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W poprzednim odcinku Daria zajęła się ciężarną synową Sabiny. Wkrótce na oddziale pojawił się syn koordynatorki SOR, a jego żona próbowała przekonać go, by pogodził się z matką. Sabina mogłaby przecież pomóc im przy dziecku, ale mężczyzna nie chciał o tym słyszeć. Gdy stan ciężarnej się pogorszył, lekarze uznali, że jeśli nie będzie poprawy, konieczne okaże się cesarskie cięcie. Irena przyznała córce, że nie radzi sobie z opieką nad wnuczką, dlatego Daria urządziła szybki casting na nianię. Do dr Hajduk trafiła 11-latka z dusznością i bólem w klatce piersiowej, a Kaśka próbowała uspokoić jej przerażoną matkę. Badania wykazały u dziewczynki zator płucny, który u dzieci niemal nigdy nie występuje samoistnie. Kaśka poprosiła Wrońskiego o doposażenie oddziału i zgłosiła swoją kandydaturę w konkursie na ordynatora pediatrii. Z kolei Maciek i Alicja musieli stawić się w szkole z powodu zachowania Olka, gdzie doszło do awantury. Oburzona postawą dyrekcji Alicja zaproponowała Maćkowi, że zabierze syna do Stanów.
„Szpital św. Anny” odcinek 160 - streszczenie
Sabina będzie bardzo przeżywać brak kontaktu z obrażonym synem i coraz bardziej martwić się o synową. Wkrótce odkryje, że jej syn potajemnie przeniósł żonę do innego szpitala. Zyta spróbuje wesprzeć zrozpaczoną koleżankę. W tym samym czasie na SOR trafi motocyklista z urazem oka, którym zajmie się Gośka. Mężczyzna zacznie zachowywać się podejrzanie i kilka razy zniknie z sali. Gdy sytuacja wymknie się spod kontroli, dyrektor zarządzi ewakuację szpitala. Abratowska wykorzysta swoje wojskowe doświadczenie i zachowa zimną krew. Dr Bursztyn przejmie pacjentkę z problemami ginekologicznymi, a następnie poprosi o konsultację profesor Orłowicz. Krzysztof będzie zaskoczony, gdy w mieszkaniu Darii zastanie nieznajomego mężczyznę z Różyczką na rękach. U Gośki pojawi się też Sara, siostra, o której istnieniu Sabina nie miała pojęcia.
„Szpital św. Anny” odcinek 160 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
160. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. W szpitalu zrobi się nerwowo, a Sabina będzie musiała zmierzyć się z kolejnym bolesnym odkryciem. Gośka również znajdzie się w samym środku groźnej sytuacji.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Na pierwszym planie są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia działają pod presją i podejmują trudne decyzje dotyczące pacjentów. Zawodowe wyzwania mieszają się u nich z problemami rodzinnymi, miłością i ambicjami. W serialu ważne są też przyjaźń, wzajemne wsparcie oraz konflikty w zespole. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk