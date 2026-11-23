W poprzednim odcinku Cihan podjął decyzję o ślubie z Hancer, jednak dziewczyna była na niego wściekła, bo podejrzewała go o chęć ożenku z inną kobietą. Sinem bardzo źle zniosła wizytę mężczyzny starającego się o jej rękę, a Aysu oskarżyła Fadime o niszczenie życia dziewczynie. Jednocześnie Engin i Beren zaczęli naciskać na Gülsüm, aby wyjawiła prawdę o okolicznościach śmierci Yasemin. Czego teraz się spodziewać?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni

„Panna młoda” odcinek 262 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sila ukryje Metina u Engina, szukając dla niego bezpiecznej kryjówki. Cihan pojedzie do domu dziecka, gdzie spotka się z Hancer i niespodziewanie zaproponuje jej małżeństwo. Ta nagła propozycja całkowicie zaskoczy dziewczynę. W międzyczasie Mukadder przyłapie Sinem w momencie, gdy ta będzie próbowała uciec z domu.

„Panna młoda” odcinek 262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 262. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to poruszająca turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która poświęca swoje życie dla ratowania chorego brata. Kiedy dziewczyna decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, jej życie łączy się z wpływowa rodziną Develioglu. W rezydencji musi ona zmierzyć się nie tylko z intrygami matki męża, Mukadder, ale także z obecnością jego byłej żony, Beyzy. Z czasem między małżonkami zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie, które zostanie wystawione na wiele prób. Serial pokazuje walkę o miłość w obliczu surowych, rodzinnych tradycji. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)