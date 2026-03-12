"Barwy szczęścia", odcinek 3340: walka o Zaciszną trwa! Mieszkańcy pod wodzą Lucyny obrzucają Wilka jajkami

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" dostarczył widzom całej palety emocji, od problemów wychowawczych po zawodowe intrygi. Łukasz Sadowski z jednej strony przygotowywał się do spotkania z czytelnikami, a z drugiej, razem z Celiną, badał sprawę małżeńskiej zdrady. W tym samym czasie Kasia musiała uporać się z nietypowym wybrykiem Ksawerego, który biegał po szkole w alkogoglach, co ostatecznie zainspirowało ją do wykorzystania gadżetu na festynie. Nie zabrakło też napięć w życiu prywatnym bohaterów, ponieważ Lucyna na dobre zadomowiła się na Zacisznej, a Asia ostro zaprotestowała przeciwko planom Daniela, który chciał zabrać Emila na quady bez jej zgody. Zobaczmy, co przyniesie kolejny tydzień w życiu naszych ulubieńców.
"Barwy szczęścia" odc. 3340 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku walka o Zaciszną przybierze na sile, a Hubert wraz z Jaworskim opracują wspólną strategię działania. Dołączy do nich energiczna Lucyna, która stanie na czele pikiety zorganizowanej przez mieszkańców. Kobieta nie będzie przebierać w środkach i posunie się do obrzucenia Wilka jajkami, aby wyrazić swój sprzeciw. Tymczasem w hotelu Stańskich narasta napięcie, gdy Justin odkrywa, że Bruno odwołał prawie wszystkie zaplanowane imprezy, co skłania go i Kępskiego do konfrontacji. Równocześnie Oliwka, pochłonięta rozwojem swojej firmy, ponownie wyładuje zawodowe frustracje na Oli, a Karol w końcu postanowi odbyć z Grzesiem szczerą rozmowę o jego relacji z Darkiem.
"Barwy szczęścia" odc. 3340 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Dla wszystkich fanów, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu bohaterów z ulicy Zacisznej, mamy kluczowe informacje dotyczące emisji. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Najnowszy, 3340. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku niezmiennie gości na antenie TVP2. Fabuła koncentruje się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, których codzienne życie, pełne miłosnych uniesień, zawodowych wyzwań i rodzinnych dramatów, toczy się na warszawskiej ulicy Zacisznej. To opowieść o przyjaźni, nadziei i trudnych wyborach, z którą łatwo mogą utożsamić się widzowie w każdym wieku. W serialu występują m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)