W poprzednim odcinku Carmen nie mogła poradzić sobie z synem, który zupełnie jej nie szanował i zaczął kraść. Ksiądz Telmo poprosił Ursulę o odnalezienie Alicii Villanueva, licząc na to, że kobieta wyzna, kto zapłacił jej za oczernienie go przed Lucią. Flora bardzo przejęła się planami El Peny o wyjeździe do Afryki, choć Fabiana radziła, by nie stawała mu na drodze. Rosina zaczęła natomiast podejrzewać, że profesor Venancio interesuje się Susaną. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1010 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku profesor rysunku zaprosi Susanę i Rosinę na zajęcia, gdzie obie kobiety przeżyją spore zaskoczenie na widok przystojnego modela. Carmen poprosi natomiast Servanda, aby zatrudnił Raula jako pomocnika, mając nadzieję, że praca u boku dozorcy zmieni nastawienie chłopaka. Choć chłopak początkowo nie będzie chciał nikogo obsługiwać, zaimponuje mu lojalność i wzajemne wsparcie pracowników kamienicy. Z kolei El Pena, mimo wyraźnego sprzeciwu Flory, nie zmieni zdania i ostatecznie postanowi wyruszyć w podróż do Afryki.

„Akacjowa 38” odcinek 1010 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1010. odcinek serialu „Akacjowa 38” będzie można obejrzeć we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Akcja skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie losy ludzi z różnych sfer nieustannie się ze sobą splatają. To opowieść o rodzinach, których życie pełne jest skrywanych tajemnic, wielkich namiętności i nagłych dramatów. Widzowie pokochali ten serial za niepowtarzalny klimat, piękne zdjęcia i wciągający scenariusz. Produkcja od lat cieszy się ogromną popularnością, przyciągając przed ekrany miliony osób śledzących zawiłe intrygi i romanse bohaterów. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)