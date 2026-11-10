Splątane losy, odcinek 87: Yasemin wypomni babci śmierć bliskiej osoby. Nie daruje jej przeszłości

Yasemin powie coś, co zaboli Münevver w 87. odcinku „Splątanych losów”

Münevver będzie namawiać Yasemin, by wprowadziła się do rezydencji. Kobieta zechce mieć wnuczkę bliżej siebie i zapewnić jej bezpieczne miejsce do życia. Dziewczyna nie będzie jednak przekonana do tego pomysłu. Podczas rozmowy zasugeruje, że babcia ponosi część odpowiedzialności za czyjąś śmierć. Jej słowa mocno dotkną Münevver i przywołają wspomnienia, do których kobieta wolałaby już nie wracać.

W przeszłości doszło do dramatycznych wydarzeń, podczas których zginęła Ceylan. Osman przed śmiercią oskarżył Münevver o zabicie kobiety. Okoliczności tamtej nocy od lat rzucają cień na życie nestorki rodu. W sprawę zamieszany był również Halil, który pomagał ukrywać rodzinne sekrety.

Münevver postanowi opowiedzieć Burakowi o kłótni z Osmanem i tragicznej nocy. Zdecyduje się wrócić do wydarzeń, które naznaczyły jej życie. Rozmowa może odsłonić kolejne szczegóły dotyczące przeszłości kobiety, ale nie wiadomo, czy pomoże jej to porozumieć się z Yasemin.

Halil będzie osobiście pilnował Mine w 87. odcinku „Splątanych losów”

Halil postanowi zadbać o bezpieczeństwo Mine. Mężczyzna będzie chciał osobiście eskortować dziewczynkę w drodze do szkoły. Nie zamierza ryzykować, że stanie jej się krzywda, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony Tahsina. Ojciec Yasemin już wcześniej pokazał, do czego jest zdolny. Przez lata znęcał się nad Pakize, a jej drugiego męża, Fatiha, zamordował z zazdrości. Teraz ponownie niepokoi rodzinę. W 86. odcinku dotarł do domu Yasemin dzięki informacjom przekazanym przez Remziego i zagroził, że nie spuści dziewczyny z oka. Halil będzie więc chciał zachować szczególną ostrożność. Jego decyzja pokazuje, że niebezpieczeństwo ze strony Tahsina nadal wpływa na życie bliskich Yasemin.

Ayfer będzie namawiać Buraka do zaproszenia Yasemin w 87. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer wpadnie na pomysł, który może zbliżyć Buraka i Yasemin. Kobieta zacznie namawiać syna, by zaprosił dziewczynę do ich domu. Będzie chciała doprowadzić do zbliżenia młodych, licząc na korzyści, jakie może przynieść ich relacja. Burak będzie musiał zdecydować, czy posłucha matki. Yasemin ma jednak na głowie znacznie poważniejsze problemy niż sprawy uczuciowe. Rodzinne tajemnice i zagrożenie ze strony Tahsina sprawiają, że jej sytuacja pozostaje bardzo trudna. Nie wiadomo, czy dziewczyna będzie miała ochotę na kolejne spotkania z Burakiem.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 87 odcinka

Odcinek 87. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!

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