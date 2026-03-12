"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 999: Bolek w tarapatach! Zagraża mu śmiertelne niebezpieczeństwo

Spis treści
Emocje wokół wrocławskich śledczych nie słabną, a ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" tylko podkręcił atmosferę. Rosa i Walczak zmierzyli się z brutalnym zabójstwem Jerzego Kality, którego znaleziono zasztyletowanego we własnym, splądrowanym mieszkaniu. Główny trop prowadził do znanego włamywacza, jednak kluczowy świadek, taksówkarz, postanowił skłamać. Gdy policjanci skonfrontowali go z dowodami, doszło do kolejnej, niespodziewanej zbrodni, co mocno skomplikowało śledztwo. W międzyczasie Rosa nie odpuszczała walki o uniewinnienie Głowackiego, ale na jej drodze stanął nieugięty prokurator Marc. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na wrocławskich śledczych?
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 999 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Bolek, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ląduje w szpitalu. Tam jego los splata się z Mirosławem Jeżykiem, którego twarz wydaje się Bolesławowi dziwnie znajoma. Niedługo potem wychodzi na jaw, że ich przeszłość łączy mroczna, kryminalna tajemnica, a sam Jeżyk nagle znika bez śladu. Do akcji wkraczają detektywi Rosa i Walczak, którzy dzięki informacjom od swojego źródła, Jabola, odkrywają, że Mirosław naraził się wrocławskiej mafii. Okazuje się, że na Jeżyka wydano wyrok śmierci, a śmiertelne niebezpieczeństwo zagraża teraz także samemu Kowalskiemu.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 999 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, skomplikowanej sprawy, która stawia życie jednego z bohaterów w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czy detektywom uda się przechytrzyć mafię i ocalić zarówno Jeżyka, jak i Kowalskiego? Emocjonujące śledztwo i zwroty akcji gwarantowane. Najnowszy, 999. odcinek "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego" będzie można obejrzeć już 19 marca 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie stacji TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, prezentując pracę wrocławskich śledczych. Pod wodzą niezastąpionego inspektora Edwarda Kubisa, ekipa detektywów codziennie stawia czoła najgroźniejszym przestępcom i rozwiązuje najbardziej zawiłe zagadki kryminalne. Każda sprawa to nowa dawka emocji i dowód na to, że dla tych policjantów nie ma rzeczy niemożliwych. W serialu występują między innymi znakomici polscy aktorzy:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)