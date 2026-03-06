Policjantki i Policjanci, odcinek 1380: Brutalne pobicie, splądrowane mieszkanie i jeden trop – czy damski guzik doprowadzi do byłej żony?

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom potężnej dawki emocji, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Funkcjonariusze zajęli się wstrząsającą sprawą pobicia młodej kobiety, której dodatkowo ogolono głowę, a głównym tropem okazały się jej randki umawiane przez aplikację. W międzyczasie mundurowi znaleźli też chwilę, aby pomóc w rozwiązaniu życiowego problemu sympatycznego "pana Frytki". Prawdziwa bomba wybuchła jednak w relacjach między bohaterami, gdy między Natalią a Markiem doszło do erupcji od dawna skrywanych emocji. Tyle zwrotów akcji z pewnością mocno zagęściło atmosferę na komendzie. Zobaczmy, co przyniesie kolejny dzień służby.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1380 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku patrol policji zostanie wezwany do interwencji w parku, gdzie doszło do brutalnego pobicia mężczyzny. Ofiara jest w ciężkim stanie, co nadaje sprawie najwyższy priorytet. W splądrowanym mieszkaniu poszkodowanego, który na co dzień mieszka sam, funkcjonariusze odnajdują tajemniczy damski guzik. Zeznania sąsiadki rzucają nowe światło na sprawę, ponieważ wspomina ona o niedawnej kłótni ofiary z byłą żoną i jej partnerem, którzy mieli mu grozić. Podczas gdy policjanci starają się ustalić motyw napaści, w tle Mikołaj Białach szykuje się do osobistej, trudnej rozmowy, która czeka go pod koniec służby.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1380 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują na premierę kolejnego odcinka, aby poznać dalsze losy bohaterów i rozwiązanie nowej kryminalnej zagadki. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają mnóstwo emocji i zwrotów akcji, których nie można przegapić. Wszystkich widzów śledzących perypetie wrocławskich funkcjonariuszy zapraszamy przed telewizory w przyszłym tygodniu. Premierowa emisja 1380. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, umiejętnie łącząc pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnym życiem funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Na służbie bohaterowie mierzą się z najróżniejszymi wyzwaniami, od pościgów i napadów po skomplikowane dramaty rodzinne. Po godzinach z kolei sami zmagają się ze stresem, problemami w związkach i dylematami moralnymi, co czyni ich postacie niezwykle ludzkimi i bliskimi widzom. W serialu występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)