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W poprzednim odcinku Tolek, wspierany przez Natalię, stanął w sądzie naprzeciw Ireny podczas rozprawy rozwodowej. Gdy żona nie chciała zgodzić się na rozstanie, wyznał, że miał romanse z Basią i Dżo. Sędzia skierował jednak małżonków na mediację, więc rozwodu na razie nie było. Zazdrosna Irena po wyjściu z sądu ruszyła do domu Grzelakowej, gotowa urządzić rywalkom awanturę. Modrzycki ostro zaatakował Weronikę za odejście z „Szoku”, ale w jej obronie niespodziewanie stanęła jego matka. Ciesielska zaczęła mieć wątpliwości, gdy Hausman postawił jej twarde warunki. Miała od podstaw stworzyć redakcję nowego portalu i wziąć odpowiedzialność za cały zespół. Emil ponownie okazał Adamowi wrogość, co zaniepokoiło Asię. Hubert z trudem panował nad złością, gdy lokator sprowadził podejrzane towarzystwo. Gdy uzależniony Adam nie znalazł metadonu, niemal wrócił do narkotyków. A co wydarzy się tym razem?
„Barwy szczęścia” odcinek 3434 - streszczenie
Rano u Huberta niespodziewanie zjawi się załamana Szczepka. Lekarka będzie się bała, że straci prawo do wykonywania zawodu, a nawet trafi do więzienia. Broda wciąż będzie zaniedbywał obowiązki w Restobarze, czym coraz bardziej zirytuje właścicielkę. Samozwańczy spadkobierca znów odwiedzi Rawiczową. Zapowie, że odbuduje potęgę rodu, i zapewni, że stawi się na rozprawie Zastoi. Wiktor znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy tańsza konkurencja w sieci mocno uderzy w jego skateshop. Niespodziewanie pomoże mu Wanda, która odwiedzi sklep i kolejny raz poprosi go o wybaczenie. Witek będzie szukał ratunku dla biznesu i wpadnie na pomysł weekendowego „latającego klubu muzycznego” w lokalu.
„Barwy szczęścia” odcinek 3434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3434 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. O tej godzinie wrócą historie mieszkańców Zacisznej i ich bliskich.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W tej historii splatają się sprawy kilku pokoleń, a codzienne konflikty przechodzą w pojednania i nowe początki. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak