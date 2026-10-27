Najmodniejsze fryzury na jesień 2026. Retro wraca, a TO cięcie znów jest na topie

Bob ponownie króluje w jesiennych trendach fryzjerskich. Krótkie, geometryczne cięcie, gładka wersja lub dłuższy bob sięgający obojczyków pozwalają dopasować fryzurę do różnych typów urody i preferencji.

Retro wraca w nowoczesnym wydaniu. Inspiracje latami 70. i 90. widać w warstwowych cięciach, miękkich falach oraz fryzurach z większą objętością, które nie wymagają idealnie wystylizowanych pasm.

Grzywka i cieniowanie mogą całkowicie odmienić fryzurę. Luźne pasma okalające twarz, uniesienie u nasady czy mocniej wycieniowane włosy to sposoby na odświeżenie wyglądu bez konieczności radykalnego skracania długości.

Najmodniejsze cięcie warto dopasować do swoich włosów. Przed wizytą u fryzjera dobrze uwzględnić ich gęstość, naturalny skręt i czas, jaki można poświęcić na codzienną stylizację.

Bob nadal nie wychodzi z mody

Jeśli jedno cięcie ma szczególnie mocną pozycję tej jesieni, jest nim bob. Może być krótki i geometryczny, gładki, lekko cieniowany albo dłuższy, sięgający okolic obojczyków. Dzięki temu łatwo dopasować go do różnych typów urody i struktur włosów. Gładki bob sprawdzi się u osób, które lubią uporządkowany wygląd, natomiast wersja z miękkimi warstwami będzie dobrym wyborem dla tych, którzy wolą naturalny ruch i mniej wystylizowany efekt.

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Ważna jest również forma cięcia. Warianty z nieco dłuższym przodem mogą optycznie wysmuklać twarz, a mocniej zaznaczona linia dodaje fryzurze charakteru. Nie oznacza to jednak, że każda osoba powinna decydować się na radykalne skrócenie włosów. Przed wizytą u fryzjera warto porozmawiać o tym, ile czasu można poświęcić na codzienną stylizację i jak włosy układają się bez użycia prostownicy czy lokówki.

Lata 70. i 90. wracają

Wśród jesiennych inspiracji znajdziemy także warstwowe cięcia, miękkie fale i fryzury z grzywką okalającą twarz. Nawiązania do lat 70. oznaczają przede wszystkim swobodną teksturę i objętość, a nie idealnie ułożone pasma. Z kolei estetyka lat 90. wraca w postaci mocniej wycieniowanych włosów, które można modelować na okrągłej szczotce, uzyskując sprężysty, pełniejszy efekt.

Na popularności zyskują również upięcia inspirowane latami 60., w tym bardziej uniesione fryzury. Nie trzeba jednak odtwarzać dawnych stylizacji jeden do jednego. Współczesna wersja retro jest zwykle lżejsza i mniej sztywna. Wystarczy delikatne uniesienie u nasady, luźne pasma przy twarzy lub grzywka, aby nadać fryzurze modny charakter.

Jak wybrać fryzurę dla siebie?

Trendy warto traktować jako punkt wyjścia, a nie gotową instrukcję. Bob może wymagać regularnego podcinania, a mocno warstwowe włosy nie zawsze będą układały się tak samo bez stylizacji. Przed zmianą fryzury dobrze jest uwzględnić gęstość włosów, ich naturalny skręt oraz codzienne przyzwyczajenia. Jesienią 2026 nie trzeba wybierać między klasyką a odważną zmianą. Najmodniejsze fryzury łączą znajome formy z indywidualnym podejściem do długości, tekstury i objętości.