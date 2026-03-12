"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 999: Bolek w tarapatach! Zagraża mu śmiertelne niebezpieczeństwo

Emocje wokół wrocławskich śledczych nie słabną, a ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" tylko podkręcił atmosferę. Rosa i Walczak zmierzyli się z brutalnym zabójstwem Jerzego Kality, którego znaleziono zasztyletowanego we własnym, splądrowanym mieszkaniu. Główny trop prowadził do znanego włamywacza, jednak kluczowy świadek, taksówkarz, postanowił skłamać. Gdy policjanci skonfrontowali go z dowodami, doszło do kolejnej, niespodziewanej zbrodni, co mocno skomplikowało śledztwo. W międzyczasie Rosa nie odpuszczała walki o uniewinnienie Głowackiego, ale na jej drodze stanął nieugięty prokurator Marc. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na wrocławskich śledczych?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 999 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Bolek, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ląduje w szpitalu. Tam jego los splata się z Mirosławem Jeżykiem, którego twarz wydaje się Bolesławowi dziwnie znajoma. Niedługo potem wychodzi na jaw, że ich przeszłość łączy mroczna, kryminalna tajemnica, a sam Jeżyk nagle znika bez śladu. Do akcji wkraczają detektywi Rosa i Walczak, którzy dzięki informacjom od swojego źródła, Jabola, odkrywają, że Mirosław naraził się wrocławskiej mafii. Okazuje się, że na Jeżyka wydano wyrok śmierci, a śmiertelne niebezpieczeństwo zagraża teraz także samemu Kowalskiemu.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 999 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej, skomplikowanej sprawy, która stawia życie jednego z bohaterów w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czy detektywom uda się przechytrzyć mafię i ocalić zarówno Jeżyka, jak i Kowalskiego? Emocjonujące śledztwo i zwroty akcji gwarantowane. Najnowszy, 999. odcinek "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego" będzie można obejrzeć już 19 marca 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie stacji TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, prezentując pracę wrocławskich śledczych. Pod wodzą niezastąpionego inspektora Edwarda Kubisa, ekipa detektywów codziennie stawia czoła najgroźniejszym przestępcom i rozwiązuje najbardziej zawiłe zagadki kryminalne. Każda sprawa to nowa dawka emocji i dowód na to, że dla tych policjantów nie ma rzeczy niemożliwych. W serialu występują między innymi znakomici polscy aktorzy:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)