Szymek Solejuk wraca do Wilkowyj. Aktor zdradza kulisy nowych odcinków „Rancza” [ZDJĘCIA]

Urodzony w 1996 roku Maciej Sakowicz-Cempura dorastał na oczach Polaków. Publiczność szybko pokochała jego kreację Szymka Solejuka. Obecnie mężczyzna wciąż działa w branży aktorskiej i z sukcesami prowadzi własny teatr, udowadniając tym samym, że nie porzucił dawnej pasji.

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Zamiłowanie do występów odziedziczył po rodzicach, którzy również wykonywali zawód aktora. Swoją medialną przygodę rozpoczął jako siedmiolatek w znanej akcji społecznej „Pij mleko”, by potem brać udział w kolejnych przedsięwzięciach. Angaż do słynnego hitu Telewizji Polskiej zawdzięcza swojemu bratu. Jędrzej Cempura pomyślnie przeszedł casting do „Rancza”, a twórcy szukali wizualnie podobnych dzieci, by stworzyć wiarygodny obraz wielodzietnej rodziny Solejuków. Uderzające podobieństwo zapewniło Maciejowi miejsce w obsadzie, a opieka bliskich uchroniła go przed stresem na planie.

Maciej Sakowicz-Cempura w „Pytaniu na śniadanie”. Wspomina kulisy „Rancza”

W poniedziałek 24 czerwca aktor gościł w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie z rozrzewnieniem wspominał najmłodsze lata. Przytoczył komiczną sytuację z kręcenia epizodu, w którym przerażeni zjawiskami nadprzyrodzonymi Solejukowie uciekają z domu. Grający Szymka chłopiec musiał pokazać „nadprzyrodzone zdolności” i przesunąć śrubkę na blacie. Mimo prób z użyciem magnesów przez ekipę techniczną, płynny ruch ostatecznie wygenerowano komputerowo. Dla młodego chłopca całe to doświadczenie było wspaniałą przygodą.

Kluczowym momentem telewizyjnego wywiadu okazały się jednak kwestie dotyczące wznowienia popularnej produkcji. Sakowicz-Cempura skomentował medialne doniesienia o nadchodzących epizodach, zdradzając tym samym, jak wyglądają jego obecne stosunki z twórcami formatu.

- Jeszcze mnie nie było na planie zdjęciowym – przyznał szczerze aktor.

Wyraźnie zaznaczył, że pojawi się ostatecznie na planie i wystąpi w nowej serii, co z pewnością ucieszy wiernych fanów.

Źródło: TVP / Pytanie na śniadanie

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Kiedy premiera 11. sezonu „Rancza”? Ważne szczegóły dla widzów

Wznowienie „Rancza” stanowi bezsprzecznie jeden z najważniejszych telewizyjnych debiutów najbliższych miesięcy. Świeża odsłona uwielbianego formatu zadebiutuje pod tytułem „Zemsta wiedźm”, kontynuując bezpośrednio losy dobrze znanych bohaterów.

Proces produkcji ruszył już pełną parą w uwielbianym przez fanów Jeruzalu, a widzowie otrzymają sześć zupełnie premierowych epizodów. W dobrze znanej obsadzie pojawią się istotne nowości, w tym Seweryn Olbrychski oraz debiutująca postać Dorotki, czyli nastoletniej latorośli Lucy i Kusego.

Zgodnie z planem, telewizyjną premierę jedenastej serii „Rancza” wyznaczono na jesień 2026 roku. Perypetie z Wilkowyj najpewniej znów zgromadzą przed ekranami olbrzymią publiczność.