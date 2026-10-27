W poprzednim odcinku Tolek, wspierany przez Natalię, stanął w sądzie naprzeciw Ireny podczas rozprawy rozwodowej. Gdy żona nie chciała zgodzić się na rozstanie, wyznał, że miał romanse z Basią i Dżo. Sędzia skierował jednak małżonków na mediację, więc rozwodu na razie nie było. Zazdrosna Irena po wyjściu z sądu ruszyła do domu Grzelakowej, gotowa urządzić rywalkom awanturę. Modrzycki ostro zaatakował Weronikę za odejście z „Szoku”, ale w jej obronie niespodziewanie stanęła jego matka. Ciesielska zaczęła mieć wątpliwości, gdy Hausman postawił jej twarde warunki. Miała od podstaw stworzyć redakcję nowego portalu i wziąć odpowiedzialność za cały zespół. Emil ponownie okazał Adamowi wrogość, co zaniepokoiło Asię. Hubert z trudem panował nad złością, gdy lokator sprowadził podejrzane towarzystwo. Gdy uzależniony Adam nie znalazł metadonu, niemal wrócił do narkotyków. A co wydarzy się tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3434 - streszczenie

Rano u Huberta niespodziewanie zjawi się załamana Szczepka. Lekarka będzie się bała, że straci prawo do wykonywania zawodu, a nawet trafi do więzienia. Broda wciąż będzie zaniedbywał obowiązki w Restobarze, czym coraz bardziej zirytuje właścicielkę. Samozwańczy spadkobierca znów odwiedzi Rawiczową. Zapowie, że odbuduje potęgę rodu, i zapewni, że stawi się na rozprawie Zastoi. Wiktor znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy tańsza konkurencja w sieci mocno uderzy w jego skateshop. Niespodziewanie pomoże mu Wanda, która odwiedzi sklep i kolejny raz poprosi go o wybaczenie. Witek będzie szukał ratunku dla biznesu i wpadnie na pomysł weekendowego „latającego klubu muzycznego” w lokalu.

„Barwy szczęścia” odcinek 3434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3434 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. O tej godzinie wrócą historie mieszkańców Zacisznej i ich bliskich.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W tej historii splatają się sprawy kilku pokoleń, a codzienne konflikty przechodzą w pojednania i nowe początki. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak