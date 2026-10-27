W poprzednim odcinku Gloria i Beger wciąż ukrywali przed współpracownikami, że znów są razem. Maria wyjechała do Krakowa, gdzie spotkała Teresę, dawną znajomą ze szpitala. Pielęgniarka mogła pomóc jej w walce z Jakubem Dobrym. Podczas dyżuru Julka zajęła się młodym sprinterem, który zasłabł na treningu. W trakcie badań serce nastolatka nagle się zatrzymało. W tym samym czasie jego ciężarnej matce odeszły wody, a diagnoza doktora Zawady wykazała, że pomocy potrzebuje również ojciec chłopaka. Blanka nie potrafiła pogodzić się ze zniknięciem córki. Tymczasem Zuza zbierała pieniądze na ucieczkę i szykowała się do wyjazdu, ale mała Nina nagle zaczęła chorować.

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„Na dobre i na złe” odcinek 1004 - streszczenie

Mała Nina trafi na SOR w Leśnej Górze, a Julka od razu ją rozpozna. Blanka wreszcie odzyska córkę i będzie mogła ją przytulić. Radość szybko zmieni się jednak w strach, bo badania wykażą, że dziewczynka potrzebuje pilnej operacji. Zuza nie odpuści i pojawi się w szpitalu, udając pacjentkę. W klinice rozpoczną się przygotowania do trudnego zabiegu. Mimo sprzeciwu Zawady i Wilczewskiego ma go przeprowadzić Jakub Dobry. Maria zostanie w Krakowie, gdzie spróbuje zdobyć dowody przeciwko swojemu oprawcy.

„Na dobre i na złe” odcinek 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1004. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego wieczoru Blanka odzyska Ninę, ale szybko okaże się, że dziewczynka potrzebuje pilnej operacji.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego akcja rozgrywa się przede wszystkim w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie pracują lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Bohaterowie mierzą się z trudnymi diagnozami, operacjami i decyzjami podejmowanymi pod presją czasu. Równocześnie ich życie prywatne komplikują związki, przyjaźnie i rodzinne konflikty. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan