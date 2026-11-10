Pierwsza miłość, odcinek 4283. Eliza zginie w pożarze?! W klubie Iskra rozegrają się przerażające sceny

Pożar w klubie Iskra w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”. Kto stoi za atakiem na Elizę?

Zarządzanie Iskrą od początku wiązało się z licznymi przeszkodami. Już w 4269. odcinku Eliza udowodniła Borysowi (Patryk Cebulski), że świetnie radzi sobie z nowymi zadaniami, a zamiast ślepo wykonywać polecenia, zaczęła wprowadzać w lokalu własne porządki. Gdy w 4276. odcinku próbowała wdrożyć kolejne ulepszenia, Borys zignorował te inicjatywy i zasłonił się brakiem funduszy. Zdeterminowana Olszewska wzięła wówczas sprawy w swoje ręce i postanowiła na własną rękę znaleźć sponsora dla klubu, by zrealizować swoje plany.

Równolegle nad lokalem zaczęły zbierać się czarne chmury, ponieważ dokładnie w tym samym odcinku mury aresztu opuścił Darek, który od razu udał się prosto do Iskry. Z kolei w 4277. odcinku kamery przemysłowe zarejestrowały zakapturzoną postać, a jej dziwne i podejrzane zachowanie zwiastowało nadchodzące kłopoty.

Prawdziwy dramat rozegra się wieczorem w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”, kiedy to nieznany sprawca podłoży ogień w klubie Iskra. Wewnątrz objętego płomieniami budynku będzie przebywać Eliza, którą ratownicy odnajdą nieprzytomną. Tożsamość podpalacza oraz dalsze losy samej Olszewskiej pozostają na razie tajemnicą, więc nie wiadomo, czy kobieta przeżyje ten zamach. Cała sprawa budzi ogromny niepokój w kontekście dawnych kłopotów bohaterki i zagrożeń, jakim musiała wcześniej stawiać czoła. Niewykluczone, że za atakiem stoi wypuszczony na wolność Darek lub ktoś działający bezpośrednio na zlecenie mściwego Bolesława.

„Pierwsza miłość” odcinek 4283. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierową odsłonę tych dramatycznych wydarzeń w serialu „Pierwsza miłość” widzowie zobaczą we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Produkcja ta gości na ekranach regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym, a poszczególne epizody można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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