramienia O’Sullivan Productions, Steve Stark z Toluca Pictures, Arturo Interian, John Weber oraz Sheila Hockin.

"Krwawy Topór" - premiera

Ośmioodcinkowy "Krwawy Topór" zadebiutuje w Prime Video w środę 20 stycznia 2027 roku. Jak ogłoszono już wcześniej, Krwawy Topór doczeka się także 2. sezonu, do którego zdjęcia są obecnie realizowane w Irlandii.

"Krwawy Topór" - teaser

CZYTAJ TEŻ: Nadchodzi kolejne romansidło od Prime Video. Premiera już na początku listopada

14