"Felicita": streszczenie odcinka 24

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-26 7:59

W 24. odcinku „Felicity” Zośka wróci z Mazur z głową pełną trudnych myśli. Kryzys coraz mocniej odbije się na jej pracy, a poczucie winy nie da jej spokoju. Po powrocie razem z Ewką postawi Piotrowi ultimatum.

Felicita: odcinki 23-25
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Karol, pochłonięty nauką włoskiego, zaczął zaniedbywać Oliwkę. Dziewczyna dokonała wtedy zaskakującego odkrycia. Zośka spotkała się z Jagodą, która próbowała przekonać ją, że każdy kryzys kiedyś się kończy, i dodała jej otuchy. Giulia coraz poważniej rozważała wyjazd z Nico, a Elżbieta wsparła Oliwkę. Zośka dostała też zaskakującą wiadomość od Marco. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Felicita” odcinek 24 - streszczenie

Na Mazurach Zośka uświadomi sobie, że kryzys zaczyna wpływać na jej pracę. Będzie także zmagać się z poczuciem winy związanym z rozpadem małżeństwa. Oliwia zaangażuje się w pomoc kobietom dotkniętym ubóstwem menstruacyjnym. Giulia będzie planować wyjazd z Nico. Po powrocie Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum.

„Felicita” odcinek 24 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

24. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:30. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Tego wieczoru Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum, a Giulia będzie planować wyjazd z Nico.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii, gdzie wychodzi na jaw, że Kamil miał we Włoszech drugie życie. W tej historii ważną rolę odgrywają Giulia, mały Nico, rodzinne tajemnice, spadek i trudne uczucia związane z przeszłością. Bohaterowie mierzą się z żałobą, potrzebą przebaczenia, pierwszym zakochaniem oraz zderzeniem dwóch rodzin i kultur. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 23-25
Galeria zdjęć 24

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