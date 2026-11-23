W poprzednim odcinku Bolek był przekonany, że Lis podburza przeciwko niemu stowarzyszenie, dlatego mimo sugestii żony nie chciał rezygnować z funkcji prezesa i zaplanował odwet. Razem z Wackiem obmyślili plan rewanżu, podczas gdy Tymon dopytywał Agnieszkę i Janusza o decyzję Zosi w sprawie propozycji Jaromira. W restauracji Rosso Gabriela nabrała pewności, że ktoś kradnie polędwicę, przez co Monika chciała zwołać cały personel, jednak Feliks zaproponował najpierw sprawdzenie monitoringu. Z kolei Gustaw w ostatniej chwili zrezygnował z podróży do Paryża, ponieważ pod wpływem telefonu od Agaty zmienił swoje plany. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Klan” odcinek 4786 - streszczenie

Paweł i Górzyński odwiedzą doktora Kowalskiego w klinice, gdzie dowiedzą się, że Agatka nie przyleciała w miniony weekend z Paryża. Gustaw mimo rozczarowania postanowi nie marnować przygotowanej uczty i zaprosi kolegów do siebie na wspólne biesiadowanie. Miłosz spotka się z prawnikiem, aby omówić szczegóły rozwodu i walkę o dzieci, a o jego zamiarach przypadkiem dowie się Bożenka, gdy usłyszy rozmowę męża z rodzicami. Kobieta uświadomi sobie wtedy, że mąż faktycznie planuje odebrać jej pociechy. Tymczasem do Jerzego przyjedzie z Poznania matka Karola, która chce kupić mieszkanie w Warszawie lub dom w Łomiankach i poprosi Chojnickiego o pomoc w wyborze lokum.

„Klan” odcinek 4786 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4786. odcinka serialu „Klan” odbędzie się o godzinie 18:05 na antenie TVP1 w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach związanych z ich domem, pracą, przyjaźniami i codziennymi wyborami. Produkcja od lat skupia się na codziennym rytmie życia bohaterów, ukazując ich problemy zawodowe, rodzinne oraz miłosne. W centrum wydarzeń pozostaje rodzina, ale fabuła uwzględnia również losy partnerów, dzieci oraz przyjaciół. To telenowela oparta na bliskości i odpowiedzialności, unikająca gwałtownych zwrotów akcji na rzecz autentycznych relacji. Obsada tego serialu to m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)