Travelist Hotel Star 2026. Eksperci i goście wskażą najlepsze hotele w Polsce

Joanna Dembek
2026-03-16 14:46

Najlepsze hotele w Polsce ponownie powalczą o prestiżowy tytuł Travelist Hotel Star. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja plebiscytu organizowanego przez portal Travelist.pl, który w tym roku świętuje swoje 13. urodziny. Eksperci serwisu i sami goście będą wybierać spośród ponad 60 obiektów oraz 6 sieci hotelowych, które w minionym sezonie szczególnie wyróżniały się jakością oferty, standardem pobytu i doświadczeniem gości.

Autor: Travelist.pl/ Materiały prasowe

Plebiscyt obejmuje 11 kategorii odzwierciedlających różne style wypoczynku i typy obiektów. Wśród nich znalazły się m.in. najlepsza sieć hotelowa, najlepszy obiekt nad morzem, w górach i nad jeziorem, najlepszy hotel miejski czy historyczny, a także kategorie wyróżniające resorty wypoczynkowe, obiekty dla rodzin, hotele SPA oraz najciekawsze nowe inwestycje hotelowe. Dodatkowo najważniejsi partnerzy Travelist.pl uhonorowani zostaną specjalnym wyróżnieniem „TOP Partner Roku”.

W ciągu ponad dekady działalności Travelist.pl pomogliśmy milionom użytkowników odkrywać wyjątkowe miejsca na wypoczynek w Polsce. Plebiscyt Travelist Hotel Star to dla nas sposób, by docenić te obiekty, które szczególnie zapadły w pamięć gości zarówno dzięki wysokiemu standardowi usług, jak i unikalnej atmosferze pobytu

- mówi Agata Szulc, prezeska Travelist.pl.

W większości kategorii laureatów wybierze kapituła konkursowa złożona z ekspertów Travelist.pl. Wyjątkiem jest „Nagroda Gości”, w której o zwycięstwie obiektu zdecydują sami podróżni. W tym roku do tej kategorii nominowano 20 hoteli z całego kraju, które w ostatnich dwunastu miesiącach cieszyły się szczególną popularnością wśród użytkowników serwisu. Na liście znalazły się:

  1. Arche Nałęczów (d. Sanatorium Milicyjne)
  2. Arka Medical Spa ****
  3. Baltic Plaza Hotel Medi Spa ****
  4. Blue Marine Mielno
  5. Blue Mountain Resort
  6. Crystal Mountain *****
  7. Elements Hotel & SPA *****
  8. Five Seasons Szklarska Poręba
  9. Forest Park Resort & SPA ****
  10. Golden Tulip Gdańsk Residence
  11. Green Mountain Hotel *****
  12. Hotel Shellter Resort & Spa *****
  13. Linea Mare Pobierowo *****
  14. Mercure Szczyrk Resort ****
  15. Olymp IV
  16. Osada Śnieżka
  17. Platinum Mountain Hotel & SPA *****
  18. Radisson Blu Sopot ****
  19. Radisson Individuals Lake Hill Mazury Resort & SPA *****
  20. Wave Międzyzdroje Resort & SPA *****

Głosowanie potrwa od 16 do 29 marca, a uczestnicy mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie i wygrać środki na wyjazdy z Travelist.pl. Autorzy najciekawszych odpowiedzi mogą wygrać 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 500 zł na rezerwacje hotelowe.

Polska baza hotelowa rozwija się dziś niezwykle dynamicznie. Co roku pojawiają się nowe, ambitne inwestycje, a istniejące obiekty stale podnoszą standard usług i oferują coraz bardziej zróżnicowane doświadczenia dla gości. Dla branży hotelarskiej plebiscyt jest okazją, by potwierdzić skuteczność obranego kierunku rozwoju i pochwalić się tym, co najbardziej wyróżnia te hotele na tle rynku

- dodaje Agata Szulc, prezeska Travelist.pl.

Pełna lista laureatów zostanie ogłoszona 16 kwietnia podczas uroczystej gali wręczenia nagród Travelist Hotel Star 2026. Głosowanie w kategorii “Nagroda Gości” oraz szczegóły konkursu dostępne są na STRONIE.

Sonda
Masz ulubiony hotel?
hotele w polsce