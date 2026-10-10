Nadchodzi kolejne romansidło od Prime Video. Premiera już na początku listopada

Prime Video dało nam już w tym roku m.in. "Off Campus", "Sterling Point" i londyńską "Twoją winę", ale jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Do końca roku przed nami przynajmniej dwie interesujące premiery - "Campus Drivers" i finał "Maxton Hall". Pierwszy z seriali trafi do serwisu już na początku listopada.

"Campus Drivers" - o czym opowie serial?

Lois ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia: dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose razem z Maxem, swoją wieloletnią miłością. Lane z kolei żyje według własnych zasad. Jest twórcą Campus Drivers – najpopularniejszej aplikacji na kampusie – i słynie zarówno ze swojego zniewalającego uśmiechu, jak i z niezdolności do zaangażowania się w związek. Ich drogi nigdy nie powinny się przeciąć, ale pewnej nocy załamana Lois staje pod jego drzwiami. Niespodziewane wspólne mieszkanie oznacza zderzenie dwóch zupełnie różnych światów – i rodzącą się między nimi fascynację, której nie sposób ignorować. Niektóre spotkania zmieniają wszystko i otwierają dawno zabliźnione rany. A kiedy miłość pojawia się bez zaproszenia, nic nie jest już pewne.

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"Campus Drivers" - obsada i premiera

Serial zadebiutuje w Prime Video już 9 listopada. W rolach głównych występują Carmen Kassovitz jako Lois oraz Baptiste Masseline jako Lane, a na ekranie towarzyszą im m.in.:

Madior Fall jako Donovan

Esteban Vial jako Lewis

Félix Nebel jako Adam

Enzo Lorente jako Max

Eloise Rey jako Carrie

Cassandra Cano jako Emma

Louna Balavoine jako Becca P

aolo Luka-Noé jako Aaron

"Campus Drivers" - ile będzie sezonów?

Na obecną chwilę Prime Video zamówiło jeden sezon "Campus Drivers", ale jeśli serial przyciągnie odpowiednią publikę, ma szansę nawet na pięć sezonów - tyle tomów liczy bowiem seria książek C.S. Quil.

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"Campus Drivers" - teaser