W poprzednim odcinku „M jak miłość” Maria podczas spaceru po Mazurach natknęła się na Jerzego Wielickiego. Chory na cukrzycę mężczyzna potrzebował natychmiastowej pomocy, dlatego Rogowska wezwała karetkę i rozpoczęła resuscytację. Kilka godzin później Jerzy odnalazł Marię, by jej podziękować. Gdy zjawiła się Judyta, Rogowska zdobyła się na szczerą rozmowę o bólu, jaki wciąż czuje po zdradzie Artura. Niedługo potem Artur przyjechał do żony i błagał ją o ostatnią szansę. Mateusz zabrał za to Majkę do Grabiny, gdzie dziewczyna coraz odważniej go prowokowała, aż w końcu go pocałowała. Żak zrobił się zazdrosny o Kisielową, gdy wybrała się do lasu z organistą, i zaczął szukać sposobu, by zniechęcić ją do kolejnych spacerów z adoratorem.

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„M jak miłość” odcinek 1954 - streszczenie

Po zakończeniu śledztwa Marcin odkryje, że w noc zaginięcia Sowińskiego Olek pojechał taksówką prosto pod jego dom. Chodakowski ostrzeże brata, by na razie nie mówił o tym policji. Tymczasem Mariusz będzie coraz częściej nadużywał alkoholu i stanie się agresywny wobec Kasi. Zamieni jej życie w koszmar, posuwając się nawet do gwałtu. Sanocka ukryje wszystko przed Anetą i Jakubem. W klubie Martyna wpadnie w szał zazdrości, gdy usłyszy, że Klara, przyjaciółka Domańskiej, chce uwieść Jakuba. Karski zaprosi Wysocką na kolejną randkę, która zakończy się namiętną nocą. Elżbieta wciąż będzie próbowała odsunąć Kamę od Marcina. Wymyśli intrygę i będzie chciała wykorzystać w niej Lilkę, dziewczynę oszpeconą przez błąd fryzjera.

„M jak miłość” odcinek 1954 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1954. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. To wtedy rozstrzygną się kolejne sprawy bohaterów.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W jego centrum znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także jej bliscy i przyjaciele. Bohaterowie dzielą życie między rodzinny dom, Warszawę, Gródek i inne ważne dla nich miejsca. Ich losy pełne są miłości, małżeństw, zdrad, chorób, konfliktów, wyjazdów i prób ratowania relacji. Nie brakuje też zwykłych rozmów, problemów w pracy oraz trudnych decyzji uczuciowych. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński