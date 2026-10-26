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W poprzednim odcinku podczas spotkania u notariusza wyszły na jaw nowe informacje, które mogły zagrozić przyszłości Oliwii i Zośki. Między Zośką a Piotrem doszło do ostrej konfrontacji. Oliwka przechodziła poważny kryzys, co bardzo zaniepokoiło jej matkę. Zośka mogła liczyć na wsparcie Jagody, a Giulia odmówiła współpracy. Co wydarzy się dalej?
„Felicita” odcinek 23 - streszczenie
Karol będzie tak pochłonięty nauką włoskiego, że zacznie zaniedbywać Oliwkę. Dziewczyna w tym czasie dokona zaskakującego odkrycia. Zośka spotka się z Jagodą, która spróbuje przekonać ją, że każdy kryzys kiedyś mija, i doda jej otuchy. Giulia coraz poważniej będzie rozważać wyjazd z Nico. Oliwka otrzyma wsparcie od Elżbiety, a do Zośki dotrze zaskakująca wiadomość od Marco.
„Felicita” odcinek 23 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
23. odcinek serialu „Felicita” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych tajemnicach, romansie i szukaniu szczęścia po stracie. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna prowadził drugie życie. Na miejscu muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, rodzinnymi sekretami, spadkiem i trudnymi uczuciami. To także opowieść o żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa mimo bólu. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello