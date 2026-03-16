Kiedy ostatni odcinek "Dziedzictwa"? Data finału tureckiego serialu

Katarzyna Garwolińska
2026-03-16 14:28

"Dziedzictwo" to turecki serial, który na antenie Telewizji Polskiej zadebiutował w 2023 roku. Produkcja obfituje w dramatyczne zwroty akcji, nieprzewidywalne sytuacje oraz sceny rodem z kryminału. Wszystko to powoduje, że telenowela znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a widzowie nie wyobrażają sobie dnia bez nowego odcinka. Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Kiedy TVP pokaże finałowy odcinek "Dziedzictwa"?

Kiedy finał "Dziedzictwa"?

"Dziedzictwo" składa się z 805 odcinków. Ostatni z nich widzowie w Turcji zobaczyli w lutym 2025 roku. W Polsce odcinki są nieco krótsze, niż oryginalnie, ponieważ zamiast 60 minut trwają około 40 minut. Można więc założyć, że w Polsce "Dziedzictwo" będzie liczyć około 1100 odcinków. Finał tureckiego hitu zostanie więc wyemitowany pod koniec 2026 roku.

Jak kończy się "Dziedzictwo"?

"Dziedzictwo" doczekało się aż czterech sezonów. Trzeci z nich kończy się dramatycznie - Yaman umiera na oczach Nany i Yusufa. W czwartym i zarazem ostatnim sezonie produkcji w życiu Nany pojawia się nowy mężczyzna - Poyraz. Finałowa seria pokazuje widzom rozwój relacji między bohaterami. Tym razem jednak miłosna opowieść Nany i Poyraza zakończy się szczęśliwie - w finale "Dziedzictwa" będziemy świadkami ślubu zakochanych. Yusuf nareszcie zyska dom, w którym poczuje się bezpiecznie.

"Dziedzictwo" - fabuła i obsada

„Dziedzictwo” to turecki hit, który od lat gromadzi przed telewizorami ogromną publiczność, oferując emocjonujące połączenie miłości, dramatycznych zwrotów akcji i rodzinnych konfliktów. Fabuła, zapoczątkowana wątkiem opieki nad małym Yusufem oraz burzliwą relacją Seher i Yamana, z czasem ewoluowała. Mimo trudnych momentów i zmian w obsadzie produkcja nie traci na atrakcyjności - nadal potrafi zaskakiwać, wprowadzając nowe historie i bohaterów, takich jak Nana i Poyraz. To serial, który pokazuje, że nawet po bolesnych doświadczeniach i ogromnych stratach można odnaleźć drogę do nadziei i szczęścia. W produkcji występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Tolga Sala (jako Ferit)
  • Yaprak Durmaz (jako Ayse)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
