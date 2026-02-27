Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom solidnej dawki napięcia, skupiając się na dramatycznych wydarzeniach i skomplikowanym śledztwie. Wszystko zaczęło się od strzelaniny pod domem sędziego Marciniaka, w której ranna została jego żona. Sprawą zajęli się Bachleda, Białach oraz Szulc, którzy odkryli, że sędzia otrzymywał pogróżki w związku z prowadzonym procesem groźnej grupy przestępczej. Chociaż pierwszy trop wskazywał na współpracownika gangstera Gromnickiego, dochodzenie okazało się znacznie bardziej złożone. W międzyczasie Mikołaj stanął przed trudnym wyborem między swoimi zasadami a ratowaniem Oli. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się po dalszym rozwoju wydarzeń?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1375 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Lena będzie musiała zastąpić na służbie Darię, która jest chora. Zmartwiony jej stanem Bartek, w towarzystwie Edyty, postanawia ją odwiedzić. Niestety, Włodarczyk zaraz po otwarciu drzwi traci przytomność, co budzi natychmiastowe podejrzenia o nawrót jej dawnych problemów z lekami. Przeszukanie mieszkania nie potwierdza tych obaw, gdyż policjanci znajdują tam wyłącznie witaminy. Prawdziwa przyczyna pogorszenia się stanu zdrowia Darii jest znacznie bardziej zaskakująca i wiąże się z pewną restauracją. Tymczasem na komendzie komendant Kostyra wprowadza swoje porządki, a po pracy Edyta ma do przekazania Bartkowi niezwykle istotną wiadomość.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1375 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania najnowszych wątków i dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza w kontekście tajemniczej niedyspozycji Darii i ważnej wiadomości dla Bartka. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli zanurzyć się w kolejną porcję policyjnych intryg. Najnowszy, 1375. odcinek "Policjantek i Policjantów" zostanie wyemitowany w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, umiejętnie łącząc pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnym życiem funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Na ekranie śledzimy nie tylko ich zmagania z przestępczością, ale także osobiste dramaty, miłości i przyjaźnie, które rozwijają się po godzinach służby. To właśnie ta mieszanka akcji i ludzkich historii sprawia, że fani tak mocno zżyli się z bohaterami. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)