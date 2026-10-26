W poprzednim odcinku podczas spotkania u notariusza wyszły na jaw nowe informacje, które mogły zagrozić przyszłości Oliwii i Zośki. Między Zośką a Piotrem doszło do ostrej konfrontacji. Oliwka przechodziła poważny kryzys, co bardzo zaniepokoiło jej matkę. Zośka mogła liczyć na wsparcie Jagody, a Giulia odmówiła współpracy. Co wydarzy się dalej?

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„Felicita” odcinek 23 - streszczenie

Karol będzie tak pochłonięty nauką włoskiego, że zacznie zaniedbywać Oliwkę. Dziewczyna w tym czasie dokona zaskakującego odkrycia. Zośka spotka się z Jagodą, która spróbuje przekonać ją, że każdy kryzys kiedyś mija, i doda jej otuchy. Giulia coraz poważniej będzie rozważać wyjazd z Nico. Oliwka otrzyma wsparcie od Elżbiety, a do Zośki dotrze zaskakująca wiadomość od Marco.

„Felicita” odcinek 23 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

23. odcinek serialu „Felicita” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych tajemnicach, romansie i szukaniu szczęścia po stracie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna prowadził drugie życie. Na miejscu muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, rodzinnymi sekretami, spadkiem i trudnymi uczuciami. To także opowieść o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa mimo bólu. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello