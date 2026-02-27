Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom solidnej dawki napięcia, skupiając się na dramatycznych wydarzeniach i skomplikowanym śledztwie. Wszystko zaczęło się od strzelaniny pod domem sędziego Marciniaka, w której ranna została jego żona. Sprawą zajęli się Bachleda, Białach oraz Szulc, którzy odkryli, że sędzia otrzymywał pogróżki w związku z prowadzonym procesem groźnej grupy przestępczej. Chociaż pierwszy trop wskazywał na współpracownika gangstera Gromnickiego, dochodzenie okazało się znacznie bardziej złożone. W międzyczasie Mikołaj stanął przed trudnym wyborem między swoimi zasadami a ratowaniem Oli. Z tyloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się po dalszym rozwoju wydarzeń?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1375 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Lena będzie musiała zastąpić na służbie Darię, która jest chora. Zmartwiony jej stanem Bartek, w towarzystwie Edyty, postanawia ją odwiedzić. Niestety, Włodarczyk zaraz po otwarciu drzwi traci przytomność, co budzi natychmiastowe podejrzenia o nawrót jej dawnych problemów z lekami. Przeszukanie mieszkania nie potwierdza tych obaw, gdyż policjanci znajdują tam wyłącznie witaminy. Prawdziwa przyczyna pogorszenia się stanu zdrowia Darii jest znacznie bardziej zaskakująca i wiąże się z pewną restauracją. Tymczasem na komendzie komendant Kostyra wprowadza swoje porządki, a po pracy Edyta ma do przekazania Bartkowi niezwykle istotną wiadomość.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1375 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania najnowszych wątków i dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza w kontekście tajemniczej niedyspozycji Darii i ważnej wiadomości dla Bartka. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli zanurzyć się w kolejną porcję policyjnych intryg. Najnowszy, 1375. odcinek "Policjantek i Policjantów" zostanie wyemitowany w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, umiejętnie łącząc pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnym życiem funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Na ekranie śledzimy nie tylko ich zmagania z przestępczością, ale także osobiste dramaty, miłości i przyjaźnie, które rozwijają się po godzinach służby. To właśnie ta mieszanka akcji i ludzkich historii sprawia, że fani tak mocno zżyli się z bohaterami. W serialu występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)