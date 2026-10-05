W poprzednim odcinku Daria zajęła się ciężarną synową Sabiny. Wkrótce na oddziale pojawił się syn koordynatorki SOR, a jego żona próbowała przekonać go, by pogodził się z matką. Sabina mogłaby przecież pomóc im przy dziecku, ale mężczyzna nie chciał o tym słyszeć. Gdy stan ciężarnej się pogorszył, lekarze uznali, że jeśli nie będzie poprawy, konieczne okaże się cesarskie cięcie. Irena przyznała córce, że nie radzi sobie z opieką nad wnuczką, dlatego Daria urządziła szybki casting na nianię. Do dr Hajduk trafiła 11-latka z dusznością i bólem w klatce piersiowej, a Kaśka próbowała uspokoić jej przerażoną matkę. Badania wykazały u dziewczynki zator płucny, który u dzieci niemal nigdy nie występuje samoistnie. Kaśka poprosiła Wrońskiego o doposażenie oddziału i zgłosiła swoją kandydaturę w konkursie na ordynatora pediatrii. Z kolei Maciek i Alicja musieli stawić się w szkole z powodu zachowania Olka, gdzie doszło do awantury. Oburzona postawą dyrekcji Alicja zaproponowała Maćkowi, że zabierze syna do Stanów.

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„Szpital św. Anny” odcinek 160 - streszczenie

Sabina będzie bardzo przeżywać brak kontaktu z obrażonym synem i coraz bardziej martwić się o synową. Wkrótce odkryje, że jej syn potajemnie przeniósł żonę do innego szpitala. Zyta spróbuje wesprzeć zrozpaczoną koleżankę. W tym samym czasie na SOR trafi motocyklista z urazem oka, którym zajmie się Gośka. Mężczyzna zacznie zachowywać się podejrzanie i kilka razy zniknie z sali. Gdy sytuacja wymknie się spod kontroli, dyrektor zarządzi ewakuację szpitala. Abratowska wykorzysta swoje wojskowe doświadczenie i zachowa zimną krew. Dr Bursztyn przejmie pacjentkę z problemami ginekologicznymi, a następnie poprosi o konsultację profesor Orłowicz. Krzysztof będzie zaskoczony, gdy w mieszkaniu Darii zastanie nieznajomego mężczyznę z Różyczką na rękach. U Gośki pojawi się też Sara, siostra, o której istnieniu Sabina nie miała pojęcia.

„Szpital św. Anny” odcinek 160 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

160. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. W szpitalu zrobi się nerwowo, a Sabina będzie musiała zmierzyć się z kolejnym bolesnym odkryciem. Gośka również znajdzie się w samym środku groźnej sytuacji.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Na pierwszym planie są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia działają pod presją i podejmują trudne decyzje dotyczące pacjentów. Zawodowe wyzwania mieszają się u nich z problemami rodzinnymi, miłością i ambicjami. W serialu ważne są też przyjaźń, wzajemne wsparcie oraz konflikty w zespole. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk