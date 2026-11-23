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W poprzednim odcinku w pałacu narastało ogromne poruszenie, gdy Manuel otwarcie przyznał, że jest związany z Janą. Alonso próbował odwieść syna od planów ślubu ze służącą, jednak Manuel nie ustąpił i zadeklarował, że z miłości jest gotów zrezygnować z tytułu oraz wszystkich przywilejów. W tym trudnym czasie narzeczeni mogli liczyć na wsparcie Cataliny, Martiny i Curro. Jednocześnie Lope namawiał Verę, by wyznała matce prawdę o straconych pieniądzach, a Martina poinformowała Margaritę, że po jej ślubie z Ignaciem nie zamierza z nimi mieszkać i poprosiła o zgodę na pozostanie w La Promesie. Czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 530 - streszczenie
Marię będą dręczyć wyrzuty sumienia, bo to przez jej opowieści markiza dowiedziała się o związku Jany z Manuelem. Dziewczyna zacznie podejrzewać, kto mógł wykraść jej zeszyt i pokazać go pani domu. W tym samym czasie Catalina zwierzy się Pelayowi ze swoich relacji z Adrianem. Alonso i Cruz będą głowić się nad tym, jak skłonić syna do porzucenia służącej i rezygnacji ze ślubu. Curro wyjawi bratu tajemnicę Julii, która później porozmawia z Manuelem o Pacu. Ponadto Vera przyzna się matce, że straciła skradzione pieniądze, a Santos wypomni ojcu jego niechęć do związku z Petrą.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 530 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
530. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
Hiszpańska produkcja kostiumowa opowiada o losach Jany, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości, aby odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Akcja osadzona na początku XX wieku w południowej Hiszpanii ukazuje skomplikowaną sieć intryg, romansów i klasowych podziałów w rodzie Luján. Główna bohaterka, mimo planowanej zemsty, zakochuje się w dziedzicu fortuny, co prowadzi do licznych konfliktów i dramatycznych wyborów. Produkcja to połączenie romansu oraz kryminału rodzinnego, w którym tajemnice służby przeplatają się z interesami możnych. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)