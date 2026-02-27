"Szpital św. Anny", odcinek 81: Dręczona koszmarem Zosia ma złe przeczucia dotyczące przyszłości Marty

Poprzedni odcinek "Szpitala św. Anny" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę dramatu osobistego i medycznych zagadek. Poszukiwania Marty nabrały tempa, gdy Tomek i jego ojczym wpadli na nowy trop, choć ich rewelacje spotkały się z niedowierzaniem matki zaginionej, a dawne konflikty rodzinne tylko zaogniły sytuację. Równolegle na oddziale pediatrycznym rozgrywał się dramat dziewięciolatki, której matką okazała się przywieziona przez policję ranna więźniarka, co wywołało u dziecka szok i wybuch złości. Jakby tego było mało, Wojtek musiał ratować ojca Marty, który z powodu problemów z sercem trafił na stół operacyjny, a Zyta wreszcie zdecydowała się przeprosić Kaśkę za swoje słowa. Poprzednie wydarzenia pozostawiły nas z mnóstwem pytań. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie losów bohaterów?

"Szpital św. Anny" odc. 81 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku sytuacja rodzinna Marty zaczyna się stabilizować, gdyż jej ojciec z powodzeniem dochodzi do zdrowia po operacji. Co więcej, jego żona postanawia załagodzić napięcia i przeprasza Tomka za wcześniejsze konflikty. Tymczasem na oddziale ratunkowym pojawią się dwa nowe, pilne przypadki medyczne. Do szpitala trafia młoda pacjentka z niepokojącymi objawami, takimi jak wysoka gorączka i drgawki, co skłania Zosię do podejrzeń o zakażenie wirusem odzwierzęcym. Równolegle medycy udzielają pomocy 27-letniemu mężczyźnie, który stracił przytomność z powodu zaburzeń pracy serca, a po przebudzeniu wyznaje, że zażywał niebezpieczne leki na odchudzanie kupione w internecie. Na domiar złego dręczona koszmarem sennym Zosia zaczyna odczuwać narastający niepokój o bezpieczeństwo Marty.

"Szpital św. Anny" odc. 81 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod ulubionej produkcji. Losy bohaterek i ich pacjentów śledzić można regularnie w telewizji, gdzie produkcja cieszy się dużą popularnością. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w krakowskim szpitalu, mamy wszystkie niezbędne informacje. Premiera 81. odcinka serialu "Szpital św. Anny" zaplanowana jest na piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, którą pokochali widzowie za wciągające historie medyczne i poruszające wątki obyczajowe. Serial skupia się na losach grupy lekarek pracujących w krakowskiej placówce, które każdego dnia stają przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i prywatnymi. To opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu trudnych decyzji w świecie, gdzie stawką jest ludzkie życie. Wspaniałe kreacje aktorskie sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy perypetie ulubionych bohaterek. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)