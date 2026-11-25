W internecie można znaleźć setki ofert psychoterapii, porównać ceny i sprawdzić dostępne terminy. Trudniej ocenić wykształcenie, certyfikat czy ukończone szkolenia, jeśli nie zna się zasad kształcenia terapeutów. A przecież pacjent nie powinien przed pierwszą wizytą stawać się ekspertem od kwalifikacji zawodowych.

Od tego powinno być prawo. To ono ma konkretnie określać, kto może prowadzić psychoterapię i jakie warunki musi spełnić, zanim przyjmie pierwszego pacjenta. Potrzebna jest więc regulacja, która zapewnia pacjentom dostęp do metod o zweryfikowanej naukowo skuteczności, a nie tłumaczy zasadność stosowanej metody przynależnością do nurtu. Ponieważ nie ma krajowego źródła wytycznych, standardy tworzone przez samorząd, podzielony według grup podejść, stałyby się w praktyce jedynym punktem odniesienia.

Oczekują tego również Polacy – według raportu „Potrzeby i preferencje Polek i Polaków w zakresie usług psychoterapeutycznych” 74% respondentów uważa, że psychoterapia powinna podlegać nadzorowi Ministerstwa Zdrowia [1].

Kto może zostać psychoterapeutą?

Według wersji przyjętej przez podkomisję psychoterapeutą będzie mogła zostać osoba z tytułem lekarza, magistra lub magistra inżyniera, a więc zarówno psycholog, jak i ekonomista czy inżynier. Kandydat musi ukończyć kurs przygotowawczy, zdać egzamin wstępny w Centrum Egzaminów Medycznych, odbyć czteroletnie szkolenie i zdać Państwowy Egzamin Psychoterapeuty. W okresie przejściowym prawo wykonywania zawodu bez certyfikatu może jednak dostać także osoba z dorobkiem naukowym w zakresie psychoterapii lub z co najmniej pięcioletnią praktyką, a kryteriów jej oceny projekt nie określa. PTTPB przypomina, że psychoterapia jest kompetencją budowaną na zawodzie bazowym, a najlepszym przygotowaniem do niej pozostają psychologia i medycyna, choć Towarzystwo nie wyklucza dopuszczenia osób z innym wykształceniem. To nie jest wyłącznie spór środowiska o model kształcenia: według raportu „Potrzeby i preferencje Polek i Polaków w zakresie usług psychoterapeutycznych” 63% respondentów uznało wcześniejsze wykształcenie za istotne dla skuteczności psychoterapii [2].

Na przygotowaniu specjalisty sprawa się jednak nie kończy. Liczy się też to, co dzieje się w gabinecie: czy terapeuta korzysta z metod o potwierdzonej skuteczności i czy potrafi rozpoznać sytuację, w której potrzebna jest pomoc lekarza. Przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu czy trudności z koncentracją mogą przecież mieć podłoże medyczne. PTTPB wskazywało, że w dotychczasowych propozycjach brakuje wyraźnego obowiązku skierowania pacjenta do lekarza, gdy potrzebna jest diagnostyka, a standardy nie opierają się dostatecznie na dowodach naukowych.

„Zanim stworzymy rozbudowany system regulujący zawód, musimy jasno określić, co właściwie regulujemy. Psychoterapia jest z definicji umiejętnością zastosowania metod psychologicznych do leczenia, ustawa powinna konsekwentnie wychodzić z tego założenia a jej zapisy powinny być kompatybilne z innymi przepisami prawa, w tym z ustawa o zawodzie psychologa” – podkreśla dr n. med. Katarzyna Markowska-Regulska, przewodnicząca PTTPB.

Kontrola formalna czy rzeczywisty nadzór?

Formalnie o akredytacji szkoleń decyduje dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ale nie wbrew opinii Krajowej Rady Psychoterapeutów – a brak opinii w określonym terminie uznaje się za pozytywny. Programy szkoleń mają oceniać eksperci zgłaszani m.in. przez stowarzyszenia, przy których działają szkoły, ponieważ z projektu wypadł zakaz, by oceniali je ich przedstawiciele. Egzamin końcowy ma natomiast współorganizować stowarzyszenie, z którego wywodzi się szkoła kandydata.

„To jest pozorna kontrola, która polega głównie na tym, że program szkolenia będzie pisany przez stowarzyszenie danego nurtu. Egzamin państwowy będą oceniać superwizorzy z tego samego nurtu” – mówił na posiedzeniu podkomisji dr n. med. Artur Wiśniewski z PTTPB.

Obecnie z projektu zniknęły przepisy chroniące pacjentów: obowiązkowe zawieszenie terapeuty, któremu postawiono zarzuty przestępstw seksualnych, obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz obowiązek zapewnienia wsparcia pacjentom terapeuty zawieszonego lub skreślonego. Są też zmiany na plus: pisemna zgoda na terapię i wydłużenie z 3 do 5 lat terminu na wszczęcia postępowania wobec terapeuty.

Kto poniesie koszt zmian?

Bezpieczeństwo pacjenta zależy także od dostępności pomocy. Według raportu „Polska na kozetce 2026” 58% badanych uważa psychoterapię za finansowo niedostępną dla większości Polaków [3]. Tymczasem szkolenie przyszłego terapeuty kosztuje od 60 do 100 tys. zł, a opłata za obowiązkowy kurs przygotowawczy nie została w projekcie ograniczona. Według szacunków PTTPB wzrost cen o 2-3,5% może sprawić, że terapię ograniczy lub przerwie 0,10-2,1% pacjentów leczących się prywatnie, czyli ok. 2-31 tys. osób rocznie. Towarzystwo zwracało też uwagę na koszty nowego zawodu zaufania publicznego i dwóch izb, które obciążą budżet państwa.

Ustawa ma służyć pacjentom

Przed kolejnym etapem prac PTTPB oczekuje rzeczywistego nadzoru państwa nad kształceniem i egzaminami, standardów opartych na dowodach naukowych oraz wyłączenia ekspertów powiązanych ze szkołami z oceny ich programów.

Osoba szukająca pomocy powinna mieć pewność, że prawo do prowadzenia terapii oznacza rzeczywiste umiejętności, a nie tylko dopełnienie formalności.

O PTTPB

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) to działające od 1998 roku największe w Polsce towarzystwo zrzeszające specjalistów terapii poznawczo-behawioralnej, liczące ponad 8 tys. członków. PTTPB jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) i działa na rzecz rozwoju psychoterapii opartej na dowodach naukowych, wysokich standardów kształcenia oraz bezpiecznego i etycznego prowadzenia psychoterapii. Towarzystwo uczestniczy również w debacie publicznej i pracach dotyczących regulacji psychoterapii w Polsce, koncentruje się na jakości i skuteczności pomocy oraz prawach i bezpieczeństwie pacjentów.

Źródła:

[1] Boczkowska M. i in., „Potrzeby i preferencje Polek i Polaków w zakresie usług psychoterapeutycznych. Raport z badań”, 2024, s. 17. Badanie 1050 dorosłych, panel Ariadna, 10–15.05.2024 r. https://www.swps.pl/images/DOKUMENTY/Raporty/Psychotetrapia-w-Polsce-raport-2024.pdf

[2] Boczkowska M. i in., „Potrzeby i preferencje Polek i Polaków w zakresie usług psychoterapeutycznych. Raport z badań”, 2024, s. 29. https://www.swps.pl/images/DOKUMENTY/Raporty/Psychotetrapia-w-Polsce-raport-2024.pdf

[3] Kliniki.pl, „Polska na kozetce 2026”, wynik 58% dotyczący oceny dostępności finansowej psychoterapii. https://www.kliniki.pl/raport-polska-na-kozetce/

Źródło informacji: PTTPB