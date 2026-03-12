"Szpital św. Anny", odcinek 90: przyjaciółki spotykają się na dachu, by wspólnie odreagować pełne napięcia wydarzenia

Emocje w serialu "Szpital św. Anny" ostatnio sięgnęły zenitu, a życie prywatne lekarzy ponownie wysunęło się na pierwszy plan. Zosia i Filip musieli zmierzyć się z nagłym pojawieniem się biologicznego ojca Kalinki, którego natarczywe żądania kontaktu z córką doprowadziły do interwencji policji. W tle tych wydarzeń panowała napięta atmosfera u Hajduków z powodu konfliktu Kasi i Bartka, a Majka poinformowała matkę o planach wyprowadzki z Dawidem. Nie zabrakło też nowych podejrzeń, gdy Mirek zaczął snuć domysły na temat romansu Streckera z Sabiną. Na szczęście dzień Zosi, mimo nerwowego poranka i rozprawy w sądzie, zakończył się świętowaniem pomyślnych wieści w gronie przyjaciół. Jakie nowe wyzwania przyniesie kolejny dzień w szpitalu?

"Szpital św. Anny" odc. 90 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku do szpitala trafi taksówkarz z bardzo niepokojącymi symptomami. Po przeprowadzeniu badań Kaja wraz z doktorem Rogowskim odkryją, że mężczyzna cierpi na poważną chorobę serca i chroniczne niedotlenienie, co kwalifikuje go do pilnej operacji. W tej trudnej sytuacji wsparcie zaoferuje jej Łukasz Wroński, jednak lekarka początkowo odrzuci jego pomoc, by ostatecznie ją przyjąć. W międzyczasie ratownicy pod wodzą Wojtka Fidora zajmą się kobietą ranną w wypadku drogowym, która będzie utrzymywać, że potrąciła psa. Dziwne ślady na jej samochodzie wzbudzą jednak podejrzenia Wojtka, a stan poszkodowanej zacznie się gwałtownie pogarszać w drodze do szpitala. Na koniec dnia przyjaciółki spotkają się na dachu, by wspólnie odreagować pełne napięcia wydarzenia.

"Szpital św. Anny" odc. 90 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterek krakowskiej placówki. Nowy epizod przyniesie kolejne medyczne zagadki i prywatne dylematy personelu. Wszystkich widzów, którzy zastanawiają się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych postaci, spieszymy poinformować. Premierowa emisja 90. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku skradł serca widzów, śledzących losy grupy lekarek z krakowskiego szpitala. Produkcja w mistrzowski sposób łączy wątki medyczne z prywatnym życiem bohaterek, pokazując ich codzienne zmagania i dylematy. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w obliczu ratowania ludzkiego życia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)