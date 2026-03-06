Gliniarze, odcinek 1162: Ojciec porwanego dziecka ukrywa swoje powiązania z mafią, zmuszając żonę do działania na własną rękę

Policjantki i Policjanci sezon 14 - zwiastun nowych odcinków serialu

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością trzymał nas w napięciu, mieszając skomplikowaną sprawę kryminalną z osobistymi dramatami ulubionych bohaterów. Olgierd i Krystian stanęli przed trudnym śledztwem w sprawie morderstwa starszej kobiety, którego sprawca przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Dopiero kolejny napad pozwolił detektywom wreszcie połączyć poszlaki i natrafić na solidny trop. W międzyczasie w życiu prywatnym Zosi i Bartosza wszystko zdawało się układać, a młoda kobieta odnalazła szczęście w nowej pracy. W powietrzu zawisło jednak pytanie, czy Olgierdowi uda się zaakceptować wybór córki. Poprzedni odcinek pozostawił nas więc z wieloma emocjami, zarówno tymi związanymi ze śledztwem, jak i rodzinnymi rozterkami. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Gliniarze" odc. 1162 - streszczenie

Syn prominentnego warszawskiego przedsiębiorcy zostaje porwany z rodzinnego domu, co stawia na nogi cały wydział. W tym samym czasie śledczy Adam i Olga otrzymują anonimowy donos w sprawie dużej operacji przemytu narkotyków. Detektywi podejrzewają, że te dwie pozornie niezwiązane ze sobą sprawy mogą mieć wspólny mianownik. Ich dochodzenie szybko ujawnia niepokojące powiązania biznesmena z groźną mafią ze Wschodu. Sytuacja komplikuje się, gdy ojciec porwanego chłopca ukrywa prawdę, zmuszając swoją zdesperowaną żonę do podjęcia działań na własną rękę, by uratować ich dziecko.

"Gliniarze" odc. 1162 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak detektywi poradzą sobie z nową, skomplikowaną sprawą. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy porwanego chłopca będą trzymać w napięciu do samego końca. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 1162 odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek solidnej dawki emocji i adrenaliny. Widzowie z zapartym tchem śledzą pracę warszawskich detektywów, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz z najgroźniejszymi przestępcami. Dynamiczna akcja, zaskakujące zwroty fabularne i codzienne wyzwania sprawiają, że od serialu trudno się oderwać. Za sukcesem produkcji stoi również świetnie dobrana obsada, która wciela się w role nieustraszonych stróżów prawa. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur

Radosław Rutkowski jako Krzysztof Chrobociński

Ewelina Ruckgaber jako Natalia Nowak

Piotr Mróz jako Kuba Roguz

Aleksander Mackiewicz jako Adam Bogusz

Natalia Brudniak jako Olga Lipska

Zbigniew Kozłowski jako Robert Szwarc

Monika Miller jako Żaneta Kujawska

Aleksandra Fronczak jako Danuta Wszołek

Michał Głowacki jako Dariusz Szymczak

Helena Chorzelska jako Dominika Sęk

Przemysław Saleta jako Artur Król

Oliwia Bieniuk jako Julia Szwarc