W poprzednim odcinku w szpitalu doszło do brutalnej napaści na Maćka. Krystyna wezwała policję, a nieprzytomny lekarz trafił pod opiekę Ani. Lekarka zleciła pilne badania oraz konsultacje neurochirurga i ortopedy, bo nie było wiadomo, jak poważnie ucierpiały nerwy i ścięgna w jego ręce. Pracownik szpitala, który obezwładnił napastnika, dostał silnego bólu w klatce piersiowej i trafił pod opiekę Kai na kardiologii. Piotrowska zaproponowała mu ablację, ale pacjent bał się zabiegu i poprosił o czas do namysłu. Kaśka natychmiast przyjechała do szpitala po wiadomości o ataku, a policja zatrzymała sprawcę. Maćka czekała pilna operacja rekonstrukcji nerwu. Dopiero po zabiegu miało się okazać, czy odzyska pełną sprawność ręki. Na SOR trafiła też 11-latka z nawracającą gorączką, wysypką i spadkiem wagi. Jej objawy wskazywały na chorobę autozapalną. Wojtek zaczął wierzyć w niewinność Łukasza i chciał stanąć po jego stronie, choć po szpitalu krążyły plotki o zwolnieniu Wrońskiego. Wieczorem rozmawiał o tym z Kają, która miała nocny dyżur. Aldona naciskała zaś na lekarkę, by zaświadczyła o molestowaniu ze strony Łukasza. Piotrowska chciała jeszcze przed komisją spotkać się z Wrońskim. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 175 - streszczenie

Maciek Bilewicz wraca do siebie po operacji, ale jako chirurg najbardziej martwi się o sprawność ręki. Kolejny zabieg ma przeprowadzić znany dr Marcin Wilk, dlatego lekarze zwołają konsylium. Wilk podejmie się operacji, lecz nie zdradzi nikomu swojego planu. Kasia usłyszy od Alicji chłodną i mało optymistyczną ocenę sytuacji. Radecki będzie naciskał na Asię, by odcięła się od Łukasza i wystąpiła do sądu o odebranie mu praw rodzicielskich. Choć Aldona wycofa oskarżenia, komisja na kardiologii i tak się odbędzie. Atmosfera zrobi się nerwowa, a kolejno zeznawać będą Wojtek, Kaja, Łukasz i Aldona. W tym czasie dr Wroński zbada pacjenta z bólem w klatce piersiowej i dusznością, ale wyniki testów nie dadzą jasnej odpowiedzi, co mu dolega. Na SOR trafi też pisarz, który nie może chodzić. Mężczyzna zostanie skierowany do Radeckiego.

„Szpital św. Anny” odcinek 175 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

175. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. W odcinku ważne będą sprawy Maćka, Łukasza i Asi.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i pomagają pacjentom w trudnych sytuacjach. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, przyjaźniami i konfliktami. W serialu ważne są też solidarność zespołu, miłość, ambicja oraz presja, jaka towarzyszy pracy w szpitalu. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk