Nadchodzi kolejne romansidło od Prime Video. Premiera już na początku listopada

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-10-10 17:05

Nowy miesiąc, nowy młodzieżowy romans od Prime Video - obecnie to już tradycja. Na początku listopada godny następca stacji The CW pokaże nam, tym razem francuską, adaptację popularnej serii powieści C.S. Quil, pt. "Campus Drivers". Poniżej znajdziecie szczegóły fabularne oraz info o obsadzie i dacie premiery.

Campus Drivers
Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Prime Video dało nam już w tym roku m.in. "Off Campus", "Sterling Point" i londyńską "Twoją winę", ale jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Do końca roku przed nami przynajmniej dwie interesujące premiery - "Campus Drivers" i finał "Maxton Hall". Pierwszy z seriali trafi do serwisu już na początku listopada.

"Campus Drivers" - o czym opowie serial?

Lois ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia: dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose razem z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Lane z kolei żyje według własnych zasad. Jest twórcą Campus Drivers – najpopularniejszej aplikacji na kampusie – i słynie zarówno ze swojego zniewalającego uśmiechu, jak i z niezdolności do zaangażowania się w związek. Ich drogi nigdy nie powinny się przeciąć, ale pewnej nocy załamana Lois staje pod jego drzwiami. Niespodziewane wspólne mieszkanie oznacza zderzenie dwóch zupełnie różnych światów – i rodzącą się między nimi fascynację, której nie sposób ignorować. Niektóre spotkania zmieniają wszystko i otwierają dawno zabliźnione rany. A kiedy miłość pojawia się bez zaproszenia, nic nie jest już pewne.

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"Campus Drivers" - obsada i premiera

Serial zadebiutuje w Prime Video już 9 listopada. W rolach głównych występują Carmen Kassovitz jako Lois oraz Baptiste Masseline jako Lane, a na ekranie towarzyszą im m.in.:

  • Madior Fall jako Donovan
  • Esteban Vial jako Lewis
  • Félix Nebel jako Adam
  • Enzo Lorente jako Max
  • Eloise Rey jako Carrie
  • Cassandra Cano jako Emma
  • Louna Balavoine jako Becca P
  • aolo Luka-Noé jako Aaron

"Campus Drivers" - ile będzie sezonów?

Na obecną chwilę Prime Video zamówiło jeden sezon "Campus Drivers", ale jeśli serial przyciągnie odpowiednią publikę, ma szansę nawet na pięć sezonów - tyle tomów liczy bowiem seria książek C.S. Quil.

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"Campus Drivers" - teaser

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