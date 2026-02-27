"Szpital św. Anny", odcinek 81: Dręczona koszmarem Zosia ma złe przeczucia dotyczące przyszłości Marty

Spis treści
Poprzedni odcinek "Szpitala św. Anny" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę dramatu osobistego i medycznych zagadek. Poszukiwania Marty nabrały tempa, gdy Tomek i jego ojczym wpadli na nowy trop, choć ich rewelacje spotkały się z niedowierzaniem matki zaginionej, a dawne konflikty rodzinne tylko zaogniły sytuację. Równolegle na oddziale pediatrycznym rozgrywał się dramat dziewięciolatki, której matką okazała się przywieziona przez policję ranna więźniarka, co wywołało u dziecka szok i wybuch złości. Jakby tego było mało, Wojtek musiał ratować ojca Marty, który z powodu problemów z sercem trafił na stół operacyjny, a Zyta wreszcie zdecydowała się przeprosić Kaśkę za swoje słowa. Poprzednie wydarzenia pozostawiły nas z mnóstwem pytań. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie losów bohaterów?
"Szpital św. Anny" odc. 81 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku sytuacja rodzinna Marty zaczyna się stabilizować, gdyż jej ojciec z powodzeniem dochodzi do zdrowia po operacji. Co więcej, jego żona postanawia załagodzić napięcia i przeprasza Tomka za wcześniejsze konflikty. Tymczasem na oddziale ratunkowym pojawią się dwa nowe, pilne przypadki medyczne. Do szpitala trafia młoda pacjentka z niepokojącymi objawami, takimi jak wysoka gorączka i drgawki, co skłania Zosię do podejrzeń o zakażenie wirusem odzwierzęcym. Równolegle medycy udzielają pomocy 27-letniemu mężczyźnie, który stracił przytomność z powodu zaburzeń pracy serca, a po przebudzeniu wyznaje, że zażywał niebezpieczne leki na odchudzanie kupione w internecie. Na domiar złego dręczona koszmarem sennym Zosia zaczyna odczuwać narastający niepokój o bezpieczeństwo Marty.
"Szpital św. Anny" odc. 81 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod ulubionej produkcji. Losy bohaterek i ich pacjentów śledzić można regularnie w telewizji, gdzie produkcja cieszy się dużą popularnością. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w krakowskim szpitalu, mamy wszystkie niezbędne informacje. Premiera 81. odcinka serialu "Szpital św. Anny" zaplanowana jest na piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to produkcja, którą pokochali widzowie za wciągające historie medyczne i poruszające wątki obyczajowe. Serial skupia się na losach grupy lekarek pracujących w krakowskiej placówce, które każdego dnia stają przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i prywatnymi. To opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu trudnych decyzji w świecie, gdzie stawką jest ludzkie życie. Wspaniałe kreacje aktorskie sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy perypetie ulubionych bohaterek. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)