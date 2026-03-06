Szpital św. Anny, odcinek 86: Skarga Sabiny kończy się dla Zosi naganą od Streckera

Poprzedni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, zwłaszcza w życiu Zosi. Najpierw dowiedziała się, że biologicznym ojcem Kalinki jest Dariusz Sołtys, co wstrzymało proces adopcyjny i postawiło przyszłość dziecka pod znakiem zapytania. Mimo osobistych problemów, lekarka musiała wrócić do pracy, gdzie nie tylko starła się z pielęgniarką Sabiną w sprawie leczenia młodej pacjentki, ale również spotkała się z ojcem dziewczynki. Dzień zakończył się jednak w najgorszy możliwy sposób, gdy Filip, upuszczając dziecko z przewijaka, musiał pędzić z nim do szpitala. W tle tych wydarzeń rozgrywał się dramat kobiety z urazem serca, której córka oskarżała jej partnera o spowodowanie wypadku. Z tyloma otwartymi wątkami, nadchodzące minuty zapowiadają się niezwykle intensywnie.

"Szpital św. Anny" odc. 86 - streszczenie

W 86. odcinku "Szpitala św. Anny" Zosia przybywa do placówki, gdzie Filip opiekuje się Kalinką po jej niefortunnym upadku. Neurolog po zbadaniu dziewczynki uspokaja, że jej stan jest stabilny, jednak dla pewności zleca dobową obserwację. Niestety, następny dzień przynosi Zosi problemy zawodowe, gdyż zostaje wezwana przez Streckera i otrzymuje oficjalną naganę w wyniku skargi złożonej przez Sabinę. Wątki osobiste rozwijają się również u Tadeusza, który zwierza się Zyty ze swojego marzenia o powrocie do jazdy konnej; córka, mimo początkowego sceptycyzmu, postanawia go wspierać. Tymczasem na oddział onkologiczny trafia nowa pacjentka Anna z podejrzeniem guza, a jej przyjaciółka nie kryje niechęci do jej partnera, nie wiedząc, że on również walczy z chorobą. Dzień kończy się zwołaniem konsylium w sprawie ojca Marty, Ryszarda, podczas którego ordynator Zychowicz podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia natychmiastowej operacji.

"Szpital św. Anny" odc. 86 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów personelu i pacjentów krakowskiego szpitala już wkrótce będą mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne zwroty akcji na szpitalnych korytarzach, jak i poruszające momenty w życiu prywatnym bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki medycznych i obyczajowych intryg. Premierowa emisja 86. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku skradł serca widzów, śledzących losy niezwykłych lekarek z krakowskiej placówki. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, w której medyczne wyzwania przeplatają się z prywatnymi dramatami i dylematami bohaterek. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji, zarówno na sali operacyjnej, jak i w codziennym życiu. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)