Travelist Hotel Star 2026. Eksperci i goście wskażą najlepsze hotele w Polsce

Plebiscyt obejmuje 11 kategorii odzwierciedlających różne style wypoczynku i typy obiektów. Wśród nich znalazły się m.in. najlepsza sieć hotelowa, najlepszy obiekt nad morzem, w górach i nad jeziorem, najlepszy hotel miejski czy historyczny, a także kategorie wyróżniające resorty wypoczynkowe, obiekty dla rodzin, hotele SPA oraz najciekawsze nowe inwestycje hotelowe. Dodatkowo najważniejsi partnerzy Travelist.pl uhonorowani zostaną specjalnym wyróżnieniem „TOP Partner Roku”.
W ciągu ponad dekady działalności Travelist.pl pomogliśmy milionom użytkowników odkrywać wyjątkowe miejsca na wypoczynek w Polsce. Plebiscyt Travelist Hotel Star to dla nas sposób, by docenić te obiekty, które szczególnie zapadły w pamięć gości zarówno dzięki wysokiemu standardowi usług, jak i unikalnej atmosferze pobytu
- mówi Agata Szulc, prezeska Travelist.pl.
W większości kategorii laureatów wybierze kapituła konkursowa złożona z ekspertów Travelist.pl. Wyjątkiem jest „Nagroda Gości”, w której o zwycięstwie obiektu zdecydują sami podróżni. W tym roku do tej kategorii nominowano 20 hoteli z całego kraju, które w ostatnich dwunastu miesiącach cieszyły się szczególną popularnością wśród użytkowników serwisu. Na liście znalazły się:
- Arche Nałęczów (d. Sanatorium Milicyjne)
- Arka Medical Spa ****
- Baltic Plaza Hotel Medi Spa ****
- Blue Marine Mielno
- Blue Mountain Resort
- Crystal Mountain *****
- Elements Hotel & SPA *****
- Five Seasons Szklarska Poręba
- Forest Park Resort & SPA ****
- Golden Tulip Gdańsk Residence
- Green Mountain Hotel *****
- Hotel Shellter Resort & Spa *****
- Linea Mare Pobierowo *****
- Mercure Szczyrk Resort ****
- Olymp IV
- Osada Śnieżka
- Platinum Mountain Hotel & SPA *****
- Radisson Blu Sopot ****
- Radisson Individuals Lake Hill Mazury Resort & SPA *****
- Wave Międzyzdroje Resort & SPA *****
Głosowanie potrwa od 16 do 29 marca, a uczestnicy mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie i wygrać środki na wyjazdy z Travelist.pl. Autorzy najciekawszych odpowiedzi mogą wygrać 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 500 zł na rezerwacje hotelowe.
Polska baza hotelowa rozwija się dziś niezwykle dynamicznie. Co roku pojawiają się nowe, ambitne inwestycje, a istniejące obiekty stale podnoszą standard usług i oferują coraz bardziej zróżnicowane doświadczenia dla gości. Dla branży hotelarskiej plebiscyt jest okazją, by potwierdzić skuteczność obranego kierunku rozwoju i pochwalić się tym, co najbardziej wyróżnia te hotele na tle rynku
- dodaje Agata Szulc, prezeska Travelist.pl.
Pełna lista laureatów zostanie ogłoszona 16 kwietnia podczas uroczystej gali wręczenia nagród Travelist Hotel Star 2026. Głosowanie w kategorii “Nagroda Gości” oraz szczegóły konkursu dostępne są na STRONIE.