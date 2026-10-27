W poprzednim odcinku Zośka na Mazurach zrozumiała, że kryzys coraz mocniej odbija się na jej pracy. Wciąż dręczyło ją też poczucie winy związane z rozpadem małżeństwa. Oliwia zaangażowała się w pomoc kobietom zmagającym się z ubóstwem menstruacyjnym, a Giulia planowała wyjazd z Nico. Po powrocie Zośka i Ewka postawiły Piotrowi ultimatum. Jak potoczą się ich losy?

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„Felicita” odcinek 25 - streszczenie

Zośka, Oliwia i Ewka przyjadą do Polignano, by przedstawić Giulii pomysł na rozwiązanie sporu o dom. Oliwia ponownie zbliży się do Davide, a przy okazji pogodzi się z przyjaciółmi. Giulia umocni relację z ojcem i zrezygnuje z wyjazdu do Nowego Jorku. Marco znajdzie się w trudnej sytuacji, bo jego zawodowa lojalność zderzy się z oczekiwaniami Zośki. To doprowadzi do kolejnego kryzysu. Wieczorem Zośka spotka się z Giulią w kręgu taranty, a taniec pomoże im uwolnić nagromadzone emocje.

„Felicita” odcinek 25 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

25. odcinek serialu „Felicita” TVP1 wyemituje 4 listopada 2026 roku o godzinie 20:30. Informacji o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce warto szukać w programie stacji.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem i próbą odnalezienia szczęścia po życiowej tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża próbuje na nowo ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził drugie życie. Pobyt we Włoszech odsłania prawdę o Giulii, małym Nico, spadku i rodzinnych sekretach. To także historia o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello