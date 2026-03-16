Travelist Hotel Star 2026. Eksperci i goście wskażą najlepsze hotele w Polsce

Plebiscyt obejmuje 11 kategorii odzwierciedlających różne style wypoczynku i typy obiektów. Wśród nich znalazły się m.in. najlepsza sieć hotelowa, najlepszy obiekt nad morzem, w górach i nad jeziorem, najlepszy hotel miejski czy historyczny, a także kategorie wyróżniające resorty wypoczynkowe, obiekty dla rodzin, hotele SPA oraz najciekawsze nowe inwestycje hotelowe. Dodatkowo najważniejsi partnerzy Travelist.pl uhonorowani zostaną specjalnym wyróżnieniem „TOP Partner Roku”.

W ciągu ponad dekady działalności Travelist.pl pomogliśmy milionom użytkowników odkrywać wyjątkowe miejsca na wypoczynek w Polsce. Plebiscyt Travelist Hotel Star to dla nas sposób, by docenić te obiekty, które szczególnie zapadły w pamięć gości zarówno dzięki wysokiemu standardowi usług, jak i unikalnej atmosferze pobytu

- mówi Agata Szulc, prezeska Travelist.pl.

W większości kategorii laureatów wybierze kapituła konkursowa złożona z ekspertów Travelist.pl. Wyjątkiem jest „Nagroda Gości”, w której o zwycięstwie obiektu zdecydują sami podróżni. W tym roku do tej kategorii nominowano 20 hoteli z całego kraju, które w ostatnich dwunastu miesiącach cieszyły się szczególną popularnością wśród użytkowników serwisu. Na liście znalazły się:

Arche Nałęczów (d. Sanatorium Milicyjne) Arka Medical Spa **** Baltic Plaza Hotel Medi Spa **** Blue Marine Mielno Blue Mountain Resort Crystal Mountain ***** Elements Hotel & SPA ***** Five Seasons Szklarska Poręba Forest Park Resort & SPA **** Golden Tulip Gdańsk Residence Green Mountain Hotel ***** Hotel Shellter Resort & Spa ***** Linea Mare Pobierowo ***** Mercure Szczyrk Resort **** Olymp IV Osada Śnieżka Platinum Mountain Hotel & SPA ***** Radisson Blu Sopot **** Radisson Individuals Lake Hill Mazury Resort & SPA ***** Wave Międzyzdroje Resort & SPA *****

Głosowanie potrwa od 16 do 29 marca, a uczestnicy mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie i wygrać środki na wyjazdy z Travelist.pl. Autorzy najciekawszych odpowiedzi mogą wygrać 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 500 zł na rezerwacje hotelowe.

Polska baza hotelowa rozwija się dziś niezwykle dynamicznie. Co roku pojawiają się nowe, ambitne inwestycje, a istniejące obiekty stale podnoszą standard usług i oferują coraz bardziej zróżnicowane doświadczenia dla gości. Dla branży hotelarskiej plebiscyt jest okazją, by potwierdzić skuteczność obranego kierunku rozwoju i pochwalić się tym, co najbardziej wyróżnia te hotele na tle rynku

- dodaje Agata Szulc, prezeska Travelist.pl.

Pełna lista laureatów zostanie ogłoszona 16 kwietnia podczas uroczystej gali wręczenia nagród Travelist Hotel Star 2026. Głosowanie w kategorii “Nagroda Gości” oraz szczegóły konkursu dostępne są na STRONIE.