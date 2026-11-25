W damskich koszulach guziki znajdują się zazwyczaj po lewej stronie, a w męskich po prawej. Ten charakterystyczny podział utrzymuje się w modzie od wielu lat, choć dziś nie ma już praktycznego uzasadnienia.

Jedna z najpopularniejszych teorii wiąże damskie zapięcia z dawnymi zwyczajami arystokracji, kiedy zamożnym kobietom w ubieraniu pomagały służące, a guziki po lewej stronie miały ułatwiać im wykonywanie tej czynności.

W przypadku męskiej odzieży różnicę tłumaczy się między innymi noszeniem broni przy lewym boku i koniecznością szybkiego dobywania miecza prawą ręką, a także dawnymi zwyczajami związanymi z jazdą konną.

Żadna z tych teorii nie została jednoznacznie potwierdzona, a odmienny układ guzików przetrwał przede wszystkim jako tradycja i utrwalony standard w projektowaniu damskiej oraz męskiej odzieży.

Dawniej zamożne kobiety nie ubierały się samodzielnie

Jedna z najpopularniejszych teorii sięga czasów, gdy garderoba zamożnych kobiet była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie. Suknie składały się z wielu warstw materiału, gorsetów, halek i dodatkowych elementów, których założenie wymagało pomocy drugiej osoby. W bogatszych domach kobiety często ubierały służące. Większość z nich była praworęczna, dlatego umieszczenie guzików po lewej stronie ubrania miało ułatwiać ich zapinanie osobie stojącej naprzeciwko. W ten sposób odzież damska miała zostać dostosowana nie tyle do samej właścicielki, ile do osoby pomagającej jej w przygotowaniu się do wyjścia.

Ta teoria jest jedną z najczęściej przywoływanych prób wyjaśnienia różnicy, choć nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających, że właśnie tak powstał ten zwyczaj.

Jak wyprasować koszulę

Męskie guziki mogły mieć związek z noszeniem broni

Inna popularna hipoteza dotyczy męskiej odzieży. Dawniej mężczyźni często nosili przy lewym boku miecze, które dobywali prawą ręką. Według jednej z interpretacji odpowiednie ułożenie zapięcia miało zapobiegać zaczepianiu rękojeści o materiał podczas wyciągania broni. W tym przypadku umieszczenie guzików po prawej stronie miało więc wynikać z praktycznych potrzeb związanych z ubiorem i sposobem poruszania się. Podobnie jak w przypadku damskich koszul, jest to jednak teoria, a nie ostatecznie potwierdzona geneza różnicy.

A może chodziło o jazdę konną?

Pojawia się również wyjaśnienie związane z dawnymi sposobami podróżowania. Kobiety z wyższych warstw społecznych często jeździły konno w damskim siodle, czyli w pozycji bocznej. Według jednej z hipotez odpowiednie ułożenie zapięcia miało ograniczać przedostawanie się zimnego powietrza pod ubranie podczas jazdy.

Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście miało to wpływ na rozpowszechnienie damskich koszul zapinanych w przeciwnym kierunku. Historycy i badacze mody wskazują, że pochodzenie tego zwyczaju pozostaje niepewne.

Dlaczego ten podział przetrwał do dziś?

Nawet jeśli pierwotne przyczyny stosowania różnych zapięć przestały mieć znaczenie, sam zwyczaj pozostał. Z czasem producenci odzieży zaczęli traktować go jako standard, a klienci przyzwyczaili się do tego, że koszule damskie i męskie różnią się nie tylko krojem, ale również stroną zapinania.

Dzisiaj nie ma praktycznego powodu, dla którego nie można byłoby odwrócić tego układu. To raczej pozostałość po dawnych zasadach projektowania ubrań, która przetrwała kolejne zmiany w modzie. Niewielkie guziki są więc przykładem tego, jak dawne zwyczaje potrafią wpływać na przedmioty, z których korzystamy każdego dnia.