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W poprzednim odcinku Maciek Bilewicz wrócił do siebie po operacji, ale jako chirurg martwił się o sprawność ręki. Kolejny zabieg miał przeprowadzić znany dr Marcin Wilk, dlatego zwołano konsylium. Lekarz podjął decyzję o operacji, jednak nie zdradził swojego planu. Kasia usłyszała od Alicji chłodną i mało optymistyczną ocenę sytuacji. Radecki naciskał natomiast na Asię, by odcięła się od Łukasza i sądownie odebrała mu prawa rodzicielskie. Mimo że Aldona wycofała oskarżenia, komisja na kardiologii doszła do skutku, a napięcie rosło. Kolejno zeznawali Wojtek, Kaja, Łukasz i Aldona. W tym samym czasie dr Wroński badał pacjenta z bólem w klatce piersiowej oraz dusznością, lecz testy nie wskazały jednoznacznej przyczyny jego stanu. Na SOR trafił też pisarz, który nie mógł chodzić i został skierowany do Radeckiego. A co wydarzy się tym razem?
„Szpital św. Anny” odcinek 176 - streszczenie
Krzysztof spotka się w szpitalu z Łukaszem. Na onkologii Zyta przygotuje niespodziankę dla pacjentek. Jedna z nich, modelka po usunięciu czerniaka, która przechodzi chemioterapię, zacznie narzekać na bóle głowy. Zyta i Bończyk zauważą też, że kobieta ma problemy z pamięcią. Lekarze zaczną obawiać się przerzutów, dlatego pacjentka ponownie trafi na oddział. Na onkologię przyjdzie również Ilona Soboń, właścicielka kliniki urody. To właśnie od niej Zyta przypadkiem usłyszy o ślubie Tadeusza i będzie wstrząśnięta. Po dyżurze Sabina pospieszy na spotkanie z synem, bo liczy, że wreszcie zobaczy wnuka. Na SOR ratownicy przywiozą 31-latka, który po upadku z roweru czuje drętwienie nóg. Pacjentem zajmie się dr Knapik dyżurująca z Mirkiem. Lekarze będą żartować, ale jednocześnie spróbują ustalić, co mu dolega. Ania zaproponuje Rogowskiemu zakład. Tomek weźmie udział w warsztatach kulinarnych Jana Szabo, lecz niespodziewany kontakt od adwokata ojca wytrąci go z równowagi.
„Szpital św. Anny” odcinek 176 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
176. odcinek „Szpitala św. Anny” będzie można obejrzeć we wtorek, 3 listopada 2026 roku, na antenie TVN. Start emisji zaplanowano na godzinę 16:50. Tego dnia Zyta usłyszy wiadomość o ślubie Tadeusza, która mocno nią wstrząśnie. Lekarze zajmą się też pacjentką onkologii z niepokojącymi objawami.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Po pracy mierzą się jednak także z własnymi problemami, sprawami rodzinnymi, miłością i konfliktami w zespole. Ważne miejsce w ich życiu zajmują przyjaźń oraz wzajemne wsparcie. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Małgorzata „Gośka” Abratowska
- Piotr Stramowski jako Maciek Bilewicz
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka jako Alicja Sanewska
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk