W poprzednim odcinku Krzysztof spotkał się w szpitalu z Łukaszem. Na onkologii Zyta przygotowała niespodziankę dla pacjentek. Jedna z nich, modelka po usunięciu czerniaka, w trakcie chemioterapii skarżyła się na bóle głowy. Gdy Zyta i Bończyk zauważyli u niej także problemy z pamięcią, zaczęli obawiać się przerzutów i ponownie przyjęli kobietę na oddział. Na onkologię trafiła również Ilona Soboń, właścicielka kliniki urody. To właśnie od niej Zyta przypadkiem dowiedziała się o ślubie Tadeusza, co bardzo ją wstrząsnęło. Po dyżurze Sabina pojechała na spotkanie z synem, licząc, że w końcu zobaczy wnuka. Na SOR ratownicy przywieźli 31-latka po upadku z roweru, który skarżył się na drętwienie nóg. Pacjentem zajęła się dr Knapik, dyżurująca z Mirkiem. Ania zaproponowała Rogowskiemu zakład, a Tomek wybrał się na warsztaty kulinarne Jana Szabo. Kontakt od adwokata ojca niespodziewanie wytrącił go jednak z równowagi. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 177 - streszczenie

Sabina coraz bardziej będzie martwiła się o wnuka i zechce porozmawiać o tym z Kaśką. Podejrzewa, że choroba chłopca może mieć podłoże genetyczne. Z tego powodu pomyśli o spotkaniu ze Streckerem i wypytaniu go o historię zdrowia w jego rodzinie. W domu Kasi dzieci przygotują transparent na powrót Maćka, przed którym długa rehabilitacja. Wojtek i Hanka od rana będą wpadać na siebie podczas domowej krzątaniny. Poirytowany Wojtek odrzuci propozycję partnerki na wspólne wyjście wieczorem, a Tomek spróbuje namówić go na warsztaty u Szabo. Na SOR trafi chłopiec z dusznością i kaszlem, którym zajmie się Kaśka. Lekarkę zaniepokoi kobieta podająca się za jego matkę, ponieważ nie będzie chciała zawiadomić męża o pobycie dziecka w szpitalu. Wkrótce zjawi się druga kobieta, która również stwierdzi, że jest matką chłopca. Wojtek pojedzie z pogotowiem do nieprzytomnej kobiety znalezionej przez męża w ogrodzie. Pacjentka ma ranę szarpaną nogi, a jej mąż podejrzewa atak psa sąsiada. Prawda okaże się jednak zupełnie inna. Kobieta trafi na SOR pod opiekę dr Knapik. Tymczasem w domu Kasi niespodziewanie zjawi się Majka z synkiem.

„Szpital św. Anny” odcinek 177 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

177. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. Kaśka zajmie się wtedy chorym chłopcem, wokół którego szybko pojawią się poważne wątpliwości. Dwie kobiety będą twierdziły, że są jego matką.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Główne bohaterki, lekarki i ratowniczka medyczna, każdego dnia ratują pacjentów i mierzą się z presją dyżurów. Poza pracą nie brakuje im jednak rodzinnych problemów, miłości, konfliktów i trudnych decyzji. Ważne miejsce w ich życiu zajmują również przyjaźń oraz wzajemne wsparcie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Małgorzata „Gośka” Abratowska

Piotr Stramowski jako Maciek Bilewicz

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka jako Alicja Sanewska

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk