"Barwy szczęścia", odcinek 3340: walka o Zaciszną trwa! Mieszkańcy pod wodzą Lucyny obrzucają Wilka jajkami

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom całej palety emocji, od problemów wychowawczych po zawodowe intrygi. Łukasz Sadowski z jednej strony przygotowywał się do spotkania z czytelnikami, a z drugiej, razem z Celiną, badał sprawę małżeńskiej zdrady. W tym samym czasie Kasia musiała uporać się z nietypowym wybrykiem Ksawerego, który biegał po szkole w alkogoglach, co ostatecznie zainspirowało ją do wykorzystania gadżetu na festynie. Nie zabrakło też napięć w życiu prywatnym bohaterów, ponieważ Lucyna na dobre zadomowiła się na Zacisznej, a Asia ostro zaprotestowała przeciwko planom Daniela, który chciał zabrać Emila na quady bez jej zgody. Zobaczmy, co przyniesie kolejny tydzień w życiu naszych ulubieńców.

"Barwy szczęścia" odc. 3340 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku walka o Zaciszną przybierze na sile, a Hubert wraz z Jaworskim opracują wspólną strategię działania. Dołączy do nich energiczna Lucyna, która stanie na czele pikiety zorganizowanej przez mieszkańców. Kobieta nie będzie przebierać w środkach i posunie się do obrzucenia Wilka jajkami, aby wyrazić swój sprzeciw. Tymczasem w hotelu Stańskich narasta napięcie, gdy Justin odkrywa, że Bruno odwołał prawie wszystkie zaplanowane imprezy, co skłania go i Kępskiego do konfrontacji. Równocześnie Oliwka, pochłonięta rozwojem swojej firmy, ponownie wyładuje zawodowe frustracje na Oli, a Karol w końcu postanowi odbyć z Grzesiem szczerą rozmowę o jego relacji z Darkiem.

"Barwy szczęścia" odc. 3340 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Dla wszystkich fanów, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu bohaterów z ulicy Zacisznej, mamy kluczowe informacje dotyczące emisji. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Najnowszy, 3340. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku niezmiennie gości na antenie TVP2. Fabuła koncentruje się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których codzienne życie, pełne miłosnych uniesień, zawodowych wyzwań i rodzinnych dramatów, toczy się na warszawskiej ulicy Zacisznej. To opowieść o przyjaźni, nadziei i trudnych wyborach, z którą łatwo mogą utożsamić się widzowie w każdym wieku. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)