"Uroczysko", odcinek 220: Sprawca śmierci Kasi znika bez śladu. Prokuratura ma dla Ziomeckiego złą wiadomość

Poprzedni odcinek serialu "Uroczysko" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, wprowadzając nas w sam środek mrocznej zagadki. Ledwo Milena i Michał zdążyli nacieszyć się wspólnym mieszkaniem, a już stali się świadkami brutalnej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Policyjne dochodzenie ruszyło z kopyta, a Laura błyskawicznie zidentyfikowała kluczowy dowód, podczas gdy Anka, analizując relacje ofiary, zwróciła uwagę na zaskakujące detale, w tym potencjalne alibi w postaci kaczki po pekińsku. Co więcej, Filip złożył nad ciałem Kasi ważną obietnicę, zapowiadając bezkompromisowe śledztwo. Jakby tego było mało, do gry powrócili Jan i Maria, których obecność z pewnością nie jest przypadkowa. Co przyniesie kontynuacja tej zawiłej sprawy?

"Uroczysko" odc. 220 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Uroczyska" szef agencji nieruchomości wzbudzi podejrzenia swojej żony nietypowymi metodami promocyjnymi, co skłoni ją do bacznego obserwowania nowej pracownicy, Anity. W tym samym czasie Ankę dręczą wyrzuty sumienia z powodu nieodebranego telefonu, który mógł ocalić życie młodej dziewczyny. Sprawy komplikują się, gdy Marcin przesłuchuje głośną grupę Azjatów, a Jurek zdradza swoje plany dotyczące czasu spędzonego z Basią. Tymczasem tożsamość tajemniczego Misia wciąż pozostaje nieodkryta, a prokurator Olszewska przynosi Ziomeckiemu niepokojące wieści o zniknięciu sprawcy śmierci Kasi. Jakby tego było mało, Pisarz natrafia na zagadkowe właścicielki lokalnego pensjonatu, co zapowiada kolejne intrygi.

"Uroczysko" odc. 220 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i rozwiązania zagadek kryminalnych w malowniczym Uroczysku. Twórcy dbają o to, by napięcie rosło z każdym odcinkiem, pozostawiając widzów z wieloma pytaniami. Na szczęście już wkrótce poznamy dalsze losy ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 220. odcinka "Uroczyska" odbędzie się we wtorek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, łącząc w sobie wciągające zagadki kryminalne z barwnym tłem życia w małym, turystycznym miasteczku. Pozorny spokój tej malowniczej miejscowości jest regularnie burzony przez mroczne sekrety i zbrodnie, z którymi mierzy się dynamiczny duet policjantów - Agata i Filip. Każda sprawa to nowa, dwuodcinkowa historia, która trzyma w napięciu do samego końca, a wątki obyczajowe dodają całości głębi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: