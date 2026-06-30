Związek Elizy i Bolesława Olszewskich od dłuższego czasu był prawdziwym koszmarem, a największymi ofiarami tej sytuacji stały się dzieci. Agresja, intrygi oraz psychiczne znęcanie się nad bliskimi ze strony Bolesława sprawiły, że kobieta postanowiła ostatecznie zakończyć ten toksyczny układ. Rozpoczęła batalię o rozwód oraz odpowiednie fundusze dla siebie i ich córki, Angeliki. Napięcie między małżonkami sięgnie zenitu, gdy wyjdą na jaw potajemne spotkania Elizy ze Świdrem. Bezwzględny mąż będzie chciał użyć tego argumentu podczas rozprawy sądowej.

Czy Darek pociągnie za spust w nowym sezonie „Pierwszej miłości”?

Najnowszy zwiastun serialu zdradza wstrząsające wydarzenia z udziałem Darka. Młody mężczyzna, zmęczony ciągłymi kłamstwami i krzywdami wyrządzanymi przez ojca, weźmie sprawy w swoje ręce. Z naładowanym pistoletem pojawi się w domu Bolesława, będąc w pełni gotowym do wymierzenia mu ostatecznej kary.

W materiale wideo widać wyraźnie, że padają strzały, a na podłodze pojawia się krew. Zjawiają się również policyjne radiowozy. Twórcy serialu celowo budują napięcie, nie ujawniając, czy ktoś został poważnie ranny lub czy Darek faktycznie zabił swojego ojca. Te pytania pozostaną bez odpowiedzi aż do premiery nowych odcinków.

Kiedy emisja nowych odcinków „Pierwszej miłości” w telewizji Polsat?

Fani „Pierwszej miłości” muszą uzbroić się w cierpliwość do września 2026 roku. Choć dokładna data startu jesiennej ramówki Polsatu nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wiadomo, że serial wróci na ekrany w pierwszych dniach miesiąca. Tradycyjnie widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00.

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