Imię Bożena, pochodzenia słowiańskiego i oznaczające "obdarowana przez Boga", było niegdyś bardzo popularne w Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku.

Obecnie imię to jest rzadko wybierane przez rodziców; w 2025 roku nadano je zaledwie 16 dziewczynkom, co plasuje je na 287. pozycji wśród imion żeńskich.

Mimo spadku popularności, w Polsce nadal żyje 194 754 kobiet o imieniu Bożena, co plauje je 36. pozycji wśród najczęściej występującym imion żeńskich w kraju.

Mowa o imieniu Bożenach, które ma pochodzenie słowiańskie, wywodzące się od rdzenia "boż-", związanego z Bogiem. Najczęściej tłumaczy się je jako "obdarowana przez Boga", "błogosławiona" lub "boska". Niektórzy językoznawcy wskazują również na związek z dawnymi słowiańskimi imionami, w których człon ten wyrażał życzenie szczęścia, opieki i pomyślności.

Bożena - znaczenie imienia

Imię było znane przede wszystkim w Czechach, gdzie przez wieki funkcjonowało w różnych formach. Z czasem zyskało popularność także w Polsce, stając się częścią rodzimej tradycji imienniczej.

Znaczenie imienia Bożena wiąże się z dobrocią, błogosławieństwem i szczególnym darem. Interpretacja "obdarowana przez Boga" nadaje mu ciepły, pozytywny wydźwięk. Może symbolizować wdzięczność za życie, nadzieję na szczęście oraz przekonanie, że człowiek jest czymś wyjątkowym. W tradycyjnych interpretacjach imion Bożenom przypisuje się wrażliwość, serdeczność i przywiązanie do bliskich. To także imię kojarzone z osobami, które cenią stabilność, rodzinne relacje i spokój. Oczywiście takie charakterystyki mają przede wszystkim symboliczny charakter i nie przesądzają o osobowości konkretnej kobiety.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Bożena w Polsce

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu imię to należało do chętnie wybieranych przez rodziców. Szczególnie dużą popularnością cieszyło się w drugiej połowie XX wieku, w czasach PRL-u. Wpisywało się w modę na tradycyjne, swojsko brzmiące imiona. Bożena kojarzyła się z klasyką, a jej brzmienie było dobrze znane kolejnym pokoleniom. Nic dziwnego, że w wielu rodzinach do dziś nie brakuje kobiet o tym imieniu. Według rejestrów danych PESEL w Polsce obecnie żyje 194 754 kobity noszące to imię jako pierwsze, co plasuje je na 36. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Moda na imiona zmienia się bardzo szybko. Imiona, które przez lata wydawały się zapomniane, potrafią niespodziewanie wrócić do mody, co doskonale widać na przykładach takich form, jak chociażby Stanisław, Franciszek, Antonina czy Hanna. Mimo to imię Bożena zdaje się powoli popadać w zapomnienie. W 2025 roku nadano je zaledwie 16 razy, co uplasowało je na niezwykle odległej, bo 287. pozycji wśród imion żeńskich najchętniej wybieranych w ubiegłym roku.

11