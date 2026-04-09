Fani załamani. Gwiazdor "The Boys" komentuje szokującą śmierć z premiery 5. sezonu - wywiad

W "The Boys" trup zawsze ścielił się gęsto, ale kostucha jakoś magicznie omijała głównych bohaterów oraz tych, którzy skradli serca widzów. Finałowy sezon rządzi się jednak swoimi prawami i już na stracie Eric Kropke (showrunner) musiał zakomunikować nam, że walka Chłopaków (i dziewczyn) z Homelanderem weszła w decydującą fazę, w której wszystko się może zdarzyć. Tym samym pożegnaliśmy A-Traina (Jessie T. Usher), który na przestrzeni ostatnich sezonów wyrósł na jednego z ulubieńców widowni.

Jessie T. Usher o śmierci A-Traina w "The Boys"

Tuż po obejrzeniu pierwszego odcinka piątego sezonu "The Boys" miałam okazję porozmawiać z Jessiem T. Usherem i Karen Fukuharą. Odtwórczyni roli Kimiko przyznała, że śmierć A-Traina zabolała ją równie mocno, co widzów. "Płakałam jak dziecko. W kółko przewijałam tę scenę" - powiedziała w naszej rozmowie. Oczywiście zapytałam Jessiego, czy spodziewał się tak rychłej śmierci swojego bohatera.

Tak, spodziewałem się. Gdy zbliżaliśmy się do końca 4. sezonu, A-Train zaczął podejmować szereg decyzji, z których wiedziałem, że raczej się nie wyplącze. Po prostu zabrakło kierunku, w którym mógłby podążyć. Wystawił się na ostrzał i spalił za sobą wiele mostów, które pewnie powinien był spalić dawno temu. Więc w połowie 4. sezonu porozmawiałem z Erikiem Kripke i zapytałem go, dokąd ten wątek zmierza. A-Train traci sojuszników i jest zdany na siebie, więc nie sądzę, by czekało go szczęśliwe zakończenie. To było jakoś w okolicach piątego lub szóstego odcinka 4. sezonu. Powiedział mi wtedy: "Szczerze mówiąc to nie wiem, czy mamy odpowiedź na to pytanie, więc nie rozwiążemy tego w 4. sezonie". Więc już wtedy przeczuwałem, że jest przyparty do muru i może pójść tylko w jednym kierunku: stawić czoła bestii i liczyć, że się wykaraska - wyznał.

"Wreszcie postąpił właściwie"

Historia A-Traina to opowieść o odkupieniu, a jego śmierć, jakże heroiczna i niepozbawiona symboliki, to klasyczny przykład złoczyńcy, który na nowo odnajduje swoje człowieczeństwo. Nic zatem dziwnego, że to pożegnanie aż tak wzruszyło widzów (w tym również i mnie).

Czekaliśmy do 5. sezonu, żeby to rozstrzygnąć i dlatego A-Train nie pojawia się w finale 4. sezonu. Nie mogliśmy jeszcze zdradzić, jak się to dla niego skończy. Daliśmy mu rok ciągłej ucieczki, na starcie 5. sezonu dowiadujemy się, co w tym czasie porabiał i jak wygląda jego życie po odejściu z Vought i sprzeciwieniu się Homelanderowi. Wreszcie postąpił właściwie i zatroszczył się o swoją rodzinę. Ale długo nie mógł tak pociągnąć - skwitował aktor.

Na koniec dodał ze śmiechem, że cieszy się z tak godnego zakończenia, choć porządnie zmarzł kręcąc te sceny. Całą rozmowę znajdziecie w załączonym materiale wideo.

PRZECZYTAJ TEŻ: Finał "The Boys" wkurzy widzów. "To będzie rollercoaster" - wywiad

Co czeka bohaterów w 5. sezonie "The Boys"?

Świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak, gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa mogącego zmieść wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego. Piąty sezon "The Boys" liczy łącznie osiem odcinków, a finał zadebiutuje w Prime Video 20 maja.

PRZECZYTAJ TEŻ: W 5. sezonie "The Boys" staje się tym, z czego sam się naśmiewa - recenzja