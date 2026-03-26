Szokujący zwrot w 1921 odcinku "M jak miłość". Artur wróci do Marysi po odrzuceniu przez Joannę

"M jak miłość", odcinek 1921: Mroczna gra Artura (Poniedziałek, 30.03.2026, 20:55, TVP2)

W nadchodzącym, 1921 odcinku kultowego serialu „M jak miłość” widzowie będą świadkami zaskakującego powrotu Artura do domu Mostowiaków. Rogowski zachowa się tak, jakby jego wcześniejsze poczynania nie miały miejsca, choć chwilę wcześniej będzie zdeterminowany, by zdradzić Marysię. Mężczyzna celowo opuści własne przyjęcie urodzinowe, by potajemnie udać się do swojej atrakcyjnej znajomej. Zastając ją ubraną jedynie w szlafrok, nabierze przekonania o rychłym sukcesie, jednak spotka go bolesny zawód, gdy Dobrzańska stanowczo go odtrąci.

Ta jednoznaczna odmowa ze strony Joanny w 1921 odcinku „M jak miłość” wywoła u Artura głębokie rozgoryczenie, choć za wszelką cenę postara się to ukryć. Rogowski przytoczy słowa, które wcześniej wpoiła Dobrzańskiej Agnes, twierdząc, że jego związek z Marysią daje mu szczęście i nigdy nie opuści rodziny, będącej dla niego absolutnym priorytetem. Wypowiedziane zapewnienia będą jednak dalekie od prawdy, a lekarz przybierze pozę, z którą powróci w domowe pielesze.

Artur kontra sumienie: Ostatnia deska ratunku w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku „M jak miłość” pełen fałszywego entuzjazmu Artur pojawi się w progach domu Mostowiaków, mylnie zakładając, że impreza wciąż trwa. Szybko zorientuje się w swoim błędzie, zastając jedynie Marysię, która zdążyła już pożegnać gości i właśnie będzie kończyła porządki.

- Jestem! - krzyknie radośnie Artur.

- Goście już wyszli. Coś się stało? - spyta go Marysia.

- Tak, wiesz, ja przepraszam ciebie. Nie sądziłem, że to tyle potrwa - zacznie kajać się przed nią Rogowski, po czym w 1921 odcinku "M jak miłość" wspaniałomyślnie jej zaproponuje, chcąc w ten sposób ukrywać swoje wyrzuty sumienia - Daj, ja to za ciebie zrobię. Ja tu posprzątam... ogarnę. Ale wiesz, co zrobię najpierw? Najpierw zrobię ci gorącą kąpiel, taką z pianą, co?

Manipulacja w Grabinie! Rogowski wykorzysta dobroć żony w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku „M jak miłość” niczego niepodejrzewająca Marysia z radością przyjmie propozycję męża. Nie będzie zdawała sobie sprawy z faktu, że jeszcze przed chwilą przebywał w mieszkaniu Joanny z zamiarem dopuszczenia się niewierności, gdyż wmówi jej, że przedłużyła mu się wizyta u pacjenta.

- Świetnie - uśmiechnie się Rogowska.

Zadowolony Artur w 1921 odcinku „M jak miłość” bezzwłocznie przystąpi do realizacji swojego planu. Ułatwi mu to fakt, że Marysia będzie darzyła go bezgranicznym zaufaniem i nie nabierze żadnych podejrzeń. Rogowski nie tylko nie wyzna jej prawdy, ale dzięki swojej pozie jeszcze zyska w jej oczach, skutecznie tuszując swoje wcześniejsze intencje.