Klan, odcinek 4673: Witek umawia wizytę u notariusza w sprawie domu, a Anna nie pamięta, czy to była jej decyzja

Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, skupiając się na rodzinnych intrygach i zaskakujących sojuszach. Bożenka musiała zmierzyć się z coraz bardziej natarczywą matką Miłoszka, która nie tylko ją nachodziła, ale również próbowała zasiać ziarno niezgody, okłamując Kazunia. W tym samym czasie Dżastin, początkowo niechętny nowej pani ochroniarz, szybko zmienił o niej zdanie, gdy ta pokazała swoją skuteczność w starciu z jego dręczycielami. Nie mniej gorąco było w wątku spadkowym, gdzie próby Witolda, by przejąć dom po stryju, spotkały się ze stanowczym sprzeciwem Iwony, zapowiadającej sądową batalię. Po tak burzliwym epizodzie pozostaje pytanie, jakie kolejne wyzwania czekają na bohaterów.

Radykalny ruch produkcji "Klanu". Chodzi o Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Na liście też Stockinger, Trojanowska i Grabarczyk!

"Klan" odc. 4673 - streszczenie

Iwona jest coraz bardziej zaniepokojona planami swojej matki, Anny, która zamierza przepisać część domu na rodzinę Witka. Próbując zrozumieć tę decyzję, dowiaduje się, że Anna sama nie pamięta, czy był to jej pomysł, czy może sugestia Witka. Poszukując wsparcia i rady, Iwona udaje się do Lubiczów, jednak po powrocie jej obawy tylko narastają, gdy przypadkiem słyszy rozmowę Witka umawiającego wizytę u notariusza. W międzyczasie Heniutka bezskutecznie próbuje namówić Grażynkę na rozmowę z Bożenką w sprawie Wielkanocy, a Wanda kategorycznie odmawia wyjazdu do sanatorium, bojąc się, że nie zdąży z przygotowaniami do świąt. Równocześnie Miłosz próbuje wręczyć imieninowe kwiaty Bożence, ale nie zastaje jej w domu, a Kazuniowa z Tomkiem podczas wyjścia do kina spotykają chłopca proszącego o finansowe wsparcie.

"Klan" odc. 4673 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek z pewnością przyniesie wiele emocji i wyjaśni niektóre z trapiących bohaterów zagadek. Widzowie z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak dalej potoczą się losy rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Na szczęście na premierę kolejnej odsłony popularnej sagi nie trzeba będzie długo czekać. Premierowa emisja 4673. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji, będący najdłużej emitowanym serialem w historii kraju. Od 1997 roku widzowie śledzą codzienne perypetie wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, utożsamiając się z ich radościami i smutkami. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki poruszaniu uniwersalnych, bliskich każdemu tematów i postaciom, które stały się częścią życia wielu Polaków. Produkcja jest gwarancją domowej atmosfery i wzruszeń, które od ponad ćwierć wieku gromadzą przed telewizorami całe rodziny. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)