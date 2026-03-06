Policjantki i Policjanci, odcinek 1380: Brutalne pobicie, splądrowane mieszkanie i jeden trop – czy damski guzik doprowadzi do byłej żony?

Policjantki i Policjanci sezon 14 - zwiastun nowych odcinków serialu

Poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom potężnej dawki emocji, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Funkcjonariusze zajęli się wstrząsającą sprawą pobicia młodej kobiety, której dodatkowo ogolono głowę, a głównym tropem okazały się jej randki umawiane przez aplikację. W międzyczasie mundurowi znaleźli też chwilę, aby pomóc w rozwiązaniu życiowego problemu sympatycznego "pana Frytki". Prawdziwa bomba wybuchła jednak w relacjach między bohaterami, gdy między Natalią a Markiem doszło do erupcji od dawna skrywanych emocji. Tyle zwrotów akcji z pewnością mocno zagęściło atmosferę na komendzie. Zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień służby.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1380 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku patrol policji zostanie wezwany do interwencji w parku, gdzie doszło do brutalnego pobicia mężczyzny. Ofiara jest w ciężkim stanie, co nadaje sprawie najwyższy priorytet. W splądrowanym mieszkaniu poszkodowanego, który na co dzień mieszka sam, funkcjonariusze odnajdują tajemniczy damski guzik. Zeznania sąsiadki rzucają nowe światło na sprawę, ponieważ wspomina ona o niedawnej kłótni ofiary z byłą żoną i jej partnerem, którzy mieli mu grozić. Podczas gdy policjanci starają się ustalić motyw napaści, w tle Mikołaj Białach szykuje się do osobistej, trudnej rozmowy, która czeka go pod koniec służby.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1380 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują na premierę kolejnego odcinka, aby poznać dalsze losy bohaterów i rozwiązanie nowej kryminalnej zagadki. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają mnóstwo emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Wszystkich widzów śledzących perypetie wrocławskich funkcjonariuszy zapraszamy przed telewizory w przyszłym tygodniu. Premierowa emisja 1380. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, umiejętnie łącząc pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnym życiem funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Na służbie bohaterowie mierzą się z najróżniejszymi wyzwaniami, od pościgów i napadów po skomplikowane dramaty rodzinne. Po godzinach z kolei sami zmagają się ze stresem, problemami w związkach i dylematami moralnymi, co czyni ich postacie niezwykle ludzkimi i bliskimi widzom. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)