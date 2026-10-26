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W poprzednim odcinku Karol, pochłonięty nauką włoskiego, zaczął zaniedbywać Oliwkę. Dziewczyna dokonała wtedy zaskakującego odkrycia. Zośka spotkała się z Jagodą, która próbowała przekonać ją, że każdy kryzys kiedyś się kończy, i dodała jej otuchy. Giulia coraz poważniej rozważała wyjazd z Nico, a Elżbieta wsparła Oliwkę. Zośka dostała też zaskakującą wiadomość od Marco. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Felicita” odcinek 24 - streszczenie
Na Mazurach Zośka uświadomi sobie, że kryzys zaczyna wpływać na jej pracę. Będzie także zmagać się z poczuciem winy związanym z rozpadem małżeństwa. Oliwia zaangażuje się w pomoc kobietom dotkniętym ubóstwem menstruacyjnym. Giulia będzie planować wyjazd z Nico. Po powrocie Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum.
„Felicita” odcinek 24 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
24. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:30. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Tego wieczoru Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum, a Giulia będzie planować wyjazd z Nico.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil miał we Włoszech drugie życie. W tej historii ważną rolę odgrywają Giulia, mały Nico, rodzinne tajemnice, spadek i trudne uczucia związane z przeszłością. Bohaterowie mierzą się z żałobą, potrzebą przebaczenia, pierwszym zakochaniem oraz zderzeniem dwóch rodzin i kultur. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello