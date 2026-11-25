W poprzednim odcinku Cihan kategorycznie zabronił Hancer kontaktowania się z Melihem. Z kolei Mukadder wywierała silną presję na Nusrecie, domagając się, by raz na zawsze pozbył się dziewczyny. W tym samym czasie Engin i Beren próbowali przekonać Gulsum do współpracy w sprawie dotyczącej Beyzy. Przełomem okazał się moment, w którym Metin odzyskał pamięć i uświadomił sobie, kto stoi za próbą odebrania mu życia. A czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„Panna młoda” odcinek 265 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer zapewni Cihana, że uszanuje jego wolę i nie będzie więcej widywać się z Melihem. Między Silą a Enginem dojdzie do napięć, ponieważ kobieta nie będzie potrafiła ukryć zazdrości wywołanej jego rozmowami z Beren. Tymczasem Derya i Cemil zaangażują się w przygotowania do nagrania filmiku i dopną wszystko na ostatni guzik. Kluczowym momentem okaże się jednak rozmowa Hancer z Mukadder, podczas której młoda kobieta zacznie dopytywać o los Sinem. Mukadder stanowczo wszystkiemu zaprzeczy i będzie zapewniać, że nie wydarzyło się nic złego.

„Panna młoda” odcinek 265 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 265. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2 w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to wciągająca turecka opowieść o losach Hancer, która decyduje się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby ratować swojego chorego brata. Choć ich związek początkowo opierał się na chłodnym układzie, z czasem między nimi rodzi się szczere i głębokie uczucie. Na drodze do ich szczęścia stają jednak intrygi matki Cihana oraz obecność jego byłej żony w rodzinnej rezydencji. Produkcja skupia się na walce o miłość i trudnych wyborach moralnych, przed którymi codziennie stają główni bohaterowie. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)