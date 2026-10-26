W poprzednim odcinku Karol, pochłonięty nauką włoskiego, zaczął zaniedbywać Oliwkę. Dziewczyna dokonała wtedy zaskakującego odkrycia. Zośka spotkała się z Jagodą, która próbowała przekonać ją, że każdy kryzys kiedyś się kończy, i dodała jej otuchy. Giulia coraz poważniej rozważała wyjazd z Nico, a Elżbieta wsparła Oliwkę. Zośka dostała też zaskakującą wiadomość od Marco. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Felicita” odcinek 24 - streszczenie

Na Mazurach Zośka uświadomi sobie, że kryzys zaczyna wpływać na jej pracę. Będzie także zmagać się z poczuciem winy związanym z rozpadem małżeństwa. Oliwia zaangażuje się w pomoc kobietom dotkniętym ubóstwem menstruacyjnym. Giulia będzie planować wyjazd z Nico. Po powrocie Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum.

„Felicita” odcinek 24 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

24. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:30. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Tego wieczoru Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum, a Giulia będzie planować wyjazd z Nico.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil miał we Włoszech drugie życie. W tej historii ważną rolę odgrywają Giulia, mały Nico, rodzinne tajemnice, spadek i trudne uczucia związane z przeszłością. Bohaterowie mierzą się z żałobą, potrzebą przebaczenia, pierwszym zakochaniem oraz zderzeniem dwóch rodzin i kultur. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello