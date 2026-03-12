"Policjantki i Policjanci", odcinek 1384: Lena i Bartek zostają wezwani do brutalnego napadu z rabunkiem

Emocje na wrocławskim posterunku zdają się nie opadać, a ostatnie wydarzenia tylko to potwierdzają. W poprzednim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" byliśmy świadkami ponownego połączenia sił Wysockiej i Białacha, którzy od razu zostali rzuceni w wir niebezpiecznej akcji. Wszystko zaczęło się, gdy zatrzymany przez nich mężczyzna zażądał kontaktu z Olą, nie mając pojęcia, że ta zerwała już z przestępczym światem. Wbrew obawom i sprzeciwom Białacha, Wysocka postanowiła zaangażować się w śledztwo dotyczące przemytu broni, stawiając na szali własne bezpieczeństwo. Takie poświęcenie z pewnością mocno namieszało w relacjach tego duetu. Zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień służby.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1384 - streszczenie

W nadchodzącym 1384. odcinku serialu patrol w składzie Leny i Bartka zostanie wezwany do brutalnego napadu z rabunkiem. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odnajdują młodą kobietę, która w przerażeniu schowała się w szafie, będąc świadkiem morderstwa swojego męża przez napastników plądrujących dom. Policjanci zabezpieczają ślady i przesłuchują roztrzęsioną kobietę, a pierwszy trop prowadzi ich do pasera, Mariusza Grzyba, który próbuje sprzedać skradzioną biżuterię. Choć wydaje się, że ujęcie go jest kluczem do rozwiązania zagadki, śledztwo przybiera nieoczekiwany obrót. Równolegle, prywatna rozmowa Bartka z Leną na temat jego powodzenia u płci przeciwnej wzbudza ciekawość pozostałych kolegów z komendy. Finał tej sprawy będzie miał poważne konsekwencje dla zaangażowanych w nią policjantów.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1384 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących interwencji wrocławskich policjantów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle intrygująco, łącząc mroczną zagadkę kryminalną z osobistymi perypetiami ulubionych bohaterów. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1384. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów realistycznym przedstawieniem pracy wrocławskiej policji. Produkcja doskonale balansuje między pełnymi napięcia interwencjami, takimi jak pościgi czy rozwiązywanie skomplikowanych spraw kryminalnych, a życiem prywatnym funkcjonariuszy. Śledzimy nie tylko ich zawodowe zmagania, ale także osobiste dylematy, relacje rodzinne i przyjaźnie, co sprawia, że łatwo jest zżyć się z bohaterami. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych wątków stanowi o sile serialu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)