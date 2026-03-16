Kiedy ostatni odcinek "Dziedzictwa"? Data finału tureckiego serialu

Kiedy finał "Dziedzictwa"?

"Dziedzictwo" składa się z 805 odcinków. Ostatni z nich widzowie w Turcji zobaczyli w lutym 2025 roku. W Polsce odcinki są nieco krótsze, niż oryginalnie, ponieważ zamiast 60 minut trwają około 40 minut. Można więc założyć, że w Polsce "Dziedzictwo" będzie liczyć około 1100 odcinków. Finał tureckiego hitu zostanie więc wyemitowany pod koniec 2026 roku.

Jak kończy się "Dziedzictwo"?

"Dziedzictwo" doczekało się aż czterech sezonów. Trzeci z nich kończy się dramatycznie - Yaman umiera na oczach Nany i Yusufa. W czwartym i zarazem ostatnim sezonie produkcji w życiu Nany pojawia się nowy mężczyzna - Poyraz. Finałowa seria pokazuje widzom rozwój relacji między bohaterami. Tym razem jednak miłosna opowieść Nany i Poyraza zakończy się szczęśliwie - w finale "Dziedzictwa" będziemy świadkami ślubu zakochanych. Yusuf nareszcie zyska dom, w którym poczuje się bezpiecznie.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" - fabuła i obsada

„Dziedzictwo” to turecki hit, który od lat gromadzi przed telewizorami ogromną publiczność, oferując emocjonujące połączenie miłości, dramatycznych zwrotów akcji i rodzinnych konfliktów. Fabuła, zapoczątkowana wątkiem opieki nad małym Yusufem oraz burzliwą relacją Seher i Yamana, z czasem ewoluowała. Mimo trudnych momentów i zmian w obsadzie produkcja nie traci na atrakcyjności - nadal potrafi zaskakiwać, wprowadzając nowe historie i bohaterów, takich jak Nana i Poyraz. To serial, który pokazuje, że nawet po bolesnych doświadczeniach i ogromnych stratach można odnaleźć drogę do nadziei i szczęścia. W produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Tolga Sala (jako Ferit)

Yaprak Durmaz (jako Ayse)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)