"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3434

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-27 7:46

W 3434 odcinku „Barw szczęścia” Szczepka zjawi się u Huberta w bardzo złym stanie. Lekarka będzie przerażona, że straci prawo do wykonywania zawodu, a nawet trafi do więzienia. Tymczasem Wiktor dostanie kolejny cios, gdy jego skateshop zacznie przegrywać z tańszą konkurencją w sieci. Czy niespodziewana wizyta Wandy cokolwiek między nimi zmieni?

Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3432
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Tolek, wspierany przez Natalię, stanął w sądzie naprzeciw Ireny podczas rozprawy rozwodowej. Gdy żona nie chciała zgodzić się na rozstanie, wyznał, że miał romanse z Basią i Dżo. Sędzia skierował jednak małżonków na mediację, więc rozwodu na razie nie było. Zazdrosna Irena po wyjściu z sądu ruszyła do domu Grzelakowej, gotowa urządzić rywalkom awanturę. Modrzycki ostro zaatakował Weronikę za odejście z „Szoku”, ale w jej obronie niespodziewanie stanęła jego matka. Ciesielska zaczęła mieć wątpliwości, gdy Hausman postawił jej twarde warunki. Miała od podstaw stworzyć redakcję nowego portalu i wziąć odpowiedzialność za cały zespół. Emil ponownie okazał Adamowi wrogość, co zaniepokoiło Asię. Hubert z trudem panował nad złością, gdy lokator sprowadził podejrzane towarzystwo. Gdy uzależniony Adam nie znalazł metadonu, niemal wrócił do narkotyków. A co wydarzy się tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3434 - streszczenie

Rano u Huberta niespodziewanie zjawi się załamana Szczepka. Lekarka będzie się bała, że straci prawo do wykonywania zawodu, a nawet trafi do więzienia. Broda wciąż będzie zaniedbywał obowiązki w Restobarze, czym coraz bardziej zirytuje właścicielkę. Samozwańczy spadkobierca znów odwiedzi Rawiczową. Zapowie, że odbuduje potęgę rodu, i zapewni, że stawi się na rozprawie Zastoi. Wiktor znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy tańsza konkurencja w sieci mocno uderzy w jego skateshop. Niespodziewanie pomoże mu Wanda, która odwiedzi sklep i kolejny raz poprosi go o wybaczenie. Witek będzie szukał ratunku dla biznesu i wpadnie na pomysł weekendowego „latającego klubu muzycznego” w lokalu.

„Barwy szczęścia” odcinek 3434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3434 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 4 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. O tej godzinie wrócą historie mieszkańców Zacisznej i ich bliskich.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W tej historii splatają się sprawy kilku pokoleń, a codzienne konflikty przechodzą w pojednania i nowe początki. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3432
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barwy szczęścia