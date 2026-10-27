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W poprzednim odcinku Gloria i Beger wciąż ukrywali przed współpracownikami, że znów są razem. Maria wyjechała do Krakowa, gdzie spotkała Teresę, dawną znajomą ze szpitala. Pielęgniarka mogła pomóc jej w walce z Jakubem Dobrym. Podczas dyżuru Julka zajęła się młodym sprinterem, który zasłabł na treningu. W trakcie badań serce nastolatka nagle się zatrzymało. W tym samym czasie jego ciężarnej matce odeszły wody, a diagnoza doktora Zawady wykazała, że pomocy potrzebuje również ojciec chłopaka. Blanka nie potrafiła pogodzić się ze zniknięciem córki. Tymczasem Zuza zbierała pieniądze na ucieczkę i szykowała się do wyjazdu, ale mała Nina nagle zaczęła chorować.
„Na dobre i na złe” odcinek 1004 - streszczenie
Mała Nina trafi na SOR w Leśnej Górze, a Julka od razu ją rozpozna. Blanka wreszcie odzyska córkę i będzie mogła ją przytulić. Radość szybko zmieni się jednak w strach, bo badania wykażą, że dziewczynka potrzebuje pilnej operacji. Zuza nie odpuści i pojawi się w szpitalu, udając pacjentkę. W klinice rozpoczną się przygotowania do trudnego zabiegu. Mimo sprzeciwu Zawady i Wilczewskiego ma go przeprowadzić Jakub Dobry. Maria zostanie w Krakowie, gdzie spróbuje zdobyć dowody przeciwko swojemu oprawcy.
„Na dobre i na złe” odcinek 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1004. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego wieczoru Blanka odzyska Ninę, ale szybko okaże się, że dziewczynka potrzebuje pilnej operacji.
„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada
„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się przede wszystkim w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie pracują lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Bohaterowie mierzą się z trudnymi diagnozami, operacjami i decyzjami podejmowanymi pod presją czasu. Równocześnie ich życie prywatne komplikują związki, przyjaźnie i rodzinne konflikty. W serialu występują m.in.:
- Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz
- Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski
- Pola Gonciarz jako Blanka Milewska
- Amelia Czaja jako Matylda Smuda
- Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka
- Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger
- Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka
- Aleksandra Hamkało jako Julia Burska
- Piotr Głowacki jako Artur Bart
- Piotr Garlicki jako Stefan Tretter
- Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher
- Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek
- Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki
- Filip Bobek jako Marcin Molenda
- Paulina Gałązka jako Dominika Grec
- Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan