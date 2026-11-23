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W poprzednim odcinku Carmen nie mogła poradzić sobie z synem, który zupełnie jej nie szanował i zaczął kraść. Ksiądz Telmo poprosił Ursulę o odnalezienie Alicii Villanueva, licząc na to, że kobieta wyzna, kto zapłacił jej za oczernienie go przed Lucią. Flora bardzo przejęła się planami El Peny o wyjeździe do Afryki, choć Fabiana radziła, by nie stawała mu na drodze. Rosina zaczęła natomiast podejrzewać, że profesor Venancio interesuje się Susaną. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1010 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku profesor rysunku zaprosi Susanę i Rosinę na zajęcia, gdzie obie kobiety przeżyją spore zaskoczenie na widok przystojnego modela. Carmen poprosi natomiast Servanda, aby zatrudnił Raula jako pomocnika, mając nadzieję, że praca u boku dozorcy zmieni nastawienie chłopaka. Choć chłopak początkowo nie będzie chciał nikogo obsługiwać, zaimponuje mu lojalność i wzajemne wsparcie pracowników kamienicy. Z kolei El Pena, mimo wyraźnego sprzeciwu Flory, nie zmieni zdania i ostatecznie postanowi wyruszyć w podróż do Afryki.
„Akacjowa 38” odcinek 1010 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1010. odcinek serialu „Akacjowa 38” będzie można obejrzeć we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie losy ludzi z różnych sfer nieustannie się ze sobą splatają. To opowieść o rodzinach, których życie pełne jest skrywanych tajemnic, wielkich namiętności i nagłych dramatów. Widzowie pokochali ten serial za niepowtarzalny klimat, piękne zdjęcia i wciągający scenariusz. Produkcja od lat cieszy się ogromną popularnością, przyciągając przed ekrany miliony osób śledzących zawiłe intrygi i romanse bohaterów. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)