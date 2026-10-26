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W poprzednim odcinku w szpitalu doszło do brutalnej napaści na Maćka. Krystyna wezwała policję, a nieprzytomny lekarz trafił pod opiekę Ani. Lekarka zleciła pilne badania oraz konsultacje neurochirurga i ortopedy, bo nie było wiadomo, jak poważnie ucierpiały nerwy i ścięgna w jego ręce. Pracownik szpitala, który obezwładnił napastnika, dostał silnego bólu w klatce piersiowej i trafił pod opiekę Kai na kardiologii. Piotrowska zaproponowała mu ablację, ale pacjent bał się zabiegu i poprosił o czas do namysłu. Kaśka natychmiast przyjechała do szpitala po wiadomości o ataku, a policja zatrzymała sprawcę. Maćka czekała pilna operacja rekonstrukcji nerwu. Dopiero po zabiegu miało się okazać, czy odzyska pełną sprawność ręki. Na SOR trafiła też 11-latka z nawracającą gorączką, wysypką i spadkiem wagi. Jej objawy wskazywały na chorobę autozapalną. Wojtek zaczął wierzyć w niewinność Łukasza i chciał stanąć po jego stronie, choć po szpitalu krążyły plotki o zwolnieniu Wrońskiego. Wieczorem rozmawiał o tym z Kają, która miała nocny dyżur. Aldona naciskała zaś na lekarkę, by zaświadczyła o molestowaniu ze strony Łukasza. Piotrowska chciała jeszcze przed komisją spotkać się z Wrońskim. Co wydarzy się dalej?
„Szpital św. Anny” odcinek 175 - streszczenie
Maciek Bilewicz wraca do siebie po operacji, ale jako chirurg najbardziej martwi się o sprawność ręki. Kolejny zabieg ma przeprowadzić znany dr Marcin Wilk, dlatego lekarze zwołają konsylium. Wilk podejmie się operacji, lecz nie zdradzi nikomu swojego planu. Kasia usłyszy od Alicji chłodną i mało optymistyczną ocenę sytuacji. Radecki będzie naciskał na Asię, by odcięła się od Łukasza i wystąpiła do sądu o odebranie mu praw rodzicielskich. Choć Aldona wycofa oskarżenia, komisja na kardiologii i tak się odbędzie. Atmosfera zrobi się nerwowa, a kolejno zeznawać będą Wojtek, Kaja, Łukasz i Aldona. W tym czasie dr Wroński zbada pacjenta z bólem w klatce piersiowej i dusznością, ale wyniki testów nie dadzą jasnej odpowiedzi, co mu dolega. Na SOR trafi też pisarz, który nie może chodzić. Mężczyzna zostanie skierowany do Radeckiego.
„Szpital św. Anny” odcinek 175 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
175. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. W odcinku ważne będą sprawy Maćka, Łukasza i Asi.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i pomagają pacjentom w trudnych sytuacjach. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, przyjaźniami i konfliktami. W serialu ważne są też solidarność zespołu, miłość, ambicja oraz presja, jaka towarzyszy pracy w szpitalu. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk