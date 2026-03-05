"Szpital św. Anny", odcinek 85: Zosia jest wstrząśnięta. Procedura adopcyjna małej Kalinki zostaje wstrzymana

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, skupiając się zarówno na dramatycznych losach pacjentów, jak i osobistych zmaganiach lekarzy. Łukasz Wroński stanął przed podwójnym wyzwaniem: gorączkowo poszukiwał antidotum dla swojego byłego pacjenta, jednocześnie próbując znaleźć pracę dla zwolnionego ojca, a jego starania o drogi lek zablokował nowy dyrektor. W życiu prywatnym bohaterów również nie brakowało zawirowań - Irena Bursztyn zamieszkała u Darii, która zaczęła obawiać się nawrotu jej problemów z alkoholem. Na oddziale doszło także do spięcia między lekarkami w sprawie pacjentki z podejrzeniem nawrotu raka, a kontrowersyjne decyzje dyrektora Streckera wywołały kolejny sprzeciw personelu. Wieczór zakończył się napiętą kłótnią Łukasza z ojcem, co tylko spotęgowało gęstą atmosferę. Jakie nowe wyzwania czekają na bohaterów w nadchodzącym tygodniu?
"Szpital św. Anny" odc. 85 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku na szpitalny oddział trafia pacjentka z poważnym uszkodzeniem serca, będącym skutkiem upadku ze schodów, a jej córka jest przekonana, że za incydent odpowiada partner matki. Równocześnie Zosia zostaje pilnie wezwana do ośrodka adopcyjnego, gdzie dowiaduje się wstrząsającej prawdy - biologicznym ojcem małej Kalinki jest Dariusz Sołtys, co zmusza do wstrzymania procedury adopcyjnej. Choć przyszłość dziewczynki leży teraz w rękach sądu, na razie pozostaje ona pod opieką Zosi i Filipa. Mimo obaw o utratę dziecka, lekarka musi skupić się na obowiązkach, gdzie czeka na nią przypadek siedemnastolatki z wysoką gorączką oraz konflikt z pielęgniarką Sabiną, która krytykuje ją za stosowanie drogich metod leczenia. Finał dnia przyniesie Zosi spotkanie z ojcem Kalinki, a Filip przeżyje chwile grozy, gdy dziecko wypadnie mu z przewijaka, co skończy się pilną wizytą w szpitalu.
"Szpital św. Anny" odc. 85 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący odcinek serialu "Szpital św. Anny" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy Zosi i małej Kalinki z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania skomplikowanych wątków, zarówno tych medycznych na szpitalnym oddziale, jak i prywatnych dramatów głównych bohaterek. Zatem gdzie i kiedy będzie można śledzić dalsze perypetie postaci? Premierowa emisja 85. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który skradł serca widzów, wciągając ich w świat lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w mistrzowski sposób łączy medyczne zagadki z codziennymi problemami, miłością, przyjaźnią i trudnymi wyborami, przed którymi stają bohaterki. To poruszająca opowieść o sile kobiet, które każdego dnia walczą o życie pacjentów, nie zapominając o własnych marzeniach i dylematach. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita obsada, w której występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)