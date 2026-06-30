Renata z Farmy szczerze o życiu po programie. Tak się zmieniła charakterystyczna uczestniczka 

„Zmieniło się bardzo dużo” po czasie na farmie

Renata przyznała wprost, że od nagrań i emisji programu minęło już sporo czasu, a ona sama widzi wyraźną różnicę w tym, kim jest dzisiaj.

– Trzy lata temu była nagrywana Farma. O tej porze nagrywaliśmy. Co się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo pod kątem pewności siebie. Ja nigdy nie miałam takiej pewności siebie jak mam teraz. Pod kątem pokazywania siebie w social mediach, bo ja się nigdy nie pokazywałam, bo się wstydziłam, ale skoro siebie zaakceptowałam to znaczy, że się siebie nie wstydzę, to znaczy że nie wstydzę się wstawiać nic – mówi uśmiechnięta Renata.

Jak wynika z jej wypowiedzi, największą zmianą nie były same doświadczenia z programu, ale to, jak wpłynęły one na jej samoocenę i sposób, w jaki funkcjonuje w mediach społecznościowych.

Więcej pewności siebie i swoboda w sieci

Była uczestniczka „Farmy” podkreśla, że dziś dużo swobodniej pokazuje swoje życie w internecie i nie ma już takich blokad jak wcześniej. To właśnie akceptacja siebie miała być dla niej przełomem. Zmiana, o której mówi, dotyczy więc nie tylko telewizyjnej przeszłości, ale przede wszystkim codzienności po programie.

„Zosia samosia” bez zmian

Mimo wewnętrznej przemiany Renata podkreśla, że jedna cecha pozostała u niej niezmienna. Nadal woli działać samodzielnie i nie lubi długiego czekania na efekty. Jak zaznacza, wciąż jest typem „Zosi samosi” i ceni sobie tempo działania oraz sprawczość w codziennych sytuacjach. Jej wypowiedź pokazuje, że choć „Farma” była ważnym etapem, to życie po programie przyniosło jej jeszcze większą zmianę niż sam udział w show