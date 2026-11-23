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W poprzednim odcinku Cihan podjął decyzję o ślubie z Hancer, jednak dziewczyna była na niego wściekła, bo podejrzewała go o chęć ożenku z inną kobietą. Sinem bardzo źle zniosła wizytę mężczyzny starającego się o jej rękę, a Aysu oskarżyła Fadime o niszczenie życia dziewczynie. Jednocześnie Engin i Beren zaczęli naciskać na Gülsüm, aby wyjawiła prawdę o okolicznościach śmierci Yasemin. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 262 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Sila ukryje Metina u Engina, szukając dla niego bezpiecznej kryjówki. Cihan pojedzie do domu dziecka, gdzie spotka się z Hancer i niespodziewanie zaproponuje jej małżeństwo. Ta nagła propozycja całkowicie zaskoczy dziewczynę. W międzyczasie Mukadder przyłapie Sinem w momencie, gdy ta będzie próbowała uciec z domu.
„Panna młoda” odcinek 262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 262. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to poruszająca turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która poświęca swoje życie dla ratowania chorego brata. Kiedy dziewczyna decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, jej życie łączy się z wpływowa rodziną Develioglu. W rezydencji musi ona zmierzyć się nie tylko z intrygami matki męża, Mukadder, ale także z obecnością jego byłej żony, Beyzy. Z czasem między małżonkami zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie, które zostanie wystawione na wiele prób. Serial pokazuje walkę o miłość w obliczu surowych, rodzinnych tradycji. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)