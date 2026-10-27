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W poprzednim odcinku Zośka na Mazurach zrozumiała, że kryzys coraz mocniej odbija się na jej pracy. Wciąż dręczyło ją też poczucie winy związane z rozpadem małżeństwa. Oliwia zaangażowała się w pomoc kobietom zmagającym się z ubóstwem menstruacyjnym, a Giulia planowała wyjazd z Nico. Po powrocie Zośka i Ewka postawiły Piotrowi ultimatum. Jak potoczą się ich losy?
„Felicita” odcinek 25 - streszczenie
Zośka, Oliwia i Ewka przyjadą do Polignano, by przedstawić Giulii pomysł na rozwiązanie sporu o dom. Oliwia ponownie zbliży się do Davide, a przy okazji pogodzi się z przyjaciółmi. Giulia umocni relację z ojcem i zrezygnuje z wyjazdu do Nowego Jorku. Marco znajdzie się w trudnej sytuacji, bo jego zawodowa lojalność zderzy się z oczekiwaniami Zośki. To doprowadzi do kolejnego kryzysu. Wieczorem Zośka spotka się z Giulią w kręgu taranty, a taniec pomoże im uwolnić nagromadzone emocje.
„Felicita” odcinek 25 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
25. odcinek serialu „Felicita” TVP1 wyemituje 4 listopada 2026 roku o godzinie 20:30. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce warto szukać w programie stacji.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem i próbą odnalezienia szczęścia po życiowej tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża próbuje na nowo ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził drugie życie. Pobyt we Włoszech odsłania prawdę o Giulii, małym Nico, spadku i rodzinnych sekretach. To także historia o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello