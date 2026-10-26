"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 175

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-26 8:45

W 175. odcinku „Szpitala św. Anny” Radecki mocno naciska na Asię w sprawie Łukasza. Chce, by kobieta odcięła się od niego i wystąpiła do sądu o odebranie mu praw rodzicielskich. Tymczasem na kardiologii odbędzie się komisja, mimo że Aldona wycofała oskarżenia. Przesłuchania tylko podgrzeją napiętą atmosferę.

W poprzednim odcinku w szpitalu doszło do brutalnej napaści na Maćka. Krystyna wezwała policję, a nieprzytomny lekarz trafił pod opiekę Ani. Lekarka zleciła pilne badania oraz konsultacje neurochirurga i ortopedy, bo nie było wiadomo, jak poważnie ucierpiały nerwy i ścięgna w jego ręce. Pracownik szpitala, który obezwładnił napastnika, dostał silnego bólu w klatce piersiowej i trafił pod opiekę Kai na kardiologii. Piotrowska zaproponowała mu ablację, ale pacjent bał się zabiegu i poprosił o czas do namysłu. Kaśka natychmiast przyjechała do szpitala po wiadomości o ataku, a policja zatrzymała sprawcę. Maćka czekała pilna operacja rekonstrukcji nerwu. Dopiero po zabiegu miało się okazać, czy odzyska pełną sprawność ręki. Na SOR trafiła też 11-latka z nawracającą gorączką, wysypką i spadkiem wagi. Jej objawy wskazywały na chorobę autozapalną. Wojtek zaczął wierzyć w niewinność Łukasza i chciał stanąć po jego stronie, choć po szpitalu krążyły plotki o zwolnieniu Wrońskiego. Wieczorem rozmawiał o tym z Kają, która miała nocny dyżur. Aldona naciskała zaś na lekarkę, by zaświadczyła o molestowaniu ze strony Łukasza. Piotrowska chciała jeszcze przed komisją spotkać się z Wrońskim. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 175 - streszczenie

Maciek Bilewicz wraca do siebie po operacji, ale jako chirurg najbardziej martwi się o sprawność ręki. Kolejny zabieg ma przeprowadzić znany dr Marcin Wilk, dlatego lekarze zwołają konsylium. Wilk podejmie się operacji, lecz nie zdradzi nikomu swojego planu. Kasia usłyszy od Alicji chłodną i mało optymistyczną ocenę sytuacji. Radecki będzie naciskał na Asię, by odcięła się od Łukasza i wystąpiła do sądu o odebranie mu praw rodzicielskich. Choć Aldona wycofa oskarżenia, komisja na kardiologii i tak się odbędzie. Atmosfera zrobi się nerwowa, a kolejno zeznawać będą Wojtek, Kaja, Łukasz i Aldona. W tym czasie dr Wroński zbada pacjenta z bólem w klatce piersiowej i dusznością, ale wyniki testów nie dadzą jasnej odpowiedzi, co mu dolega. Na SOR trafi też pisarz, który nie może chodzić. Mężczyzna zostanie skierowany do Radeckiego.

„Szpital św. Anny” odcinek 175 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

175. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. W odcinku ważne będą sprawy Maćka, Łukasza i Asi.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i pomagają pacjentom w trudnych sytuacjach. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, przyjaźniami i konfliktami. W serialu ważne są też solidarność zespołu, miłość, ambicja oraz presja, jaka towarzyszy pracy w szpitalu. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Lekarze wykonujący operację rekonstrukcji nerwu pacjenta. O losach Maćka w Szpitalu św. Anny przeczytasz na Eska.
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Serial Szpital św. Anny