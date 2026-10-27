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W poprzednim odcinku Krzysztof spotkał się w szpitalu z Łukaszem. Na onkologii Zyta przygotowała niespodziankę dla pacjentek. Jedna z nich, modelka po usunięciu czerniaka, w trakcie chemioterapii skarżyła się na bóle głowy. Gdy Zyta i Bończyk zauważyli u niej także problemy z pamięcią, zaczęli obawiać się przerzutów i ponownie przyjęli kobietę na oddział. Na onkologię trafiła również Ilona Soboń, właścicielka kliniki urody. To właśnie od niej Zyta przypadkiem dowiedziała się o ślubie Tadeusza, co bardzo ją wstrząsnęło. Po dyżurze Sabina pojechała na spotkanie z synem, licząc, że w końcu zobaczy wnuka. Na SOR ratownicy przywieźli 31-latka po upadku z roweru, który skarżył się na drętwienie nóg. Pacjentem zajęła się dr Knapik, dyżurująca z Mirkiem. Ania zaproponowała Rogowskiemu zakład, a Tomek wybrał się na warsztaty kulinarne Jana Szabo. Kontakt od adwokata ojca niespodziewanie wytrącił go jednak z równowagi. Co wydarzy się dalej?
„Szpital św. Anny” odcinek 177 - streszczenie
Sabina coraz bardziej będzie martwiła się o wnuka i zechce porozmawiać o tym z Kaśką. Podejrzewa, że choroba chłopca może mieć podłoże genetyczne. Z tego powodu pomyśli o spotkaniu ze Streckerem i wypytaniu go o historię zdrowia w jego rodzinie. W domu Kasi dzieci przygotują transparent na powrót Maćka, przed którym długa rehabilitacja. Wojtek i Hanka od rana będą wpadać na siebie podczas domowej krzątaniny. Poirytowany Wojtek odrzuci propozycję partnerki na wspólne wyjście wieczorem, a Tomek spróbuje namówić go na warsztaty u Szabo. Na SOR trafi chłopiec z dusznością i kaszlem, którym zajmie się Kaśka. Lekarkę zaniepokoi kobieta podająca się za jego matkę, ponieważ nie będzie chciała zawiadomić męża o pobycie dziecka w szpitalu. Wkrótce zjawi się druga kobieta, która również stwierdzi, że jest matką chłopca. Wojtek pojedzie z pogotowiem do nieprzytomnej kobiety znalezionej przez męża w ogrodzie. Pacjentka ma ranę szarpaną nogi, a jej mąż podejrzewa atak psa sąsiada. Prawda okaże się jednak zupełnie inna. Kobieta trafi na SOR pod opiekę dr Knapik. Tymczasem w domu Kasi niespodziewanie zjawi się Majka z synkiem.
„Szpital św. Anny” odcinek 177 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
177. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. Kaśka zajmie się wtedy chorym chłopcem, wokół którego szybko pojawią się poważne wątpliwości. Dwie kobiety będą twierdziły, że są jego matką.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Główne bohaterki, lekarki i ratowniczka medyczna, każdego dnia ratują pacjentów i mierzą się z presją dyżurów. Poza pracą nie brakuje im jednak rodzinnych problemów, miłości, konfliktów i trudnych decyzji. Ważne miejsce w ich życiu zajmują również przyjaźń oraz wzajemne wsparcie. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Małgorzata „Gośka” Abratowska
- Piotr Stramowski jako Maciek Bilewicz
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka jako Alicja Sanewska
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk