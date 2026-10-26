W poprzednim odcinku Maciek Bilewicz wrócił do siebie po operacji, ale jako chirurg martwił się o sprawność ręki. Kolejny zabieg miał przeprowadzić znany dr Marcin Wilk, dlatego zwołano konsylium. Lekarz podjął decyzję o operacji, jednak nie zdradził swojego planu. Kasia usłyszała od Alicji chłodną i mało optymistyczną ocenę sytuacji. Radecki naciskał natomiast na Asię, by odcięła się od Łukasza i sądownie odebrała mu prawa rodzicielskie. Mimo że Aldona wycofała oskarżenia, komisja na kardiologii doszła do skutku, a napięcie rosło. Kolejno zeznawali Wojtek, Kaja, Łukasz i Aldona. W tym samym czasie dr Wroński badał pacjenta z bólem w klatce piersiowej oraz dusznością, lecz testy nie wskazały jednoznacznej przyczyny jego stanu. Na SOR trafił też pisarz, który nie mógł chodzić i został skierowany do Radeckiego. A co wydarzy się tym razem?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Szpital św. Anny” odcinek 176 - streszczenie

Krzysztof spotka się w szpitalu z Łukaszem. Na onkologii Zyta przygotuje niespodziankę dla pacjentek. Jedna z nich, modelka po usunięciu czerniaka, która przechodzi chemioterapię, zacznie narzekać na bóle głowy. Zyta i Bończyk zauważą też, że kobieta ma problemy z pamięcią. Lekarze zaczną obawiać się przerzutów, dlatego pacjentka ponownie trafi na oddział. Na onkologię przyjdzie również Ilona Soboń, właścicielka kliniki urody. To właśnie od niej Zyta przypadkiem usłyszy o ślubie Tadeusza i będzie wstrząśnięta. Po dyżurze Sabina pospieszy na spotkanie z synem, bo liczy, że wreszcie zobaczy wnuka. Na SOR ratownicy przywiozą 31-latka, który po upadku z roweru czuje drętwienie nóg. Pacjentem zajmie się dr Knapik dyżurująca z Mirkiem. Lekarze będą żartować, ale jednocześnie spróbują ustalić, co mu dolega. Ania zaproponuje Rogowskiemu zakład. Tomek weźmie udział w warsztatach kulinarnych Jana Szabo, lecz niespodziewany kontakt od adwokata ojca wytrąci go z równowagi.

„Szpital św. Anny” odcinek 176 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

176. odcinek „Szpitala św. Anny” będzie można obejrzeć we wtorek, 3 listopada 2026 roku, na antenie TVN. Start emisji zaplanowano na godzinę 16:50. Tego dnia Zyta usłyszy wiadomość o ślubie Tadeusza, która mocno nią wstrząśnie. Lekarze zajmą się też pacjentką onkologii z niepokojącymi objawami.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Po pracy mierzą się jednak także z własnymi problemami, sprawami rodzinnymi, miłością i konfliktami w zespole. Ważne miejsce w ich życiu zajmują przyjaźń oraz wzajemne wsparcie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Małgorzata „Gośka” Abratowska

Piotr Stramowski jako Maciek Bilewicz

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka jako Alicja Sanewska

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk