W poprzednim odcinku w pałacu narastało ogromne poruszenie, gdy Manuel otwarcie przyznał, że jest związany z Janą. Alonso próbował odwieść syna od planów ślubu ze służącą, jednak Manuel nie ustąpił i zadeklarował, że z miłości jest gotów zrezygnować z tytułu oraz wszystkich przywilejów. W tym trudnym czasie narzeczeni mogli liczyć na wsparcie Cataliny, Martiny i Curro. Jednocześnie Lope namawiał Verę, by wyznała matce prawdę o straconych pieniądzach, a Martina poinformowała Margaritę, że po jej ślubie z Ignaciem nie zamierza z nimi mieszkać i poprosiła o zgodę na pozostanie w La Promesie. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 530 - streszczenie

Marię będą dręczyć wyrzuty sumienia, bo to przez jej opowieści markiza dowiedziała się o związku Jany z Manuelem. Dziewczyna zacznie podejrzewać, kto mógł wykraść jej zeszyt i pokazać go pani domu. W tym samym czasie Catalina zwierzy się Pelayowi ze swoich relacji z Adrianem. Alonso i Cruz będą głowić się nad tym, jak skłonić syna do porzucenia służącej i rezygnacji ze ślubu. Curro wyjawi bratu tajemnicę Julii, która później porozmawia z Manuelem o Pacu. Ponadto Vera przyzna się matce, że straciła skradzione pieniądze, a Santos wypomni ojcu jego niechęć do związku z Petrą.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 530 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

530. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

Hiszpańska produkcja kostiumowa opowiada o losach Jany, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości, aby odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Akcja osadzona na początku XX wieku w południowej Hiszpanii ukazuje skomplikowaną sieć intryg, romansów i klasowych podziałów w rodzie Luján. Główna bohaterka, mimo planowanej zemsty, zakochuje się w dziedzicu fortuny, co prowadzi do licznych konfliktów i dramatycznych wyborów. Produkcja to połączenie romansu oraz kryminału rodzinnego, w którym tajemnice służby przeplatają się z interesami możnych. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)