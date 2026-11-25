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W poprzednim odcinku Cihan kategorycznie zabronił Hancer kontaktowania się z Melihem. Z kolei Mukadder wywierała silną presję na Nusrecie, domagając się, by raz na zawsze pozbył się dziewczyny. W tym samym czasie Engin i Beren próbowali przekonać Gulsum do współpracy w sprawie dotyczącej Beyzy. Przełomem okazał się moment, w którym Metin odzyskał pamięć i uświadomił sobie, kto stoi za próbą odebrania mu życia. A czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 265 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Hancer zapewni Cihana, że uszanuje jego wolę i nie będzie więcej widywać się z Melihem. Między Silą a Enginem dojdzie do napięć, ponieważ kobieta nie będzie potrafiła ukryć zazdrości wywołanej jego rozmowami z Beren. Tymczasem Derya i Cemil zaangażują się w przygotowania do nagrania filmiku i dopną wszystko na ostatni guzik. Kluczowym momentem okaże się jednak rozmowa Hancer z Mukadder, podczas której młoda kobieta zacznie dopytywać o los Sinem. Mukadder stanowczo wszystkiemu zaprzeczy i będzie zapewniać, że nie wydarzyło się nic złego.
„Panna młoda” odcinek 265 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 265. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2 w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to wciągająca turecka opowieść o losach Hancer, która decyduje się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby ratować swojego chorego brata. Choć ich związek początkowo opierał się na chłodnym układzie, z czasem między nimi rodzi się szczere i głębokie uczucie. Na drodze do ich szczęścia stają jednak intrygi matki Cihana oraz obecność jego byłej żony w rodzinnej rezydencji. Produkcja skupia się na walce o miłość i trudnych wyborach moralnych, przed którymi codziennie stają główni bohaterowie. Obsada tego serialu to m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)