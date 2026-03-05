"Szpital św. Anny", odcinek 85: Zosia jest wstrząśnięta. Procedura adopcyjna małej Kalinki zostaje wstrzymana

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, skupiając się zarówno na dramatycznych losach pacjentów, jak i osobistych zmaganiach lekarzy. Łukasz Wroński stanął przed podwójnym wyzwaniem: gorączkowo poszukiwał antidotum dla swojego byłego pacjenta, jednocześnie próbując znaleźć pracę dla zwolnionego ojca, a jego starania o drogi lek zablokował nowy dyrektor. W życiu prywatnym bohaterów również nie brakowało zawirowań - Irena Bursztyn zamieszkała u Darii, która zaczęła obawiać się nawrotu jej problemów z alkoholem. Na oddziale doszło także do spięcia między lekarkami w sprawie pacjentki z podejrzeniem nawrotu raka, a kontrowersyjne decyzje dyrektora Streckera wywołały kolejny sprzeciw personelu. Wieczór zakończył się napiętą kłótnią Łukasza z ojcem, co tylko spotęgowało gęstą atmosferę. Jakie nowe wyzwania czekają na bohaterów w nadchodzącym tygodniu?

"Szpital św. Anny" odc. 85 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku na szpitalny oddział trafia pacjentka z poważnym uszkodzeniem serca, będącym skutkiem upadku ze schodów, a jej córka jest przekonana, że za incydent odpowiada partner matki. Równocześnie Zosia zostaje pilnie wezwana do ośrodka adopcyjnego, gdzie dowiaduje się wstrząsającej prawdy - biologicznym ojcem małej Kalinki jest Dariusz Sołtys, co zmusza do wstrzymania procedury adopcyjnej. Choć przyszłość dziewczynki leży teraz w rękach sądu, na razie pozostaje ona pod opieką Zosi i Filipa. Mimo obaw o utratę dziecka, lekarka musi skupić się na obowiązkach, gdzie czeka na nią przypadek siedemnastolatki z wysoką gorączką oraz konflikt z pielęgniarką Sabiną, która krytykuje ją za stosowanie drogich metod leczenia. Finał dnia przyniesie Zosi spotkanie z ojcem Kalinki, a Filip przeżyje chwile grozy, gdy dziecko wypadnie mu z przewijaka, co skończy się pilną wizytą w szpitalu.

"Szpital św. Anny" odc. 85 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek serialu "Szpital św. Anny" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy Zosi i małej Kalinki z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania skomplikowanych wątków, zarówno tych medycznych na szpitalnym oddziale, jak i prywatnych dramatów głównych bohaterek. Zatem gdzie i kiedy będzie można śledzić dalsze perypetie postaci? Premierowa emisja 85. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który skradł serca widzów, wciągając ich w świat lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w mistrzowski sposób łączy medyczne zagadki z codziennymi problemami, miłością, przyjaźnią i trudnymi wyborami, przed którymi stają bohaterki. To poruszająca opowieść o sile kobiet, które każdego dnia walczą o życie pacjentów, nie zapominając o własnych marzeniach i dylematach. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita obsada, w której występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)