"Szpital św. Anny", odcinek 90: przyjaciółki spotykają się na dachu, by wspólnie odreagować pełne napięcia wydarzenia

Emocje w serialu "Szpital św. Anny" ostatnio sięgnęły zenitu, a życie prywatne lekarzy ponownie wysunęło się na pierwszy plan. Zosia i Filip musieli zmierzyć się z nagłym pojawieniem się biologicznego ojca Kalinki, którego natarczywe żądania kontaktu z córką doprowadziły do interwencji policji. W tle tych wydarzeń panowała napięta atmosfera u Hajduków z powodu konfliktu Kasi i Bartka, a Majka poinformowała matkę o planach wyprowadzki z Dawidem. Nie zabrakło też nowych podejrzeń, gdy Mirek zaczął snuć domysły na temat romansu Streckera z Sabiną. Na szczęście dzień Zosi, mimo nerwowego poranka i rozprawy w sądzie, zakończył się świętowaniem pomyślnych wieści w gronie przyjaciół. Jakie nowe wyzwania przyniesie kolejny dzień w szpitalu?
"Szpital św. Anny" odc. 90 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku do szpitala trafi taksówkarz z bardzo niepokojącymi symptomami. Po przeprowadzeniu badań Kaja wraz z doktorem Rogowskim odkryją, że mężczyzna cierpi na poważną chorobę serca i chroniczne niedotlenienie, co kwalifikuje go do pilnej operacji. W tej trudnej sytuacji wsparcie zaoferuje jej Łukasz Wroński, jednak lekarka początkowo odrzuci jego pomoc, by ostatecznie ją przyjąć. W międzyczasie ratownicy pod wodzą Wojtka Fidora zajmą się kobietą ranną w wypadku drogowym, która będzie utrzymywać, że potrąciła psa. Dziwne ślady na jej samochodzie wzbudzą jednak podejrzenia Wojtka, a stan poszkodowanej zacznie się gwałtownie pogarszać w drodze do szpitala. Na koniec dnia przyjaciółki spotkają się na dachu, by wspólnie odreagować pełne napięcia wydarzenia.
"Szpital św. Anny" odc. 90 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterek krakowskiej placówki. Nowy epizod przyniesie kolejne medyczne zagadki i prywatne dylematy personelu. Wszystkich widzów, którzy zastanawiają się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych postaci, spieszymy poinformować. Premierowa emisja 90. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku skradł serca widzów, śledzących losy grupy lekarek z krakowskiego szpitala. Produkcja w mistrzowski sposób łączy wątki medyczne z prywatnym życiem bohaterek, pokazując ich codzienne zmagania i dylematy. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w obliczu ratowania ludzkiego życia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)