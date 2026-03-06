Gliniarze, odcinek 1162: Ojciec porwanego dziecka ukrywa swoje powiązania z mafią, zmuszając żonę do działania na własną rękę

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością trzymał nas w napięciu, mieszając skomplikowaną sprawę kryminalną z osobistymi dramatami ulubionych bohaterów. Olgierd i Krystian stanęli przed trudnym śledztwem w sprawie morderstwa starszej kobiety, którego sprawca przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Dopiero kolejny napad pozwolił detektywom wreszcie połączyć poszlaki i natrafić na solidny trop. W międzyczasie w życiu prywatnym Zosi i Bartosza wszystko zdawało się układać, a młoda kobieta odnalazła szczęście w nowej pracy. W powietrzu zawisło jednak pytanie, czy Olgierdowi uda się zaakceptować wybór córki. Poprzedni odcinek pozostawił nas więc z wieloma emocjami, zarówno tymi związanymi ze śledztwem, jak i rodzinnymi rozterkami. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?
"Gliniarze" odc. 1162 - streszczenie
Syn prominentnego warszawskiego przedsiębiorcy zostaje porwany z rodzinnego domu, co stawia na nogi cały wydział. W tym samym czasie śledczy Adam i Olga otrzymują anonimowy donos w sprawie dużej operacji przemytu narkotyków. Detektywi podejrzewają, że te dwie pozornie niezwiązane ze sobą sprawy mogą mieć wspólny mianownik. Ich dochodzenie szybko ujawnia niepokojące powiązania biznesmena z groźną mafią ze Wschodu. Sytuacja komplikuje się, gdy ojciec porwanego chłopca ukrywa prawdę, zmuszając swoją zdesperowaną żonę do podjęcia działań na własną rękę, by uratować ich dziecko.
"Gliniarze" odc. 1162 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak detektywi poradzą sobie z nową, skomplikowaną sprawą. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy porwanego chłopca będą trzymać w napięciu do samego końca. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 1162 odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek solidnej dawki emocji i adrenaliny. Widzowie z zapartym tchem śledzą pracę warszawskich detektywów, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz z najgroźniejszymi przestępcami. Dynamiczna akcja, zaskakujące zwroty fabularne i codzienne wyzwania sprawiają, że od serialu trudno się oderwać. Za sukcesem produkcji stoi również świetnie dobrana obsada, która wciela się w role nieustraszonych stróżów prawa. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur
- Radosław Rutkowski jako Krzysztof Chrobociński
- Ewelina Ruckgaber jako Natalia Nowak
- Piotr Mróz jako Kuba Roguz
- Aleksander Mackiewicz jako Adam Bogusz
- Natalia Brudniak jako Olga Lipska
- Zbigniew Kozłowski jako Robert Szwarc
- Monika Miller jako Żaneta Kujawska
- Aleksandra Fronczak jako Danuta Wszołek
- Michał Głowacki jako Dariusz Szymczak
- Helena Chorzelska jako Dominika Sęk
- Przemysław Saleta jako Artur Król
- Oliwia Bieniuk jako Julia Szwarc