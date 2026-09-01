Terapia to fikcja! Julka znów na głodzie narkotykowym w "Na Wspólnej"

„Na Wspólnej” odcinek 4277: Julka wróci do szkoły i uda poprawę

W 4277. odsłonie serialu „Na Wspólnej” uzależniona Julka, po dwutygodniowej przerwie w zażywaniu substancji, uzyska zgodę specjalisty na powrót do zajęć szkolnych. Nastolatka sama będzie wykazywać inicjatywę, by kontynuować edukację, sprawiając wrażenie, że terapia przynosi rezultaty. Przeprosi nawet rodzinę za wcześniejsze błędy, by uśpić ich czujność, w co ostatecznie uwierzy Igor.

Gdy Nowak zauważy pierwszą poprawę u córki, zacznie naciskać na powrót Anki i Jasia (Kazio Wierzbicki) do ich mieszkania, choć Ewa (Ewa Gawryluk) będzie temu przeciwna. Igor stanie w obronie Julki, a w 4277. odcinku „Na Wspólnej” terapeuta ostatecznie zezwoli jej na powrót do placówki edukacyjnej. Anka, która dobrze zna realia nałogu, zachowa sceptycyzm, jednak jej partner całkowicie zignoruje te ostrzeżenia.

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Julka w odcinku 4277 „Na Wspólnej” znów pod wpływem substancji

W 4277. epizodzie „Na Wspólnej” Nowak tak bardzo zaufa procesowi leczenia Julki, że zgodzi się na jej powrót do nauki. Postanowi ją tam odwieźć i osobiście odebrać po lekcjach. Nie będzie jednak przy niej w trakcie zajęć, a nastolatka w ogóle na nie nie dotrze, ponieważ po odjeździe ojca natychmiast skontaktuje się z dilerem.

Nowakówna znowu kupi zakazane substancje, po czym bezzwłocznie je zażyje. W 4277. odcinku „Na Wspólnej” Julka będzie odurzona w momencie, gdy Igor podjedzie pod budynek, by zabrać ją do domu. Wtedy ostatecznie dotrze do niego, że córka znów tkwi w nałogu, a obawy najbliższych były w pełni uzasadnione.

Igor podejmie radykalne kroki w 4278 odcinku „Na Wspólnej”

W 4278. odsłonie „Na Wspólnej” Igor nie będzie miał już innego wyjścia i zadecyduje o umieszczeniu córki w zamkniętym ośrodku. Zrozumie, że inne metody pomocy zawiodły, a Julka w każdej chwili może znów sięgnąć po narkotyki. To skłoni go do podjęcia ostatecznych kroków.

Jasne jest, że w 4278. odcinku „Na Wspólnej” uzależniona dziewczyna nie zgodzi się na odwyk, ale Igor pozostanie nieugięty. Nie podda się manipulacjom córki, która będzie walczyć wszystkimi sposobami, by uniknąć pobytu w specjalistycznej placówce. Jej starania okażą się jednak bezcelowe, skoro łagodniejsze formy interwencji nie przyniosły efektu.