"Felicita": streszczenie odcinka 23

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-26 7:58

W 23. odcinku „Felicity” Giulia zacznie poważnie myśleć o wyjeździe z Nico. Tymczasem Karol, pochłonięty nauką włoskiego, odsunie się od Oliwki. Dziewczyna nie zostanie jednak sama, bo wsparcie okaże jej Elżbieta. Zośka dostanie też wiadomość od Marco, która może wiele zmienić.

W poprzednim odcinku podczas spotkania u notariusza wyszły na jaw nowe informacje, które mogły zagrozić przyszłości Oliwii i Zośki. Między Zośką a Piotrem doszło do ostrej konfrontacji. Oliwka przechodziła poważny kryzys, co bardzo zaniepokoiło jej matkę. Zośka mogła liczyć na wsparcie Jagody, a Giulia odmówiła współpracy. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 23 - streszczenie

Karol będzie tak pochłonięty nauką włoskiego, że zacznie zaniedbywać Oliwkę. Dziewczyna w tym czasie dokona zaskakującego odkrycia. Zośka spotka się z Jagodą, która spróbuje przekonać ją, że każdy kryzys kiedyś mija, i doda jej otuchy. Giulia coraz poważniej będzie rozważać wyjazd z Nico. Oliwka otrzyma wsparcie od Elżbiety, a do Zośki dotrze zaskakująca wiadomość od Marco.

„Felicita” odcinek 23 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

23. odcinek serialu „Felicita” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych tajemnicach, romansie i szukaniu szczęścia po stracie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna prowadził drugie życie. Na miejscu muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, rodzinnymi sekretami, spadkiem i trudnymi uczuciami. To także opowieść o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa mimo bólu. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Dwie kobiety przy barierce na tle włoskiego wybrzeża. O losach Zośki i Giulii w serialu Felicita przeczytasz na Eska.
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